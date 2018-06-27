 Члены ОПГ, пытавшиеся подорвать полицейского, задержаны на Житомирщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.

Установлено, что на протяжении весны этого года полицейские задокументировали деятельность группировки, которая совершала разбойные нападения на помещения граждан.

Они проникали в помещения ночью, связывали своих жертв и пытали с целью завладения денежными средствами, ювелирными изделиями и другими ценностями. ОПГ действовала на территории Киевской, Житомирской и Винницкой областей.

В мае этого года в Киевской области была задержана часть группировки во время совершения аналогичного правонарушения.

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В свою очередь со стороны незадержанных преступников начали поступать угрозы сотрудникам полиции, в частности, работнику управления внутренней безопасности в Житомирской области и некоторым сотрудникам криминальной полиции поступали сообщения: "вы за это пострадаете".

В итоге они заминировали автомобиль полицейского самодельным взрывным устройством, но за несколько минут до взрыва полицейский обнаружил следы устройства.

Как рассказал председатель Нацполиции Сергей Князев, вчера, 26 июня, работники криминальной полиции и внутренней безопасности Житомира провели около 40 обысков. В результате были обнаружены вещественные доказательства причастности к покушению на убийство работника правоохранительного органа.

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"На сегодня задержано пятеро лиц в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи готовят материалы, чтобы направить их в суд на рассмотрение для избрания меры пресечения. В отношении других участников группы – некоторые из них выехали с территории Украины в Российскую Федерацию и другие страны", - подчеркнул Князев.

По факту совершенного покушения на убийство работника правоохранительного органа следственным управлением полиции в Житомирской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.



















