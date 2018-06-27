 Налоговой милицией ликвидирован на Полтавщине центр минимизации таможенных платежей, через который в Украину ввозили ткани. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 и ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 366 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по занижению таможенной стоимости импортируемых из Китая и Турции товаров (преимущественно тканей), проводя их таможенное оформление по заниженным ценам.

Для реализации преступной схемы злоумышленники создали ряд компаний-импортеров, от имени которых заключали внешнеэкономические контракты с нерезидентами - поставщиками продукции из Турции и Китая. Таможенное оформление товаров осуществлял подконтрольный таможенный брокер, занижал таможенную стоимость продукции на 30-40% по сравнению с аналогичными товарами.

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Ввезенный таким образом товар реализовывали заказчикам за наличные средства без отражения в бухгалтерском и налоговом учете предприятий - импортеров. А документально реализацию импортируемых ТМЦ отражали в адрес подконтрольных фиктивных предприятий.

Таким образом предприятиями - импортерами, которые входили в состав Центра минимизации таможенных платежей в течение 2017-2018 годов было ввезено товаров на сумму более 100 млн. грн., в т.ч. тканей - на сумму около 50 млн. грн.

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По результатам 7 санкционированных обысков, проведенных в складских и офисных помещениях, по адресам проживания фигурантов, в офисном помещении и автомобиле таможенного брокера изъято 51,4 тонны ткани, денежные средства в эквиваленте 134 тыс. грн и автомобиль.





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Изъятый ​​автомобиль и ткани переданы на ответственное хранение. Образцы тканей отобраны для проведения экспертизы с целью определения реальной таможенной стоимости товара и последующего начисления в бюджет неуплаченных сумм таможенных платежей.

Расследование продолжается.

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