 Подпольный цех по производству охотничьих патронов выявлен в Запорожье, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Депаратмент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили, что незаконным изготовлением боеприпасов занимались местные жители 1967 и 1963 рождения.

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Полицейские провели одновременные обыски по местам проживания и частных владений фигурантов. Было изъято: 11 станков для изготовления патронов, 1100 охотничьих патронов, пластиковые контейнеры, используемые для изготовления свинцовых патронов;, гильзы к охотничьим патронам, 5 металлических банок с порохом.

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