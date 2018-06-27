 Налоговиками в Черновицкой области изъята крупная партия сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2018" и "Рубеж-2018" в одном из сел области, на расстоянии 50 м. от украинского-румынской государственной границы, было обнаружено и изъято более 12 тыс. пачек табачных изделий известных торговых марок, на большинстве из которых отсутствовали марки акцизного налога Украины. Сигареты, общей стоимостью более полумиллиона гривен, прятали с целью незаконного перемещения на территорию Румынии вне таможенного контроля.

Смотрите: Налоговики изъяли в Харькове партию контрафактных сигарет стоимостью 700 тыс. грн. ФОТОрепортаж





Полученные ТМЦ переданы на ответственное хранение

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики изъяли на Сумщине из незаконного оборота табачные изделия стоимостью около 1,1 млн грн. ФОТОрепортаж





В настоящее время решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины.

Смотрите: Налоговиками в Черновицкой области изъята партия молдавских сигарет без акцизных марок стоимостью более 1,8 млн грн. ФОТОрепортаж