 Через стену и решетку - трогательная история дружбы двух обезьян в зоопарке Киева. ФОТОрепортаж

Фотоистория от корреспондента Цензор.НЕТ.

Их клетки находятся рядом, но наглухо отделены стеной. Время от времени обезьяны подходят к углам клетки и держатся за лапы. Рыжая обезьянка живет с родителями, которые не против такой дружбы.





