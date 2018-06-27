 Налоговиками в Черновицкой области изъята крупная партия сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операций "Акциз-2018" и "Рубеж-2018" в одном из сел области, на расстоянии 50 м. от украинского-румынской государственной границы, было обнаружено и изъято более 12 тыс. пачек табачных изделий известных торговых марок, на большинстве из которых отсутствовали марки акцизного налога Украины. Сигареты, общей стоимостью более полумиллиона гривен, прятали с целью незаконного перемещения на территорию Румынии вне таможенного контроля.
Полученные ТМЦ переданы на ответственное хранение
В настоящее время решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины.
Соучредитель OCCRP обвинил Порошенко в уходе от налогов через офшоры.
Президент Украины Петр Порошенко уходит от уплаты налогов через офшоры, утверждает соучредитель «Центра исследования коррупции и организованной преступности» (OCCRP) Дрю Салливан.
«Порошенко и его юристы годами откровенно врут о его попытках контролировать "империю сладостей" и уклоняться от налогов через офшоры», - написал он на своей странице в Twitter.
Так Салливан прокомментировал новые расследования, связанные с документами из панамского архива, в которых фигурирует украинский президент.
Соучредитель OCCRP отметил, что «успешный бизнес формирует плохих лидеров, потому что они не могут отказаться от дела, которое строили всю жизнь».
«Я не сторонник президентов, которые хорошо врут.», - добавил он.