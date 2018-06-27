EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Фоторепортаж
  1844  18
Материалы по теме:
Все про:ВМС (505) учения (1772) Херсонщина (664) артиллерия (167)

 Артиллеристы ВМС Украины провели учения по отражению наступления с территории оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж

Командование морской пехоты Военно-Морских Сил Украины с подчиненными артиллерийскими частями и подразделениями провели учения на территории Херсонской области возле административной границы с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.

Артиллеристы ВМС Украины провели учения по отражению наступления с территории оккупированного Крыма 01

Цель мероприятия - оборона морского побережья и уничтожение противника, осуществляющего наступление с оккупированных территорий.

Артиллеристы отработали вопросы поражения целей в районах временно оккупированных населенных пунктов. Также была проведена тренировка с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника.

Артиллеристы ВМС Украины провели учения по отражению наступления с территории оккупированного Крыма 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бронегруппа пограничников провела учения по борьбе с вражескими ДРГ в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Артиллеристы ВМС Украины провели учения по отражению наступления с территории оккупированного Крыма 03

Особое внимание уделили действиям артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью.

Артиллеристы ВМС Украины провели учения по отражению наступления с территории оккупированного Крыма 04

Также смотрите: Тактические учения "Северная крепость" начались на Черниговщине, в них впервые участвует полный состав бригады теробороны, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Артиллеристы ВМС Украины провели учения по отражению наступления с территории оккупированного Крыма 05

Источник: https://censor.net.ua/p3073707
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кацапи при цьому трохи зіпсували свої портки Артиллеристы ВМС Украины провели учения по отражению наступления с территории оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 6904
 показать весь комментарий
 
 
хороша тренеровка... главное - где отражение там и освобождение. приятно наконец то видеть что и в сторону крыма ВСУ смотрит... заодно подгорит у цапов чтобы не расслаблялись
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Донбас сраный сначала отбейте, а потом в сторону Крыма смотрите.
 показать весь комментарий
 
 
Саме тому що він сраний, нехай і чекає свого часу.
 показать весь комментарий
 
 
Донбас і так віддадуть, а от Крим прийдеться відвойовувати.
 показать весь комментарий
 
 
Тупая баба суётся туда где ничего не понимает. Отработано вероятное уничтожение ихтамнетов которым вздумается с Крыма или с прилегающего морпобережья начать атаку на Украину. Или подгоревший борщ отскребай от кастрюли а не тут тупик сидиш..
 показать весь комментарий
 
 
Ну отрабатывайте, всё равно не поможет. Пошла щи варить
 показать весь комментарий
 
Є гарне українське пріслів я: Дурень думкой багатіє.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
не понял какое отрвжение да наши войска должны отрабатывать и идти в наступление и освобождать захваченные агрессором ....
 показать весь комментарий
 
тренируйтесь хлопцы . мало ли что Хуйлу в голову стрельнет после чемпионата Артиллеристы ВМС Украины провели учения по отражению наступления с территории оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 5402
 показать весь комментарий
 
 
.....москалей надо посадить на УКРАИНСКИЕ тримбиты ))))))
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ну шо, кацапы, испугались?...то-то... Артиллеристы ВМС Украины провели учения по отражению наступления с территории оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 5251 а еще у нас летаки есть...много!!!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
летаки то есть, а кто полетит-то на них?
была у вас Надюха-лечтица, дык вы её посодили
Артиллеристы ВМС Украины провели учения по отражению наступления с территории оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 2018
 показать весь комментарий
 
 
Этими РСЗО можно всю территорию Крыма вспахать квадратно-гнездовым способом (в порядке шефской помощи)
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортажАртиллеристы ВМС Украины провели учения по отражению наступления с территории оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх