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 Политика Украины
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Все про:Госдепартамент США (825) Гройсман (4150) Салливан (17)

 Администрация Трампа считает приоритетным вопрос обеспечения безопасности и реформ в Украине, - замгоссекретаря США Салливан. ФОТО

Администрация президента США и лично Дональд Трамп считают вопрос обеспечения безопасности в Украине и поддержки реформ одним из самых важных.

Об этом заявил заместитель Государственного секретаря США Джон Салливан во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Администрация Трампа считает приоритетным вопрос обеспечения безопасности и реформ в Украине, - замгоссекретаря США Салливан 01

Встреча состоялась накануне Второй конференции по вопросам реформ, в рамках рабочего визита главы правительства Украины в Данию.

"Мы уделяем большое внимание вашей стране. Администрация президента Трампа считает поддержку Украины на пути к процветанию важным вопросом", - сказал Салливан.

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Во время разговора стороны коснулись вопросов инвестиционного сотрудничества и энергетического сотрудничества в контексте противодействия строительству газопровода "Северный поток-2" и обеспечения устойчивого транзита топлива мощностями украинской ГТС.

Источник: https://censor.net.ua/p3073689
 
   
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А Трамп хіба не знає, що з риго-соєвих такі реформатори, як із собачого хвоста сито?
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"Рехформати" дозаседались до ручки..Говорил с Папуа.Они нам сочувствуют и грят-мы можем делать с вами бизнес. Может вы лодочные моторы делаете, не хуже японских..может то, се...предлагайте шо нибудь. А шо предлагать, если у нас трусы и и липкую ленту для мух из Китая-Польши завозят.
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А президент Порошенко считает приоритетным вступление в Евросоюз и НАТО. Но пока украинцы не научатся бороться за свои права нас туда никто не примет. Сколько забастовок было в Греции и сколько их было в Украине? Какие зарплаты и пенсии в Греции и какие они на сегодняшний день в Украине? Связь здесь прямая и президент Порошенко о ней знает.

Администрация Трампа считает приоритетным вопрос обеспечения безопасности и реформ в Украине, - замгоссекретаря США Салливан - Цензор.НЕТ 4572
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УВАГА! саме тут пасуться гебельси пукіна Адміністрація Трампа вважає пріоритетним питання гарантування безпеки і реформ в Україні, - заступник держсекретаря США Салліван - Цензор.НЕТ 9481 хоча після того як США ОФІЦІЙНО 15.02.18 ВИЗНАЛИ ґебельсів пукіна з савушкіна55 на чолі з прігожиним ПОКИДЬКАМИ та гібрідо=вояками пукіна, вони попритихли -наче язики в дупу позатягувало! І ЦЕ Ж ЦІЛКОМ ЗРОЗУМІЛО!! США з ворогами не панькається! От же можно виїхати в Чехію"піфа папіть"чи в КНдР-трусів купити.. а опинитися на Гвантанамо Бэй Детеншен Кэмп... років на 10 а то і на 15!= ЗАЙМАТИСЯ ФІТНЕСОМ З КАЙЛОМ.. Адміністрація Трампа вважає пріоритетним питання гарантування безпеки і реформ в Україні, - заступник держсекретаря США Салліван - Цензор.НЕТ 7494 Адміністрація Трампа вважає пріоритетним питання гарантування безпеки і реформ в Україні, - заступник держсекретаря США Салліван - Цензор.НЕТ 8429
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сама краща нацбезпека в Україні буде тоді, коли нечесних на руку можновладців привселюдно на площах будуть канчуками виховувати
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Соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан обвинил президента Петра Порошенко и его юристов во лжи.
Об этом он написал в Twitter, комментируя расследование вокруг документов Panama Papers.
"Порошенко и его юристы годами откровенно врут о его попытках контролировать "империю сладостей" и уклоняться от налогов через офшоры", - написал он.
По мнению Салливана, "успешный бизнес формирует плохих лидеров", потому что они не могут отказаться от дела, которое строили всю жизнь.
"Самое смешное, что они даже в этом (лжи) плохи. Их снова и снова на этом ловят. Ну просто клоуны какие-то", - заявил Салливан.
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брехня...тоді навіщо штаті роззброїли країну в 90-х - на папірець обміняли ядерну зброю..є інша мета стосовно країни..
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Ситуация становится более понятной уже даже для самых...мягко говоря,скептиков.Чем ближе выборы президента Украины,тем активнее поддержка запада и финансовые вливания.Тем настойчивее требования к созданию РЕАЛЬНЫХ условий для продвижения Украины в "цивилизованный мир" права,экономики,юриспруденции.
Просто запад понял,что при Порошенко никаких реальных реформ не будет,а помощь будет раскрадываться.Все усилия начались по созданию благоприятной почвы для нового президента,который потом уже не будет сталкиваться с "круговой порукой мафии" и законозабалтывании в парламенте.Как говорится- "Тебе дали весь инструмент и материал,теперь только делай"...Теперь от нас.избирателей,зависит кого выберем.тех.кто на язык горазд и на "дискуссионные поединки" или ела,но и тех,кто не повязан ни с мафией монопольных разделов рынка,ни с "токсичными" бизнесменами,ни с международными изгоями-мошенниками,устраивавшими оффшрные зоны капиталлов.
Запад даёт понять украинцам,что понимает,вина исключительно власти в том,что за 26 лет мы никак не можем выйти из ступора,в который кинул Украину ещё "партиец-коммунист" Кравчук,а Кучма закрепил бандой мошенников.Запад демонстрационно показывает,что не поддерживает тех,кто из старой обоймы кандидатов,то есть из тех,кто уже был во власти и парламенте не один созыв.Примеры игнора можно увидеть в том.что ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАПАД не приглашает украинских "лидеров рейтингов" на мероприятия,очень значимые для "смотрин".
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техническая ошибка.Пропущен кусок текста-"читай так -"..от нас зависит кого выберем : тех,кто на язык горазд...или людей ДЕЛА.Из тех,кто не повязан с олигархатом и не был фигурантом мошеннических скандалов,кто не повязан с мафией.." и далее по тексту.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАдминистрация Трампа считает приоритетным вопрос обеспечения безопасности и реформ в Украине, - замгоссекретаря США Салливан. ФОТО
 
 
 
 
 
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