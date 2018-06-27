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 Воина 92-й ОМБ Руслана Баглыка, погибшего на Донбассе, похоронили на Сумщине. ФОТО

27 июня, в селе Становая Сумской области состоялось прощание с украинским воином Русланом Баглыком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание sumy.today

 Руслан Евгеньевич Баглык, 1997 года рождения, уроженец города Тростянец Сумской области, военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады.

19 июня во Донецкой области он получил крайне тяжелое ранение в голову,  нанесенное вражеским снайпером, и в бессознательном состоянии был доставлен в больницу имени Мечникова, в которой скончался 25 июня вечером.

Руслан Баглык родился 29.09.1997 года в Тростянце, в семье ветерана Афганистана. В сентябре 2004 года начал обучение в школе № 2, в старших классах перешел в становскую школу, которую и закончил. В этом году подписал с ВСУ контракт и оказался в рядах 92-й ОМБр.

У него остались родители.

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Воина 92-й ОМБ Руслана Баглыка, погибшего на Донбассе, похоронили на Сумщине 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3073852
 
 
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоина 92-й ОМБ Руслана Баглыка, погибшего на Донбассе, похоронили на Сумщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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