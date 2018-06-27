 Украина и Беларусь начнут демаркацию границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2019 году, - МИД. ФОТО

Украинскую делегацию возглавил представитель Украины по вопросам договорно-правового оформления государственной границы Сергей Бороденков, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел.

"Делегации подвели итоги деятельности Совместной комиссии за первое полугодие 2018 года и отметили высокий темп выполнения запланированных полевых работ. С целью определения приоритетов и планирования совместной работы на следующие периоды делегации утвердили Перспективный план демаркации государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь, рассчитанный на 2018-2026 годы", - говорится в сообщении.

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Совместная комиссия приняла решение начать демаркацию белорусско-украинской государственной границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2019 году.

"Совместная комиссия также приветствовала намерение Европейского Союза выделить финансирование на реализацию проекта международной технической помощи "Поддержка демаркации государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь" в рамках Флагманской инициативы "Интегрированное управление границами" инициативы Европейского Союза "Восточное партнерство" "и подтвердила заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества с европейской стороной с целью эффективного использования помощи для проведения демаркационных работ", - указывают в МИД.

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