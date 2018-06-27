 "Мы должны дать отпор!": родственники погибших Героев требуют ввести уголовную ответственность за надругательство над памятью воинов. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на встрече родственники погибших героев войны инициировали изменения в законодательство для усиления ответственности за осквернение памятников, памятных знаков и могил украинских героев.

"Мы дошли до предела. Мы дошли до покушения на наши святыни и мы должны дать отпор! Мы обращаемся к Уполномоченному по правам человека с тем, что нашими чувствами манипулируют. В этом обращении мы хотим уполномочить Уполномоченного Верховной Рады представлять наши требования и инициировать закон об уголовной ответственности за осквернение над памятью погибших солдат Украины. Потому что война не закончилась. За осквернение украинских святынь, символов, флага, герба. За издевательтво и дискредитацию доброго имени (воинов -ред.) и их семей. Потому что этот камень не просто в нас, а камень в наших павших близких. Поэтому мы обратились к Андрею Мамалыге", - отметил Сергей Горбенко, отец погибшего солдата-добровольца Святослава Горбенко.

Представитель Уполномоченного по вопросам партнерства с институтами гражданского общества Андрей Мамалыга, который также является участником боевых действий на Донбассе заявил, что разделяет боль родственников погибших героев.

"К сожалению на местах сталкиваемся с цинизмом по отношению к вам, к участникам АТО, к ветеранам. Сколько раз мы говорили и про тот беспредел, который совершают и водители маршруток... И с этим бороться, действительно, очень сложно, потому что нужно менть систему", - заявил Мамалыга, призвав направлять информацию о таких фактах ему и предстаителю Уполномоченного по вопро,сам защиты военнослужащих Олегу Трохименко, который также присутствовал на встрече.

"Когда власть делала эту Аллею Славы, она не знала, что разного уровня есть люди, что будет это надругательство?! Где камеры?! Почему полиция дежурит там, где руководство, а не там, где Герои похоронены?! Хотелось бы эти вопросы задать полиции и власти! Если делайте, деньги тратите, то давайте доводите до толка. Чтобы оно было под охраной, чтобы те люди, которые это (надругательство - ред.) делают несли ответственность такую, чтобы другим не хотелось", - заявил один из участников встречи Николай Шанский.

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На встрече также обратили внимание, что общественное телевидение не уделяет достаточного внимания проблемам родственников погибших героев, в том числе проблемам их социальной защиты.

В ходе встречи с представителями омбудсмена было принято решение о создании рабочей группы по разработке законопроекта по введению уголовной ответственности за надругательство над памятью погибших воинов Украины и за надругательство над украинской государственной символикой.

"Каждый солдат, который сейчас с оружием в руках защищает границы нашего государства должен знать, что его память будет священна, что его семья не будет рошена на произвол", - заключил Сергей Горбенко после встречи в Секретариате Уполномоченного по правам человека.