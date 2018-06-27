 Администрация Трампа считает приоритетным вопрос обеспечения безопасности и реформ в Украине, - замгоссекретаря США Салливан. ФОТО

Об этом заявил заместитель Государственного секретаря США Джон Салливан во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Встреча состоялась накануне Второй конференции по вопросам реформ, в рамках рабочего визита главы правительства Украины в Данию.
"Мы уделяем большое внимание вашей стране. Администрация президента Трампа считает поддержку Украины на пути к процветанию важным вопросом", - сказал Салливан.
Во время разговора стороны коснулись вопросов инвестиционного сотрудничества и энергетического сотрудничества в контексте противодействия строительству газопровода "Северный поток-2" и обеспечения устойчивого транзита топлива мощностями украинской ГТС.
Об этом он написал в Twitter, комментируя расследование вокруг документов Panama Papers.
"Порошенко и его юристы годами откровенно врут о его попытках контролировать "империю сладостей" и уклоняться от налогов через офшоры", - написал он.
По мнению Салливана, "успешный бизнес формирует плохих лидеров", потому что они не могут отказаться от дела, которое строили всю жизнь.
"Самое смешное, что они даже в этом (лжи) плохи. Их снова и снова на этом ловят. Ну просто клоуны какие-то", - заявил Салливан.
Просто запад понял,что при Порошенко никаких реальных реформ не будет,а помощь будет раскрадываться.Все усилия начались по созданию благоприятной почвы для нового президента,который потом уже не будет сталкиваться с "круговой порукой мафии" и законозабалтывании в парламенте.Как говорится- "Тебе дали весь инструмент и материал,теперь только делай"...Теперь от нас.избирателей,зависит кого выберем.тех.кто на язык горазд и на "дискуссионные поединки" или ела,но и тех,кто не повязан ни с мафией монопольных разделов рынка,ни с "токсичными" бизнесменами,ни с международными изгоями-мошенниками,устраивавшими оффшрные зоны капиталлов.
Запад даёт понять украинцам,что понимает,вина исключительно власти в том,что за 26 лет мы никак не можем выйти из ступора,в который кинул Украину ещё "партиец-коммунист" Кравчук,а Кучма закрепил бандой мошенников.Запад демонстрационно показывает,что не поддерживает тех,кто из старой обоймы кандидатов,то есть из тех,кто уже был во власти и парламенте не один созыв.Примеры игнора можно увидеть в том.что ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЗАПАД не приглашает украинских "лидеров рейтингов" на мероприятия,очень значимые для "смотрин".