 Администрация Трампа считает приоритетным вопрос обеспечения безопасности и реформ в Украине, - замгоссекретаря США Салливан. ФОТО

Об этом заявил заместитель Государственного секретаря США Джон Салливан во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Встреча состоялась накануне Второй конференции по вопросам реформ, в рамках рабочего визита главы правительства Украины в Данию.

"Мы уделяем большое внимание вашей стране. Администрация президента Трампа считает поддержку Украины на пути к процветанию важным вопросом", - сказал Салливан.

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Во время разговора стороны коснулись вопросов инвестиционного сотрудничества и энергетического сотрудничества в контексте противодействия строительству газопровода "Северный поток-2" и обеспечения устойчивого транзита топлива мощностями украинской ГТС.