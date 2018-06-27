 Правоохранители изъяли наркотического сырья на 2 млн грн в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.
В информации отмечается: "26 июня работники Каменско-Днепровского отделения полиции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска ГУНП в Запорожской области и сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области провели санкционированный обыск домовладения в городе Каменка-Днепровская.
По месту жительства гражданина 1961 года рождения правоохранители обнаружили и изъяли 10 735 кустов снотворного мака с признаками культивации и около 60 килограмм маковых головок.
По ценам наркосбытчиков стоимость изъятого наркотического средства составляет около 2 миллионов гривен.
Все изъятое направлено на исследование в Запорожского Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.
Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.
Всего с начала года сотрудниками запорожской милиции 386 лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров или аналогов.
Напомним, что в результате совместных мероприятий подразделений полиции, правоохранители обнаружили и уничтожили плантацию наркосодержащих растений конопли в Приазовском районе Запорожской области".
треба було найняти охоронну фірму, мосора би точно не припхалися
а от чоколят, для порхоботів - це наркотик чи заохочення від голов-шефа?!
Охотничьи патроны , мак на пирожки , и прочая херня ...
Напишите лучше о всеобщем обнищании народа , о беспределе чиновников , о тарифах , о том , что барыга согласился принимать африканских беженцев , и сколько ему за это заплатят ...