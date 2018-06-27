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 Общество, Фоторепортаж
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 На помощь преждевременно рожденным детям через "Украинскую биржу благотворительности" собран миллион гривен. ФОТО

Проект #BDayVyklyk, направленный на помощь преждевременно рожденным детям собрал на онлайн платформе "Украинская биржа благотворительности" более 1 миллиона гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Благотворители передали в перинатальный центр Винницкой областной клинической больницы им. М.И. Пирогова восьмой дыхательный реаниматор NeoPuff TM RD-900. Учреждение принимает на себя основную нагрузку по сопровождению преждевременных родов в городе. Деньги на прибор стоимостью 125 365 тысяч гривен поступили от благотворительных фондов Help Bank и MANUS DEI.

"Прибор NeoPuff - это дополнительный современный инструмент для оказания дыхательной поддержки недоношенным детям в первые минуты жизни. Благодаря аппарату довольно часто удается избежать более травматичной для детей традиционной искусственной вентиляции", - объяснила заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных Татьяна Налижита.

В рамках проекта #BDayVyklyk приобретено восемь дыхательных реаниматоров для роддомов и перинатальных центров Винницы, Кропивницкого, Ужгорода, Тернополя, Одессы, Ивано-Франковска, Хмельницкого и Чернигова.

На помощь преждевременно рожденным детям через Украинскую биржу благотворительности собран миллион гривен 01

"Я не могу передать словами благодарность людям, которые помогают проекту. Благодаря вам удалось собрать миллион гривен! Я хочу, чтобы каждый человек, перечисливший деньги на реаниматоры, знал, что он подарил жизнь преждевременно рожденным детям. В наших планах собрать средства еще на восемь дыхательных реаниматоров в перинатальные центры Украины", - поделилась инициатор проекта #BDayVyklyk Екатерина Садовая.

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#BDayVyklyk - это инициатива сбора средств на дыхательные реаниматоры NeoPuffTMRD-900 недоношенным детям для 16 партнерских центров "Колыбели надежды" Фонда Виктора Пинчука, созданных на базе перинатальных центров и роддомов. Проект реализуется с 25 июля 2017 при поддержке Украинской Биржи Благотворительности, благотворительных фондов Help Bank, MANUS DEI, известных личностей, волонтеров и неравнодушных украинцев.

На помощь преждевременно рожденным детям через Украинскую биржу благотворительности собран миллион гривен 02

Источник: https://censor.net.ua/p3073819
 
 
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ПРАИЛЬНА!
НЕДОНОСКОВ-ПАСКРЕБЫШЕЙ ОТ ПЬЯНИЦ И НАРКОТИН НУЖНО ВЫХАЖИВАТЬ, ЧТОБЫ ОНИ ПОТОМ ТОЖЕ РАЗМНОЖИЛИСЬ И ДАЛИ ТАКОЕ ЖЕ СЛАВНОЕ ПОТОМСТВО!
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа помощь преждевременно рожденным детям через "Украинскую биржу благотворительности" собран миллион гривен. ФОТО
 
 
 
 
 
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