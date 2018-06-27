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Все про:взятка (3896) СБУ (12643) Черниговщина (462) военкомат (149)

 Сотрудница военкомата на Черниговщине наладила преступную схему снятия с воинского учета и задержана при получении $200, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заведующую отдела военного учета военкомата одного из районов Черниговской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины. 

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что госслужащий наладила преступную схему вымогательства неправомерной выгоды с военнообязанных за снятие с воинского учета и последующего освобождения от военной службы.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленницу неподалеку военкомата во время получения очередной взятки в размере двести долларов США.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к коррупционной схемы. Операция по разоблачению противоправных действий госслужащего проводилась совместно с работниками управления защиты экономики Главного управления Национальной полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры". 

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Сотрудница военкомата на Черниговщине наладила преступную схему снятия с воинского учета и задержана при получении $200, - СБУ 01
Сотрудница военкомата на Черниговщине наладила преступную схему снятия с воинского учета и задержана при получении $200, - СБУ 02
Сотрудница военкомата на Черниговщине наладила преступную схему снятия с воинского учета и задержана при получении $200, - СБУ 03
Сотрудница военкомата на Черниговщине наладила преступную схему снятия с воинского учета и задержана при получении $200, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3073876
 
 
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аааааахах сбу. 200$

служба брелков показывает свою бурную деятельность)))
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А вы считаете что эта чиновница не виновна? А сколько таких в Украине? Сотни тысяч! Умножьте на 200 баксов эти тысячи чиновников...
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Совковая ментальность у вас,всё начинается со взятки,пусть она будет и копейки,но это коррупция детка.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудница военкомата на Черниговщине наладила преступную схему снятия с воинского учета и задержана при получении $200, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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