 Налоговики ликвидировали подпольную АЗС в Херсонской области. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служуб ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины было установлено, что на территории области осуществляется незаконное хранение горючего и его сбыт через стационарные и мобильные АЗС без каких-либо разрешительных документов.

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По результатам обыска, проведенного по месту хранения и реализации горюче-смазочных материалов из незаконного оборота изъято около 30 тыс. литров топлива неизвестного происхождения, а также оборудование, которое использовалось для незаконной деятельности.





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Проводится следствие.