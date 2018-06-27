 Артиллеристы ВМС Украины провели учения по отражению наступления с территории оккупированного Крыма. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.

Цель мероприятия - оборона морского побережья и уничтожение противника, осуществляющего наступление с оккупированных территорий.

Артиллеристы отработали вопросы поражения целей в районах временно оккупированных населенных пунктов. Также была проведена тренировка с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника.

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Особое внимание уделили действиям артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью.

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