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 Киевские новости, Общество
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Все про:зоопарк (189) Киев (16092)

 Через стену и решетку - трогательная история дружбы двух обезьян в зоопарке Киева. ФОТОрепортаж

В киевском зоопарке две клетки с обезьянами перегорожены стеной и решеткой, что не мешает дружить двум животным.

Фотоистория от корреспондента Цензор.НЕТ.

Их клетки находятся рядом, но наглухо отделены стеной. Время от времени обезьяны подходят к углам клетки и держатся за лапы. Рыжая обезьянка живет с родителями, которые не против такой дружбы.

Через стену и решетку - трогательная история дружбы двух обезьян в зоопарке Киева 01
Через стену и решетку - трогательная история дружбы двух обезьян в зоопарке Киева 02
Через стену и решетку - трогательная история дружбы двух обезьян в зоопарке Киева 03

Источник: https://censor.net.ua/p3073862
 
   
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действительно трогательная история.........
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История про то, как зародилась жизнь на рассее.
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блин( вас, бі люди так..!
ві плачете и хотите уйти из застенков...
жалко их...нужно убирать зоопарки!
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Хоч про циган в новинах уже заспокоїлись і то добре
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Самая трогательная история получилась у моей рыжей макаки, в 1994-м, которая терроризировала меня 6 месяцев, в моей каюте. Точнее- он. СамЭць. Кличка Калу. Отзывался, гад! Всего-то 25 см росточку, а сколько было хлопот!!! Сильный, зараза. Короче, я этого чудика перевез из Бангладеш в Италию, в Равенну, где обменял на БМВ-320, с мизерной доплатой. А он поселился в доме реального итальянского миллионера-конезаводчика. Мне потом фотку присылали, как этот счастливец на коне восседает, вцепившись в гриву.
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Андрюха,а такого не бачив,порода мейн-кун
Через стіну й ґрати - зворушлива історія дружби двох мавп у зоопарку Києва - Цензор.НЕТ 5212
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Ну, как же! Нравятся они мне, очень. Два года кормил кошку, которую выбросили на улицу, после смерти хозяйки. Очень добрая была кошка и ласковая. Ушла, от старости. Я и похоронил.
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за гратами тримати це гуд, але простіше стовпи і дерева в центрі Києва!
згадайте Італію - мусуліні) і його коханка!
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Ну,тіпо "аніжебратья"! Всє уміляюцца і плачут(((. Только забор от некоторых братьйов повыше надобно сооружать. И ров с кракадилами!!!
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нет теперь закона: у жирафов вышла дочь замуж за бизона (С)
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Сегодня на дежурстве, любитель хуйла и бабы юли)
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Это с волосатой черной лапой к дитю пристайот! Педофилия какаято! Куда те родители смотрют?!
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиЧерез стену и решетку - трогательная история дружбы двух обезьян в зоопарке Киева. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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