EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Экономика, Фоторепортаж
  140  2
Все про:Черновицкая область (268) контрабанда (1509) налоговая милиция (1270) сигареты (520)

 Налоговиками в Черновицкой области изъята крупная партия сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черновицкой области совместно с пограничниками изъяли крупную партию сигарет, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговиками в Черновицкой области изъята крупная партия сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию 01

В рамках проведения операций "Акциз-2018" и "Рубеж-2018" в одном из сел области, на расстоянии 50 м. от украинского-румынской государственной границы, было обнаружено и изъято более 12 тыс. пачек табачных изделий известных торговых марок, на большинстве из которых отсутствовали марки акцизного налога Украины. Сигареты, общей стоимостью более полумиллиона гривен, прятали с целью незаконного перемещения на территорию Румынии вне таможенного контроля.

Налоговиками в Черновицкой области изъята крупная партия сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию 02

Смотрите: Налоговики изъяли в Харькове партию контрафактных сигарет стоимостью 700 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Налоговиками в Черновицкой области изъята крупная партия сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию 03
Налоговиками в Черновицкой области изъята крупная партия сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию 04

Полученные ТМЦ переданы на ответственное хранение

Налоговиками в Черновицкой области изъята крупная партия сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики изъяли на Сумщине из незаконного оборота табачные изделия стоимостью около 1,1 млн грн. ФОТОрепортаж

Налоговиками в Черновицкой области изъята крупная партия сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию 03
Налоговиками в Черновицкой области изъята крупная партия сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию 07

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины.

Смотрите: Налоговиками в Черновицкой области изъята партия молдавских сигарет без акцизных марок стоимостью более 1,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3073789
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ротманс деми на основании чего изьяли ? одноизвилистые бараны, на этих сигаретах есть акцизные марки, реализация их не зафиксирована, границу они не пересекали, в суде можно отбить всю партию из-за тупоголовости налоговых барыг.
 показать весь комментарий
 
 
победа !!! … слепо-глухие, а вот это вы не видите и не знаете ????????????
Соучредитель OCCRP обвинил Порошенко в уходе от налогов через офшоры.
Президент Украины Петр Порошенко уходит от уплаты налогов через офшоры, утверждает соучредитель «Центра исследования коррупции и организованной преступности» (OCCRP) Дрю Салливан.
«Порошенко и его юристы годами откровенно врут о его попытках контролировать "империю сладостей" и уклоняться от налогов через офшоры», - написал он на своей странице в Twitter.
Так Салливан прокомментировал новые расследования, связанные с документами из панамского архива, в которых фигурирует украинский президент.
Соучредитель OCCRP отметил, что «успешный бизнес формирует плохих лидеров, потому что они не могут отказаться от дела, которое строили всю жизнь».
«Я не сторонник президентов, которые хорошо врут.», - добавил он.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговиками в Черновицкой области изъята крупная партия сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх