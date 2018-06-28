EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Общество
  850  37
Все про:дискриминация (78) программа (118) школа (1700) Минобразования (961) реформы (3030)

 В Украине разработают Национальную программу по антибуллингу в учебных заведениях, - МОН. ФОТОрепортаж

Минобразования вместе с Минсоцполитики, Минкультом и Минмолодежи создадут план действий по противодействию буллингу в учебных заведениях.

Об этом шла речь 27 июня во время первой рабочей встречи заинтересованных сторон по разработке Национальной программы по антибулингу в учебных заведениях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования.

"У нас много наработанного методического материала, различных разработок по антибуллингу, но теперь нужно объединить усилия каждого для того, чтобы все это должным образом применять. Наша цель - реально противодействовать такому явлению еще на начальном этапе в образовательной сфере", - отметила генеральный директор директората инклюзивного и внешкольного образования МОН Лариса Самсонова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря антидискриминационной экспертизе из учебников убрали "негров", "жидов", "цыган", а также "родителей", которых нет у 40% украинских детей, - МОН

Она также добавила, что задачей профильных министерств и общественных организаций будет проводить соответствующие тренинги для учителей по созданию комфортной образовательной среды.

Научить детей толерантности, выявлять признаки насильственного поведения, сообщать об этом планируется через учебники, лекции и тому подобное.

По противодействию буллингу в Швеции, например, есть уполномоченный работник Министерства образования, который контролирует выполнение программ по антибуллингу, а также отслеживает то, как руководство учебного заведения реагирует на любые проявления дискриминации.

Также читайте: Борьба с гендерной дискриминацией - важный процесс, который нужно поддерживать не подарками раз в год, а активной гражданской позицией, - Супрун о празднике 8 Марта

"Предотвращение буллинга - это, прежде всего, государственная политика. Мы должны донести до каждого учителя все наши наработки, а также поддерживать его, ведь мы понимаем насколько это сложный вопрос", - подчеркнула Лариса Самсонова.

В Украине разработают Национальную программу по антибуллингу в учебных заведениях, - МОН 01
В Украине разработают Национальную программу по антибуллингу в учебных заведениях, - МОН 02

Читайте: В школах Львова пройдут родительские собрания из-за нападения подростков на лагерь ромов, - горсовет

В Украине разработают Национальную программу по антибуллингу в учебных заведениях, - МОН 03
В Украине разработают Национальную программу по антибуллингу в учебных заведениях, - МОН 04
В Украине разработают Национальную программу по антибуллингу в учебных заведениях, - МОН 05

Источник: https://censor.net.ua/p3073878
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
бабский батальон...
базар и гидi
 показать весь комментарий
 
 
Разрабатывают программу!... Работают... значит...
 показать весь комментарий
 
Буллинг - это травля одного ребенка другим, агрессивное преследование, которое часто распространено в школах. Факты ICTV подробнее узнали о его причинах и том, как с этим бороться.
https://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20180417-bullyng-v-shkole-chto-eto-takoe-y-kak-s-nym-borotsya/
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
должно быть - пиковых народину, а остальные - родичи
а в смье может быть все что угодно
 показать весь комментарий
 
я не пойму что происходит, появилось какое-то новое слово буллинг - и тут же программы по антибуллингу.... а раньше этой проблемы не было? и ею никто не занимался в учебных заведениях? что происходит со страной?
 показать весь комментарий
 
 
Буллинг - это травля одного ребенка другим, агрессивное преследование
 показать весь комментарий
 
Ну а че?
Старинное украинское слово - булинг.
На английский не переводится.
 показать весь комментарий
 
либо все прикидываются идиотами, либо я живу в параллельной Украине... да проблема не с детьми - проблема с родителями, и воспитывать нужно родителей. Если ребенок невменяшка - а такие есть практически в каждом классе, а может и не один - как правило у таких детей родители придурошные, которые приветствуют и поощряют такое поведение своего чада - так с кем разбираться нужно?
 показать весь комментарий
 
 
Была такая история в Горловке, в 2014-ом. Возле одного батискафа. В очереди за пачкой мальборо. А что вы тут стоите, я воюю, а вы тут стоите, чего вы не воюете. Мы его приглашаем отойти в сторонку, у него якобы день рождения. Ну давай отойдём в сторонку, в кустики, он идёт, ну в в комуфляже. Я на него с кулаком, товарищ говорит отойди в сторонку, как йобнул его, тот запердел в кустиках, ну конечно какой то там военный из местных. Вот такая была история. Потом приехали местные орки. Жалился тот, бегали искали. Вот такая история.
 показать весь комментарий
 
