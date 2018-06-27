EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
  730  8
Все про:ложная тревога (62) минирование (680) Нацполиция (7699) Высший совет правосудия (190)

 В помещении Высшего совета правосудия обнаружен муляж взрывного устройства, - Нацполиция. ФОТО

После анонимного звонка о минировании здания Высшего совета правосудия сотрудники полиции нашли муляж взрывного устройства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В помещении Высшего совета правосудия обнаружен муляж взрывного устройства, - Нацполиция 01

"После тщательной проверки объекта в помещении правоохранители обнаружили муляж, похожий на взрывное устройство, которое изъяли специалисты взрывотехнической службы. Других опасных предметов в ходе обследования не обнаружено", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Муляж взрывного устройства обнаружен в здании Апелляционного суда Киева после сообщения о "минировании", - Нацполиция

В помещении Высшего совета правосудия обнаружен муляж взрывного устройства, - Нацполиция 02

Напоминаем, утром в полицию поступило сообщение о минировании здания ВСП на ул. Студенческой в Шевченковском районе Киева.

Также смотрите: В Апелляционном суде в Киеве после сообщения о "минировании" снова нашли муляж взрывного устройства, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3073763
 
 
VEhrNGRrdzVRemN3VERkUmRIUkRPVEJNUkZKcWVVUlNaM1JIUVRCTVdGRnpkRU1yTUV4UVVYTkllbEYyVGtNME1Fd3pVWFZPUjBFd1REZFJjM1JEZHpCTU0xRjFUa014Wms1RFpEQk1SRkpvZEVNdk1FdzNVWFU1UXpRd1dXSlJkVTVIVUdaT1ExTXdXWFpTWjJSSFNUQk1hbEYxVTBSU1oyUkRLekJNVEZGMFpFZERTVTVETHpCWlJGRnpUa041TUV3M1VtZGtSMFF3VEZSUmRVNUhVQT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Теперь надо арестовать манекены, похожие на преступников
 показать весь комментарий
 
 
это как бы оскорбление получается...
типа какое правосудие такая и взрывчатка
 показать весь комментарий
 
 
А чи не перегинають палицю фСБ(у)шники у своїх імітаціях? А то вже починаєш думати, що з тих часів, коли вони здавали кацапам військові об'єкти в Криму і на Донбасі, нічого не змінилось.
 показать весь комментарий
 
 
Реально - ще би сказали "під кріслом Грицака виявили міну, евакуйовано весь квартал".
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ помещении Высшего совета правосудия обнаружен муляж взрывного устройства, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх