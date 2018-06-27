EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, Фоторепортаж
  517  2
Материалы по теме:
Все про:взятка (3896) прокуратура (3190) чиновник (1250) Ивано-Франковская область (280)

 Чиновник Гоструда задержан на Ивано-Франковщине при получении 20 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

26 июня при получении взятки задержан главный государственный инспектор Управления Гоструда в Ивано-Франковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ивано-Франковской области.

Чиновник Гоструда задержан на Ивано-Франковщине при получении 20 тыс. грн взятки, - прокуратура 01

За уменьшение размера штрафных санкций в результате проведенной проверки соблюдения требований трудового законодательства Украины чиновник получил взятку от местного жителя в сумме 20 тыс. гривен.

Смотрите: Чиновник Ривненской ОГА задержан за получение 3 тыс. долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Чиновник Гоструда задержан на Ивано-Франковщине при получении 20 тыс. грн взятки, - прокуратура 02

В настоящее время взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ( "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник попался на получении взятки в $7 тысяч на Прикарпатье, - СБУ

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/p3073700
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Реальная беда в Украине...Такие мелкие взятки пошли..Упадок просматривается.. Чиновник Гоструда задержан на Ивано-Франковщине при получении 20 тыс. грн взятки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5152
 показать весь комментарий
 
забавно. когда все эти взятки летали под ковром что те поезда, никого за руку не ловили, в новостях не трубили, то типа коррупции как бы и не было, а сейчас начали за руку хватать, так вознеслись потоки говен, липовые рейтинги, и типо как коррупция возросла в разы Чиновник Гоструда задержан на Ивано-Франковщине при получении 20 тыс. грн взятки, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4236
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник Гоструда задержан на Ивано-Франковщине при получении 20 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх