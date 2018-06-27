EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Экономика, Фоторепортаж
  769  2
Все про:налоговая милиция (1270) Херсонщина (665) топливо (393) ГФС (2641)

 Налоговики ликвидировали подпольную АЗС в Херсонской области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области, АР Крым и г. Севастополе обнаружили подпольную АЗС и изъяли подакцизной продукции на сумму более 890 тысяч гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служуб ГФС.

Налоговики ликвидировали подпольную АЗС в Херсонской области 01

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины было установлено, что на территории области осуществляется незаконное хранение горючего и его сбыт через стационарные и мобильные АЗС без каких-либо разрешительных документов.

Налоговики ликвидировали подпольную АЗС в Херсонской области 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговая милиция ликвидировала подпольное производство горюче-смазочных материалов в Черкассах. ФОТОрепортаж

Налоговики ликвидировали подпольную АЗС в Херсонской области 03

По результатам обыска, проведенного по месту хранения и реализации горюче-смазочных материалов из незаконного оборота изъято около 30 тыс. литров топлива неизвестного происхождения, а также оборудование, которое использовалось для незаконной деятельности.

Налоговики ликвидировали подпольную АЗС в Херсонской области 04
Налоговики ликвидировали подпольную АЗС в Херсонской области 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговиками ликвидировано подпольное производство горючего на Николаевщине, изъято продукции на 6,2 млн грн. ФОТОрепортаж

Налоговики ликвидировали подпольную АЗС в Херсонской области 06

Проводится следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3073750
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики ликвидировали подпольную АЗС в Херсонской области. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх