 Украинский эко-стартап признан одним из лучших в мире. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", украинская компания Effa вошла в пятерку лучших стартапов мира в сфере климата на конкурсе в Германии.







Всего на конкурс Clim@, который впервые проводился организацией Finance in Motion во Франкфурте, было подано триста заявок. Уровень участников, по словам соосновательницы Effa Дарьи Василенко - очень высокий, а их стартап - едва ли не самый молодой: ему как раз исполняется год.



"Мы очень молодые, но уже сделали первые прототипы, получили первые крупные заказы из Европы и начали процессы сертификации и патентования", - говорит Дарья.

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Щетки Effa, по словам разработчиков, просты в использовании, дешевые и стильные. Они прежде всего пригодятся тем, кто много путешествует, не вредя природе. Ежедневно гостиницы и авиалинии выбрасывают примерно 6 тонн пластиковых одноразовых щеток, говорится на сайте конкурса.







Идея пришла Ильt Кичукe, который является основателем и содиректором компании:



"Илья является промышленным дизайнером и часто работает с изобретениями и различными вещами, - рассказывает Дарья. - В какой-то момент он задумался о безответственноv использованиb пластика в одноразовых щетках, которые используются всего 3 минуты".

Clim@ - это конкурс для инновационных предприятий или проектов в сфере устойчивой энергетики или ресурсосбережения, которые способны изменить текущую практику и демонстрируют сильное положительное влияние на климат, говорится на сайте конкурса.



"Для нас это большой шаг вперед, - делится Дарья, - и шанс представить Украину на GGF Forum уже завтра перед 300 зрителями, инвесторами и учеными и привлечь внимание к Украине от всего мира".

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