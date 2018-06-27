 Сотрудница военкомата на Черниговщине наладила преступную схему снятия с воинского учета и задержана при получении $200, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что госслужащий наладила преступную схему вымогательства неправомерной выгоды с военнообязанных за снятие с воинского учета и последующего освобождения от военной службы.
Оперативники спецслужбы задержали злоумышленницу неподалеку военкомата во время получения очередной взятки в размере двести долларов США.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к коррупционной схемы. Операция по разоблачению противоправных действий госслужащего проводилась совместно с работниками управления защиты экономики Главного управления Национальной полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры".
служба брелков показывает свою бурную деятельность)))