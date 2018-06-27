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Все про:боеприпасы (1069) Запорожье (1412) Нацполиция (7699)

 Подпольный цех по производству охотничьих патронов выявлен в Запорожье, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

27 июня сотрудники полиции выявили в Запорожье цех по изготовлению охотничьих патронов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Депаратмент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили, что незаконным изготовлением боеприпасов занимались местные жители 1967 и 1963 рождения.

Подпольный цех по производству охотничьих патронов выявлен в Запорожье, - Нацполиция 01

Смотрите: Полиция задержала в столичном метро мужчину с гранатой и патронами. ФОТО

Подпольный цех по производству охотничьих патронов выявлен в Запорожье, - Нацполиция 02

Полицейские провели одновременные обыски по местам проживания и частных владений фигурантов. Было изъято: 11 станков для изготовления патронов, 1100 охотничьих патронов, пластиковые контейнеры, используемые для изготовления свинцовых патронов;, гильзы к охотничьим патронам, 5 металлических банок с порохом.

Подпольный цех по производству охотничьих патронов выявлен в Запорожье, - Нацполиция 03

Также смотрите: В школе на Одесчине 14-летняя ученица раздавала детям патроны. Дома у нее нашли гранату, - Нацполиция. ФОТО

Подпольный цех по производству охотничьих патронов выявлен в Запорожье, - Нацполиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3073818
 
 
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С каких пор в Украине нельзя самому заряжать патроны?
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Мало інфи. Скоріш всього вони їх продавали.
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Если продавали, то их должны были взять на продаже.
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можливо , ЦН просто забув написати про продаж ?
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1100 патронов для себя? Не многовато? Заряжать и тут легально,но за продажу и тут на цугундер попадешь.
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Мурся , для десяти человек на год ? Да мало ...
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Где там про 10 человек,сказочник? В статье говорится за двоих.
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Он просто скажет это ... Мурся , на продаже поймали ? А у охотников братьев по оружию много ... Даже 50 !!!
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И если он умеет хорошо , без осечки , снарядить патрон , то и 500 ... Общайся с охотниками ...
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Не надо мне рассказывать. Охочусь уже лет 30 в общей сложности,из них больше 20 - в Штатах, и пользуюсь как раз "самокрутками" - зять штампует. Просто в этом конкретном случае не вижу другой причины для проблем с законом,кроме продажи.
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Зять сядет ... Наша палитция не дремлет ...
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1. За шо он сядет?
2.Ваша полиция тут при чем?


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У меня дома сейчас около 800 штук, большая часть спортивных, часть для охоты и пару коробок на всякий случай... Выезд на посрелухи минимум 100 штук улетает.
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Я в год тоже мешок патронов отстреливаю,в нескольких калибрах. Просто в этом конкретном случае,кроме незаконной продажи,не вижу другой причины для проблем с законом.
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Ну как обычно, Цензор подает новость в обрезанном виде, и в комментах начинается парад версий случившегося... Підпільний цех із виробництва мисливських набоїв виявлено в Запоріжжі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9360
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А что , оговорено , сколько штук патронов разрешенно снаряжать самостоятельно ?
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Эх, еще бы лет пять Украине продержаться.

Гляди, народные умельцы и производство высокоточных боеприпасов наладят.
А то и ошибки Будапешстского протокола исправят.

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Какая-то хрень... Я для себя кручу, если конечно есть дома зареганое оружие соответствующего калибра.
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Правоохранители установили, что незаконным изготовлением боеприпасов занимались местные жители 1967 и 1963 рождения.Источник: https://censor.net.ua/p3073818)))

Если судить по написанному, то незаконного производства боеприпасов к гладкоствольному охотничьему оружию при наличии у фигурантов своего законного оружия соответствующего калибра быть не может. Продажа 100% незаконна, но на ней нужно взять.
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Завтра примут закон и низзя будет ни дышать , ни купаться без их разрешения! Законы принимаются для контроля над всеми! Зато склады взрывать законно--никто не сел! Продавать трубопроводы РФ законно! Конституцию кое кому нарушать законно...И таких "законов " вагон и маленькая тележка, но для других.....
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Что за всплеск воспаленного мозга? К чему здесь: Завтра примут закон и низзя будет ни дышать , ни купаться без их разрешения!)))?
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Тебе не понять! Всё регламентируется и берется под контроль верхушки! Посмотри историю--что можно было всем, теперь только избранным.Пример из настоящего: кто может экспортировать собственное зерно?По закону!
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Действительно, никаких марок не видно. Может они как Луценко.
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В чем выражается подпольность и незаконность? Налоги не платили? Так и пишите - плохие дяди делали хорошие охотничьи патроны, но укрывались от уплаты налогов.
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Ограниченная инфа ... Но срачь начался ...
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Соглашаюсь с вышенаписанным комментарием. В чем подвох? Не платили налоги, поставляли продукцию в зону конфликта, производили для бандитов, убийства людей...? А так, не плохое производство, по видео. Хотя я конечно против охоты, разве, что нужной. Но это так - личное. Дайте им лицензию, дайте свободность - через 2-3 года? Завалят ВСУ и т.п. излишками боеприпасов. Не для войны, а для "запасу". Восполнят все "взрывы на складах" Подпольный цех по производству охотничьих патронов выявлен в Запорожье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7966
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ЧТо значит дайте...?? Пусть придут и возьмут.....никто и ничто им не мешает это сделать.....
НО сделав это...их патрончики будут стоить уже столько...что дешевле будет купить итальянские...хорошие и не пан сам склепав....
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Здоров ! У нас умельцы по круче ! Ты же не охотница ? Экономить на одесско-итальянском (вы же не охотница , где в Италии сделают дешевле ?) не стоит ...
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В Италии делают больше...потому это получается дешевле.....

