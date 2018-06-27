 Чиновник Госгеокадастра задержан при получении $3 тыс. взятки на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Работники отдела противодействия взяточничеству Департамента защиты экономики Нацполиции, следователи управлением полиции Киевщины совместно с отделом противодействия коррупции Госгеокадастра под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона уличили в коррупционных деяниях начальника районного отдела управления Госгеокадастра в области.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили, что за регистрацию двух земельных участков, расположенных на территории района, и утверждение проекта землеустройства на сессии сельского совета с последующей регистрацией права собственности чиновник требовал от гражданина 3000 долларов США взятки.

С целью сокрытия преступной деятельности и избежания ответственности за наказание руководитель отдела привлек посредника, который и вел все "бизнес" переговоры.

В среду, 27 июня, во время получения последней части неправомерной выгоды должностное лицо и его "помощник" были задержаны. Правоохранители изъяли предмет преступления - две тысячи долларов США. Ранее было задокументировано получения ими первого "транша" - тысячи долларов США.

Проводятся неотложные следственные действия по месту работы и жительства фигурантов. Решается вопрос о задержании последних в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Фигурантам дела грозит наказание предусмотрено по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины".

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