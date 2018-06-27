 Артиллеристы ВМС Украины провели учения по отражению наступления с территории оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.
Цель мероприятия - оборона морского побережья и уничтожение противника, осуществляющего наступление с оккупированных территорий.
Артиллеристы отработали вопросы поражения целей в районах временно оккупированных населенных пунктов. Также была проведена тренировка с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника.
Особое внимание уделили действиям артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью.
была у вас Надюха-лечтица, дык вы её посодили