 Правоохранители изъяли наркотического сырья на 2 млн грн в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

В информации отмечается: "26 июня работники Каменско-Днепровского отделения полиции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска ГУНП в Запорожской области и сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области провели санкционированный обыск домовладения в городе Каменка-Днепровская.

По месту жительства гражданина 1961 года рождения правоохранители обнаружили и изъяли 10 735 кустов снотворного мака с признаками культивации и около 60 килограмм маковых головок.

По ценам наркосбытчиков стоимость изъятого наркотического средства составляет около 2 миллионов гривен.

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Все изъятое направлено на исследование в Запорожского Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Всего с начала года сотрудниками запорожской милиции 386 лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров или аналогов.

Напомним, что в результате совместных мероприятий подразделений полиции, правоохранители обнаружили и уничтожили плантацию наркосодержащих растений конопли в Приазовском районе Запорожской области".

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