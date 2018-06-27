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Все про:конкурс (686) украинцы (2860) экология (956) стартап (13)

 Украинский эко-стартап признан одним из лучших в мире. ФОТО

Украинцы презентовали одноразовую зубную щетку, изготовленную из переработанной бумаги и экологически чистых материалов, которые не наносят вреда природе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", украинская компания Effa вошла в пятерку лучших стартапов мира в сфере климата на конкурсе в Германии.

Украинский эко-стартап признан одним из лучших в мире 01


Всего на конкурс Clim@, который впервые проводился организацией Finance in Motion во Франкфурте, было подано триста заявок. Уровень участников, по словам соосновательницы Effa Дарьи Василенко - очень высокий, а их стартап - едва ли не самый молодой: ему как раз исполняется год.

"Мы очень молодые, но уже сделали первые прототипы, получили первые крупные заказы из Европы и начали процессы сертификации и патентования", - говорит Дарья.

Украинский эко-стартап признан одним из лучших в мире 02

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Щетки Effa, по словам разработчиков, просты в использовании, дешевые и стильные. Они прежде всего пригодятся тем, кто много путешествует, не вредя природе. Ежедневно гостиницы и авиалинии выбрасывают примерно 6 тонн пластиковых одноразовых щеток, говорится на сайте конкурса.

Украинский эко-стартап признан одним из лучших в мире 03


Идея пришла Ильt Кичукe, который является основателем и содиректором компании:

"Илья является промышленным дизайнером и часто работает с изобретениями и различными вещами, - рассказывает Дарья. - В какой-то момент он задумался о безответственноv использованиb пластика в одноразовых щетках, которые используются всего 3 минуты".

Украинский эко-стартап признан одним из лучших в мире 04

Clim@ - это конкурс для инновационных предприятий или проектов в сфере устойчивой энергетики или ресурсосбережения, которые способны изменить текущую практику и демонстрируют сильное положительное влияние на климат, говорится на сайте конкурса.

"Для нас это большой шаг вперед, - делится Дарья, - и шанс представить Украину на GGF Forum уже завтра перед 300 зрителями, инвесторами и учеными и привлечь внимание к Украине от всего мира".

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Источник: https://censor.net.ua/p3073703
 
   
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так ще був стартап з одноразовим горшком.
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Хороший проверенный одноразовый горшок это - газета "Правда"
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Приятно слышать и видеть такое, гордость за Украину и украинцев меня прямо распирает. Но когда мы всё это будем применять, чтоб наша Нэнька цвела?
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следующим стартапом станут многоразовые презервативы.
Украинский эко-стартап признан одним из лучших в мире - Цензор.НЕТ 9644
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Ты знаешь, твоим родителям они бы, даже одноразовые, не помешали . Однозначно!
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Кажется это первый на моей памяти украинский стартап, который имеет хоть какую-то долю смысла. Все остальные - просто клиническая идиотия. Был ещё один толковый, когда автор придумал вырезать на лазерном станке элементы игрушечных автомобильчиков, - очень понравился, остальные стартапы вызывают только жалость к умственным способностям авторов.
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а што тама со стартапом по матрице-новизне в танковой броне, которую украинский школьник придумал? мне кажется эта тема более интересна...
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Боюсь что такие одноразовые щетки еще больше будут все загрязнять.
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Цензор.НЕТФотоОбществоУкраинский эко-стартап признан одним из лучших в мире. ФОТО
 
 
 
 
 
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