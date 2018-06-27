 Чиновник Гоструда задержан на Ивано-Франковщине при получении 20 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ивано-Франковской области.

За уменьшение размера штрафных санкций в результате проведенной проверки соблюдения требований трудового законодательства Украины чиновник получил взятку от местного жителя в сумме 20 тыс. гривен.

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В настоящее время взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 ( "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины.

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Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.