Да и к примеру Тахо....пусть на три копейки дешевле это дерьмо....а уж то что пан сам в гараже склепав...то будет дерьмо в квадрате....
Вот сам для себя...это да...это вещь....
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.ура ты ... Даже снайпера профи снаряжают боеприпас . А если твой муж по бутылкам пострелять , побухать и тёлок потягать , то это такое .... Можно и итальянские ...
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Собратьев по разуму ищешь...?? Ты обратился не по адресу....
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Твой муж тебя найбует . И держит тебя за лошицу !!! Типа купил дорогие итальянские патроны ... А сам сэкономил на молодых сиськатых тёлок ... Охотничек (с) ...
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Дебилы, половина охотников заряжает патроны дома, в магазине продается порох и капсюли.
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Полицейские провели одновременные обыски по местам проживания и частных владений фигурантов. Было изъято: 11 станков для изготовления патронов, 1100 охотничьих патронов, пластиковые контейнеры, используемые для изготовления свинцовых патронов;, гильзы к охотничьим патронам, 5 металлических банок с порохом. Источник: https://censor.net.ua/p3073818



11 станков то хоть 111..ничего не будет...1100 охотничьих патрона...админ штраф...а вот 5 банок пороха...если нет разрешения то уже уголовный срок....
А если еще и продавали патрончики то больший срок....
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1100 охотничьих патрона...админ штраф)))

Где прописано?
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Ниже ссылка....
За гладкоствол и патроны к нему толь ко админ штраф.....а порох это уже срок.....
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Следствие определит...где...у кого..и когда...не переживай....
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И расстреляют по приговору тройки !!! На затычки заработала с моего коммента ?
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Согласно Постановлению Пленума ВСУ патроны и боеприпасы гладкоствольного охотничьего оружия, а также патроны, снаряженные резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, не являются боеприпасами в понимании статьи 263 УК.
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02
Следовательно админ штраф.....и все....
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Откуда следует штраф за то, что у меня дома четыре ящика разных патронов 12-го калибра?
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Согласно Постановлению Пленума ВСУ патроны и боеприпасы гладкоствольного охотничьего оружия, а также патроны, снаряженные резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, не являются боеприпасами в понимании статьи 263 УК.
Читать не умеем...что ли???

Так что хоть 24 ящика....
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Ты свою писанину выше прочитал про админ штраф за патроны?
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ТОваришЧ....хранение охотничьх патронов без соответствующего разрешения не попадает под действие Уголовного кодекса...следовательно оно попадает по действие Административного кодекса что тебе еще не понятно.то..??
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Какой статьей админ кодекса положен штраф за патроны?
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Ты мне реально надоел...отдохни в спаме....
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Всё таки тёлка ? Или ты думаешь , что о твои ляпы не помнят ?
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Еще раз пернул в лужу. Теперь слив защитан окончательно...
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Обтекай, статья 193 штраф. Мне... За патроны, легально купленные в уполномоченной организации или самолично скрученные... Бугага...
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Так что хранить храни...а вот громко орать об этом не стоит....
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Только копрофилы , после окунания их в дерьмо , облизываются ...
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ЗАТО ПО ВСЕМ ГОРОДАМ ТОЧКИ ПРОДАЖИ ПАЛЕНОЙ ВОДЯРЫ ИЗ ПОДПОЛЬНЫХ ЦЕХОВ ПРОЦВЕТАЮТ В ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТОМ РЕЖИМЕ НА КАЖДОМ ПОВОРОТЕ - ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ БРЕНД: ТИПА СКОВОРОДКИ ЧИСТИМ, А НА ДЕЛЕ НАЛИВАЙКИ-РАЗЛИВАЙКИ ЧМУРДЯКА. МУСОРА В КУРСЕ, ВЛАСТИ В КУРСЕ, НО ВСЕ МОЛЧАТ Т. К. ВСЕМ ПРОПЛАЧЕНО.
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И этих ловят...не нервничай так сильно...а то и капс и жирный шрифт одновременно смотри сердце станет..... Підпільний цех із виробництва мисливських набоїв виявлено в Запоріжжі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3300
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Не только ловят, но организовывают круглосуточную охрану их лагерей!
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В КАКОМ СМЫСЛЕ ЛОВЯТ??? (!). НАПРИМЕР, ТОЧКУ МИМО КОТОРОЙ Я ЗА ПРОДУКТАМИ ХОЖУ РАЗА ТРИ НА МОЕЙ ПАМЯТИ ТИПА "ЛОВИЛИ" - С МЕНТАМИ И ОСВЕЩЕНИЕМ В СМИ. ТОЛЬКО ТОЧКА КАК БЫЛА ТАК И ЕСТЬ И НЕ ПРОСТО ТОЧКА НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, А С ТЕМИ ЖЕ ПРОДАВЦАМИ, ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ...
НУ КА ОБЪЯСНИ МНЕ КАК ЭТО У ТЕБЯ ТАК ИНТЕРЕСНО "ИХ ЛОВЯТ"?
МОЖЕТ ТЫ ХОТЕЛО ПРОМЫЧЕТЬ ВЗЯТКИ ЛОВЯТ?
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А ты все ходишь и ходишь мимо...... а позвонить на горячую линию....записать номер обращения...и получить официальный ответ тебе религия не позволяет или что...???
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПодпольный цех по производству охотничьих патронов выявлен в Запорожье, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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