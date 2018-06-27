 Воина 92-й ОМБ Руслана Баглыка, погибшего на Донбассе, похоронили на Сумщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание sumy.today

Руслан Евгеньевич Баглык, 1997 года рождения, уроженец города Тростянец Сумской области, военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады.

19 июня во Донецкой области он получил крайне тяжелое ранение в голову, нанесенное вражеским снайпером, и в бессознательном состоянии был доставлен в больницу имени Мечникова, в которой скончался 25 июня вечером.

Руслан Баглык родился 29.09.1997 года в Тростянце, в семье ветерана Афганистана. В сентябре 2004 года начал обучение в школе № 2, в старших классах перешел в становскую школу, которую и закончил. В этом году подписал с ВСУ контракт и оказался в рядах 92-й ОМБр.

У него остались родители.

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