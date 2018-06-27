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Все про:Житомир (401) Житомирщина (568) ОПГ (177) Нацполиция (7699)

 Члены ОПГ, пытавшиеся подорвать полицейского, задержаны на Житомирщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Житомирской области сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых участников организованной преступной группировки по подозрению в покушении на убийство полицейского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.

Установлено, что на протяжении весны этого года полицейские задокументировали деятельность группировки, которая совершала разбойные нападения на помещения граждан.

Они проникали в помещения ночью, связывали своих жертв и пытали с целью завладения денежными средствами, ювелирными изделиями и другими ценностями. ОПГ действовала на территории Киевской, Житомирской и Винницкой областей.

В мае этого года в Киевской области была задержана часть группировки во время совершения аналогичного правонарушения.

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В свою очередь со стороны незадержанных преступников начали поступать угрозы сотрудникам полиции, в частности, работнику управления внутренней безопасности в Житомирской области и некоторым сотрудникам криминальной полиции поступали сообщения: "вы за это пострадаете".

В итоге они заминировали автомобиль полицейского самодельным взрывным устройством, но за несколько минут до взрыва полицейский обнаружил следы устройства.

Как рассказал председатель Нацполиции Сергей Князев, вчера, 26 июня, работники криминальной полиции и внутренней безопасности Житомира провели около 40 обысков. В результате были обнаружены вещественные доказательства причастности к покушению на убийство работника правоохранительного органа.

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"На сегодня задержано пятеро лиц в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи готовят материалы, чтобы направить их в суд на рассмотрение для избрания меры пресечения. В отношении других участников группы – некоторые из них выехали с территории Украины в Российскую Федерацию и другие страны", - подчеркнул Князев.

По факту совершенного покушения на убийство работника правоохранительного органа следственным управлением полиции в Житомирской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

Члены ОПГ, пытавшиеся подорвать полицейского, задержаны на Житомирщине 01
Члены ОПГ, пытавшиеся подорвать полицейского, задержаны на Житомирщине 02
Члены ОПГ, пытавшиеся подорвать полицейского, задержаны на Житомирщине 03
Члены ОПГ, пытавшиеся подорвать полицейского, задержаны на Житомирщине 04
Члены ОПГ, пытавшиеся подорвать полицейского, задержаны на Житомирщине 05
Члены ОПГ, пытавшиеся подорвать полицейского, задержаны на Житомирщине 06
Члены ОПГ, пытавшиеся подорвать полицейского, задержаны на Житомирщине 07
Члены ОПГ, пытавшиеся подорвать полицейского, задержаны на Житомирщине 08

Источник: https://censor.net.ua/p3073748
 
   
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Взять бы топор и всех зарубить.
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Детская организация оплот Донбас, готовит новых убийц для отправки их в разные города Украины
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на фотках должна быть конопля,без нее не одно задержание не проводится, где конопля?
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не успели сфотографировать - скурили
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У нас уже середина лета а полицейские по вышеуказаноной информации зафиксировали документально преступление еще весной.Возникает вопрос,почему и кто отпустил этих преступников и почему они так тщательно готовили преступление против тех кто только зафиксировал ихнее преступление а не тех от которых зависит ихняя судьба,прокуроров и судей?Ведь какой дебил будет планировать операцию из таким количеством людей из-за какого то полицейского которому достатояно одной гранаты в жопу.
Скорее всего спецорганы такими заявлениями и громкими арестами прикрывают свою бездеятельность.Ведь органы еще никого не спасли ни от киллера ни от даже грабителя.
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.....сколько веревочке не виться , а КОНЕЦ всегда будет !!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧлены ОПГ, пытавшиеся подорвать полицейского, задержаны на Житомирщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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