 В Украине разработают Национальную программу по антибуллингу в учебных заведениях, - МОН. ФОТОрепортаж

Об этом шла речь 27 июня во время первой рабочей встречи заинтересованных сторон по разработке Национальной программы по антибулингу в учебных заведениях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования.
"У нас много наработанного методического материала, различных разработок по антибуллингу, но теперь нужно объединить усилия каждого для того, чтобы все это должным образом применять. Наша цель - реально противодействовать такому явлению еще на начальном этапе в образовательной сфере", - отметила генеральный директор директората инклюзивного и внешкольного образования МОН Лариса Самсонова.
Она также добавила, что задачей профильных министерств и общественных организаций будет проводить соответствующие тренинги для учителей по созданию комфортной образовательной среды.
Научить детей толерантности, выявлять признаки насильственного поведения, сообщать об этом планируется через учебники, лекции и тому подобное.
По противодействию буллингу в Швеции, например, есть уполномоченный работник Министерства образования, который контролирует выполнение программ по антибуллингу, а также отслеживает то, как руководство учебного заведения реагирует на любые проявления дискриминации.
"Предотвращение буллинга - это, прежде всего, государственная политика. Мы должны донести до каждого учителя все наши наработки, а также поддерживать его, ведь мы понимаем насколько это сложный вопрос", - подчеркнула Лариса Самсонова.
базар и гидi
https://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20180417-bullyng-v-shkole-chto-eto-takoe-y-kak-s-nym-borotsya/
а в смье может быть все что угодно
Старинное украинское слово - булинг.
На английский не переводится.
Задира́ние
Тра́вля или бу́ллинг (англ. bullying), а также мо́ббинг (англ. mobbing, от mob - толпа) - агрессивное преследование одного из членов коллектива (особенно коллектива школьников и студентов, но также и коллег) со стороны остальных членов коллектива или его части. При травле жертва оказывается не в состоянии защитить себя от нападок, таким образом, травля отличается от конфликта, где силы сторон примерно равны.
Моббинг отличается от буллинга тем, что в буллинге травлю организует один (лидер) с сообщниками и большинство остаются нейтральными (свидетелями), а моббинг - травля большинством или всеми членами коллектива (микросоциума).
Как проявления травли специалисты расценивают оскорбления, угрозы, физическую агрессию, постоянную негативную оценку жертвы и её деятельности, отказ в доверии и делегировании полномочий и т. д.
Травля может быть и в физической, и в психологической форме. Проявляется во всех возрастных и социальных группах. В сложных случаях может принять некоторые черты групповой преступности.
В травле есть три роли: жертва, агрессор и свидетель. Негативные последствия травли возникают у всех трёх групп участников травли.[1]
Самые тяжёлые последствия травли проявляются у жертвы. Чаще всего травля приводит к тому, что жертва теряет уверенность в себе. Также это явление может приводить к разной тяжести психическим отклонениям, а также психосоматическим заболеваниям, и может явиться причиной самоубийства[1]. В этом случае важно объяснить человеку, что его травят, и показать, как действовать в сложившейся ситуации.
Як у приказці: У 7 няньок - 14 цицьок!
Маю надію, що скоро за цією владою піде і мракобісся.