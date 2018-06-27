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Все про:героизм (130) память (770) вандализм (375) герой (167) Небесная Сотня (181)

 "Мы должны дать отпор!": родственники погибших Героев требуют ввести уголовную ответственность за надругательство над памятью воинов. ФОТО+ВИДЕО

Сегодня, 27 июня родственники погибших Героев войны с Россией и Героев Небесной Сотни встретились с представителем омбудсмена по вопросам партнерства с институтами гражданского общества Андреем Мамалыгой.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на встрече родственники погибших героев войны инициировали изменения в законодательство для усиления ответственности за осквернение памятников, памятных знаков и могил украинских героев.

"Мы дошли до предела. Мы дошли до покушения на наши святыни и мы должны дать отпор! Мы обращаемся к Уполномоченному по правам человека с тем, что нашими чувствами манипулируют. В этом обращении мы хотим уполномочить Уполномоченного Верховной Рады представлять наши требования и инициировать закон об уголовной ответственности за осквернение над памятью погибших солдат Украины. Потому что война не закончилась. За осквернение украинских святынь, символов, флага, герба. За издевательтво и дискредитацию доброго имени (воинов -ред.) и их семей. Потому что этот камень не просто в нас, а камень в наших павших близких. Поэтому мы обратились к Андрею Мамалыге", - отметил Сергей Горбенко, отец погибшего солдата-добровольца Святослава Горбенко.   

Мы должны дать отпор!: родственники погибших Героев требуют ввести уголовную ответственность за надругательство над памятью воинов 01 

Представитель Уполномоченного по вопросам партнерства с институтами гражданского общества Андрей Мамалыга, который также является участником боевых действий на Донбассе заявил, что разделяет боль родственников погибших героев. 

"К сожалению на местах сталкиваемся с цинизмом по отношению к вам, к участникам АТО, к ветеранам. Сколько раз мы говорили и про тот беспредел, который совершают и водители маршруток... И с этим бороться, действительно, очень сложно, потому что нужно менть систему", - заявил Мамалыга, призвав направлять информацию о таких фактах ему и предстаителю Уполномоченного по вопро,сам защиты военнослужащих Олегу Трохименко, который также присутствовал на встрече.

"Когда власть делала эту Аллею Славы, она не знала, что разного уровня есть люди, что будет это надругательство?! Где камеры?! Почему полиция дежурит там, где руководство, а не там, где Герои похоронены?! Хотелось бы эти вопросы задать полиции и власти! Если делайте, деньги тратите, то давайте доводите до толка. Чтобы оно было под охраной, чтобы те люди, которые это (надругательство - ред.) делают несли ответственность такую, чтобы другим не хотелось", - заявил один из участников встречи Николай Шанский.

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На встрече также обратили внимание, что общественное телевидение не уделяет достаточного внимания проблемам  родственников погибших героев, в том числе проблемам их социальной защиты.

В ходе встречи с представителями омбудсмена было принято решение о создании рабочей группы по разработке  законопроекта по введению уголовной ответственности за надругательство над памятью погибших воинов Украины и за надругательство над украинской государственной символикой.

"Каждый солдат, который сейчас с оружием в руках защищает границы нашего государства должен знать, что его память будет священна, что его семья не будет рошена на произвол", - заключил Сергей Горбенко после встречи в Секретариате Уполномоченного по правам человека.

Источник: https://censor.net.ua/p3073832
 
 
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Ты впариваешь какую-то дичь, москалик.
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а при Януковиче жилось просто супер, да мутила? )) знаем таких.
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А при Кучме, жилось лучше, чем при Кравчуке, а при Ющенко, лучше чем при Кучме, а при Януковиче началась война.
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А какие изменения за 4 года? Всё то же. Коррупция, судьи-миллионеры, депутаты-коррупционеры, людей за быдло держат и кормят обещаниями. Коррупция у нас в стране выгодна в первую очередь нашим депутатам и президенту, а потом уже Путину и рос. власти. При чём тут Запад?
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Ты такой быстрый как шкурка в одном месте!!!
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Для начала надо наказать виновных в смерти Небесной Сотни!!!
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Если за 4 года никаких результатов, то стоит ли их ждать?
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Карать за осквернение памятников нужно сурово. Так чтобы на строгом режим отбатрачил годиков 10. У тварей ничего святого.
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Полиция занята охраной цыган, так что родственникам придется искать вандалов самим. Вот как быть если окажется, что это те кого охраняет полиция, тут не знаю.
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То ли будет если местная вата в связке с кремлеботами приведут к власт в 2019 оппорыгов, или ту же газовую бабушку...
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А чем тебе лучше шоколадный дедушка, создатель оппорыгов?
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Приспособленец, при всех он был во власти.
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Не был на первых ролях. Но во власти был, при чём даже с антиподами.
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Да ладно.
При Юще он и народным депутатом был, и комитет по вопросам бюджета возглавлял, и главой совета нацбанка числился, и даже министром иностранных дел был.
А потом еще был министром экономики.

Если это "не особо во власти" - я прям даже не знаю, что сказать.
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"Азаров возмутился заявлению о том, что Порошенко является основателем "Партии регионов". "Это вообще означает совести не иметь такое заявлять. Да, он присутствовал на съезде, потому что я его туда пригласил. Я ему предложил должность заместителя председателя партии. Но он потом палец о палец не ударил, чтоб сделать что-то конкретное", - заявил Азаров. "
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А какие варианты?
Журналисты Пете вопрос об истоках ПР никогда не зададут.
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Давно пора было сделать! А не ждать когда обратятся!
И заметно кто на Цензоре сидит! Ужас сколько троллей из за поребрика!
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Кроме моральной стороны, неужели СБУ не известно,
что на памятниках, запоребрики проверяют свою агентуру?
Справился с осквернением, можно давать более сложное дело...

Безнаказанность порождает беззаконие.
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штраф від 100 тисяч гривень та термін від 8 до 25 років...а іначе як...............
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А за вигуки порошенківських беркутатсів 3 березня 2018 року "это тібэ, сука бэндэровская, за Майдан" теж буде відповідальність?*
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Мы должны дать отпор!": родственники погибших Героев требуют ввести уголовную ответственность за надругательство над памятью воинов. ФОТО+ВИДЕО
 
 
 
 
 
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