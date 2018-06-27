 Подпольный цех по производству охотничьих патронов выявлен в Запорожье, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Депаратмент коммуникации Национальной полиции.
Правоохранители установили, что незаконным изготовлением боеприпасов занимались местные жители 1967 и 1963 рождения.
Полицейские провели одновременные обыски по местам проживания и частных владений фигурантов. Было изъято: 11 станков для изготовления патронов, 1100 охотничьих патронов, пластиковые контейнеры, используемые для изготовления свинцовых патронов;, гильзы к охотничьим патронам, 5 металлических банок с порохом.
2.Ваша полиция тут при чем?
Гляди, народные умельцы и производство высокоточных боеприпасов наладят.
А то и ошибки Будапешстского протокола исправят.
Если судить по написанному, то незаконного производства боеприпасов к гладкоствольному охотничьему оружию при наличии у фигурантов своего законного оружия соответствующего калибра быть не может. Продажа 100% незаконна, но на ней нужно взять.
НО сделав это...их патрончики будут стоить уже столько...что дешевле будет купить итальянские...хорошие и не пан сам склепав....
Да и к примеру Тахо....пусть на три копейки дешевле это дерьмо....а уж то что пан сам в гараже склепав...то будет дерьмо в квадрате....
Вот сам для себя...это да...это вещь....
11 станков то хоть 111..ничего не будет...1100 охотничьих патрона...админ штраф...а вот 5 банок пороха...если нет разрешения то уже уголовный срок....
А если еще и продавали патрончики то больший срок....
Где прописано?
За гладкоствол и патроны к нему толь ко админ штраф.....а порох это уже срок.....
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-02
Следовательно админ штраф.....и все....
Читать не умеем...что ли???
Так что хоть 24 ящика....
НУ КА ОБЪЯСНИ МНЕ КАК ЭТО У ТЕБЯ ТАК ИНТЕРЕСНО "ИХ ЛОВЯТ"?
МОЖЕТ ТЫ ХОТЕЛО ПРОМЫЧЕТЬ ВЗЯТКИ ЛОВЯТ?