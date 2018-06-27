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Все про:наркотики (1329) Нацполиция (7699) Запорожская область (569)

 Правоохранители изъяли наркотического сырья на 2 млн грн в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские совместно с сотрудниками Управления СБУ Запорожской области, во время проведения обыска, уничтожили наркоплантацию и изъяли маковые головки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

 В информации отмечается: "26 июня работники Каменско-Днепровского отделения полиции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска ГУНП в Запорожской области и сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области провели санкционированный обыск домовладения в городе Каменка-Днепровская.

По месту жительства гражданина 1961 года рождения правоохранители обнаружили и изъяли 10 735 кустов снотворного мака с признаками культивации и около 60 килограмм маковых головок.

По ценам наркосбытчиков стоимость изъятого наркотического средства составляет около 2 миллионов гривен.

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Все изъятое направлено на исследование в Запорожского Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Всего с начала года сотрудниками запорожской милиции 386 лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров или аналогов.

Напомним, что в результате совместных мероприятий подразделений полиции, правоохранители обнаружили и уничтожили плантацию наркосодержащих растений конопли в Приазовском районе Запорожской области".

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Правоохранители изъяли наркотического сырья на 2 млн грн в Запорожской области 01
Правоохранители изъяли наркотического сырья на 2 млн грн в Запорожской области 02
Правоохранители изъяли наркотического сырья на 2 млн грн в Запорожской области 03
Правоохранители изъяли наркотического сырья на 2 млн грн в Запорожской области 04

Источник: https://censor.net.ua/p3073851
 
 
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Може дуже полюбляє пиріжки з маком? Або до Маковія готувався ? Ну а якщо серйозно , то коноплі і мак менш шкідливі від синтетики , котра їх замінила.. До того ж коноплі в деяких країнах вже легалізовані.. Совковим нафталіном віє від таких зведень..
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дядько хтів стати конкурентом мусорів
треба було найняти охоронну фірму, мосора би точно не припхалися
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чому такими справами під час війни займається СБУ? У СБУ іншої роботи немає, безпеці України більш ніщо не загрожує? там кацапи свої корита відправили у Азовське море, та ну його нафік, усі на боротьбу з наркоплантаціями!
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наркота), це погано!
а от чоколят, для порхоботів - це наркотик чи заохочення від голов-шефа?! Правоохоронці вилучили наркотичної сировини на 2 млн грн у Запорізькій області - Цензор.НЕТ 3995 Правоохоронці вилучили наркотичної сировини на 2 млн грн у Запорізькій області - Цензор.НЕТ 3995 Правоохоронці вилучили наркотичної сировини на 2 млн грн у Запорізькій області - Цензор.НЕТ 4685
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Хочу пирiжкiв з маком. I чого моя бабуся не знала, шо це наркота? А коноплi садила, бо вони дезенфiкують город. Стара й не додумалася, шо його палити потрiбно.
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Уничтожили конопли на 4 миллиона, мака на 2 миллиона, з такои полиции одни убытки для страны.
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Фейковые , отвлекающие новости .
Охотничьи патроны , мак на пирожки , и прочая херня ...
Напишите лучше о всеобщем обнищании народа , о беспределе чиновников , о тарифах , о том , что барыга согласился принимать африканских беженцев , и сколько ему за это заплатят ...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПравоохранители изъяли наркотического сырья на 2 млн грн в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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