 Сотрудница военкомата на Черниговщине наладила преступную схему снятия с воинского учета и задержана при получении $200, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что госслужащий наладила преступную схему вымогательства неправомерной выгоды с военнообязанных за снятие с воинского учета и последующего освобождения от военной службы.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленницу неподалеку военкомата во время получения очередной взятки в размере двести долларов США.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к коррупционной схемы. Операция по разоблачению противоправных действий госслужащего проводилась совместно с работниками управления защиты экономики Главного управления Национальной полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры".

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