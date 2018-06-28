 В Украине разработают Национальную программу по антибуллингу в учебных заведениях, - МОН. ФОТОрепортаж

Об этом шла речь 27 июня во время первой рабочей встречи заинтересованных сторон по разработке Национальной программы по антибулингу в учебных заведениях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования.

"У нас много наработанного методического материала, различных разработок по антибуллингу, но теперь нужно объединить усилия каждого для того, чтобы все это должным образом применять. Наша цель - реально противодействовать такому явлению еще на начальном этапе в образовательной сфере", - отметила генеральный директор директората инклюзивного и внешкольного образования МОН Лариса Самсонова.

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Она также добавила, что задачей профильных министерств и общественных организаций будет проводить соответствующие тренинги для учителей по созданию комфортной образовательной среды.

Научить детей толерантности, выявлять признаки насильственного поведения, сообщать об этом планируется через учебники, лекции и тому подобное.

По противодействию буллингу в Швеции, например, есть уполномоченный работник Министерства образования, который контролирует выполнение программ по антибуллингу, а также отслеживает то, как руководство учебного заведения реагирует на любые проявления дискриминации.

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"Предотвращение буллинга - это, прежде всего, государственная политика. Мы должны донести до каждого учителя все наши наработки, а также поддерживать его, ведь мы понимаем насколько это сложный вопрос", - подчеркнула Лариса Самсонова.





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