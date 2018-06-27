 Через стену и решетку - трогательная история дружбы двух обезьян в зоопарке Киева. ФОТОрепортаж

Фотоистория от корреспондента Цензор.НЕТ.
Их клетки находятся рядом, но наглухо отделены стеной. Время от времени обезьяны подходят к углам клетки и держатся за лапы. Рыжая обезьянка живет с родителями, которые не против такой дружбы.
Фотоистория от корреспондента Цензор.НЕТ.
Их клетки находятся рядом, но наглухо отделены стеной. Время от времени обезьяны подходят к углам клетки и держатся за лапы. Рыжая обезьянка живет с родителями, которые не против такой дружбы.
ві плачете и хотите уйти из застенков...
жалко их...нужно убирать зоопарки!
згадайте Італію - мусуліні) і його коханка!