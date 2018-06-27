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 Киберполиция прекратила деятельность популярного пиратского онлайн кинотеатра "Оnlainfilm". ФОТО

Сотрудники киберполиции разоблачили участников преступной группы, которые администрировали пиратский сайт - онлайн кинотеатр "onlainfilm".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Киберполиция прекратила деятельность популярного пиратского онлайн кинотеатра Оnlainfilm 01

Оnlainfilm входил в пятерку самых посещаемых сайтов на территории нескольких стран. Ежедневно сайт посещали до полумиллиона пользователей сети Интернет, а количество просмотров видео превышало 2 миллиона. Общий объем видеофайлов, размещенных на сайте, превышал 50 ТВ.

Для анонимизации своих действий в сети злоумышленники использовали услуги обратного прокси-сервера, что давало возможность ретранслировать запросы клиентов из внешней сети на один или несколько серверов расположенных во внутренней сети.

Также смотрите: Киберполиция закрыла пиратский сайт, деятельность которого нанесла правообладателям более 2,5 млн грн ущерба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киберполиция прекратила деятельность популярного пиратского онлайн кинотеатра Оnlainfilm 02

В Хмельницком киберполицейские провели одновременно пять санкционированных обысков. По их результатам изъята компьютерная техника и деньги. Сумма ущерба, причиненного правообладателям будет установлена ​​после проведения всех необходимых следственных действий.

Киберполиция прекратила деятельность популярного пиратского онлайн кинотеатра Оnlainfilm 03

Также смотрите: Киберполиция разоблачила мошенников на создании фейковых веб-обменников для конвертации криптовалют. ФОТО

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК Украины. После получения результатов экспертиз будет решаться вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы.

Источник: https://censor.net.ua/p3073778
 
 
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у Киберполиции все по лицензионное? Киберполиция прекратила деятельность популярного пиратского онлайн кинотеатра "Оnlainfilm" - Цензор.НЕТ 129
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Это типа, деньги укр. налогоплательщиков тратятся на то чтобы местные менты занимались компенсацией ущерба, причиненного правообладателям-миллиардерам с Голливуда.
Ну ну... дело нужное, особенно если учесть что ежедневно сотни мошенников в тот или иной способ завладевают деньгами простых украинцев.
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Пизда стране - весь гос опарат - гнилое кодло мразей - народ быдло все стерпит , как бы с кацапов не смеялись но сами точно такие же уебки ...

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Кибер полицейские - какие то уебаны по жизни ... это даже не смешно , реально иди лови злодеев нет оно говно всем насрет людям и доволен как слон , по новостям с замыленым еблом показали ...
УЕБКИ
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Мда... колоночки за 100 грн, корпус на столько же, по железу сложно сказать. Прям арест года. Вы лучше онлайн кинотеатры позакрывайте по типу megogo и ivi на которых запрещенных у нас фильмов полным полно.
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дятловоды...премию успейте получить до прикрепления нового домена...
http://onlainfilm.co/
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКиберполиция прекратила деятельность популярного пиратского онлайн кинотеатра "Оnlainfilm". ФОТО
 
 
 
 
 
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