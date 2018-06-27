 В помещении Высшего совета правосудия обнаружен муляж взрывного устройства, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"После тщательной проверки объекта в помещении правоохранители обнаружили муляж, похожий на взрывное устройство, которое изъяли специалисты взрывотехнической службы. Других опасных предметов в ходе обследования не обнаружено", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Муляж взрывного устройства обнаружен в здании Апелляционного суда Киева после сообщения о "минировании", - Нацполиция

Напоминаем, утром в полицию поступило сообщение о минировании здания ВСП на ул. Студенческой в Шевченковском районе Киева.

Также смотрите: В Апелляционном суде в Киеве после сообщения о "минировании" снова нашли муляж взрывного устройства, - Нацполиция. ФОТО