Ну тогда это было так сказать бытовуха, не было у нас оружия, а у них было. Тогда их можно было на раз смести. Не чем было.
 показать весь комментарий
 
А, как там стояло дело с безработицей, например, с 2004 по 2014 годы?
 показать весь комментарий
 
Глава ДНР Александр Захарченко принял миллионную тонну угля ГП "Торезантрацит" (фильм с Ютуба)
 показать весь комментарий
 
да нет, не так. Под началом дурака от самых умных толку не будет. Тут в голове все дело.
 показать весь комментарий
 
Буллинг - это травля одного ребенка другим, агрессивное преследование
 показать весь комментарий
 
травля одного члена коллектива другими членами этого коллектива (касается не только детей) но в школах это явление приобрело массовый характер.
 показать весь комментарий
 
В Украине разработают Национальную программу по антибуллингу в учебных заведениях, - МОН - Цензор.НЕТ 7121


Задира́ние
Тра́вля или бу́ллинг (англ. bullying), а также мо́ббинг (англ. mobbing, от mob - толпа) - агрессивное преследование одного из членов коллектива (особенно коллектива школьников и студентов, но также и коллег) со стороны остальных членов коллектива или его части. При травле жертва оказывается не в состоянии защитить себя от нападок, таким образом, травля отличается от конфликта, где силы сторон примерно равны.
Моббинг отличается от буллинга тем, что в буллинге травлю организует один (лидер) с сообщниками и большинство остаются нейтральными (свидетелями), а моббинг - травля большинством или всеми членами коллектива (микросоциума).
Как проявления травли специалисты расценивают оскорбления, угрозы, физическую агрессию, постоянную негативную оценку жертвы и её деятельности, отказ в доверии и делегировании полномочий и т. д.
Травля может быть и в физической, и в психологической форме. Проявляется во всех возрастных и социальных группах. В сложных случаях может принять некоторые черты групповой преступности.
В травле есть три роли: жертва, агрессор и свидетель. Негативные последствия травли возникают у всех трёх групп участников травли.[1]
Самые тяжёлые последствия травли проявляются у жертвы. Чаще всего травля приводит к тому, что жертва теряет уверенность в себе. Также это явление может приводить к разной тяжести психическим отклонениям, а также психосоматическим заболеваниям, и может явиться причиной самоубийства[1]. В этом случае важно объяснить человеку, что его травят, и показать, как действовать в сложившейся ситуации.
 показать весь комментарий
 
украинский буллинг - это продвинутые соседи В Украине разработают Национальную программу по антибуллингу в учебных заведениях, - МОН - Цензор.НЕТ 2771
 показать весь комментарий
 
30 років назад в Україні була лише одна доктор педагогічних наук Раїса Іллівна Хмелюк. А зараз куди не плюнь то, якщо не у доктора то у кандидата пед. наук влучиш. Вигадали якусь пташину мову, щось балакабть про компетенції та компетентності, а діти тупіють на очах.
Як у приказці: У 7 няньок - 14 цицьок!
 показать весь комментарий
 
 
За загадковими словами (булінг, інклюзивна освіта, профільна освіта) та розумними мармизами ховаєть скорочення спец.закладів та спец.персоналу, учбової програми (гарантованого державою громадянам безкоштовного списку знань). Фізику, хімію, математику ці тупаки хтять замінити богословієм.
Маю надію, що скоро за цією владою піде і мракобісся.
 показать весь комментарий
 
Вчора одна експєрдка вилізла до екрана,ну з подіями навколо циган і видала слідуюче ,латентна ксенофобія до циган закладена в українців з дитинства,це коли маленькими вас лякали циганами і ви іх боялися,а проявлятися вона починає у дорослому житті,Оце сижу і думаю,грамотна мабуть жінка,тільки де плять шукати бабайку,що б іі поксенофобити
 показать весь комментарий
 
 
Ця експерДка начиталася дідугана Фрейда, той богато плів про латентні потяги В Украине разработают Национальную программу по антибуллингу в учебных заведениях, - МОН - Цензор.НЕТ 5043. Але, відверто кажучи, циганські погроми явище не нове. Наприклад, у минулому році погром був у Одеський області після того, як ром згвалтував неповнолітню дівчинку і вбив. Нажаль, кримінал, збут наркотиків серед ромім процвітає і якщо правоохорнці не будуть працююти, то ми ще не раз почуємо про погроми ромів.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоВ Украине разработают Национальную программу по антибуллингу в учебных заведениях, - МОН. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх