 15 гранатометов, 11 автоматов, огнемет и почти 100 тысяч единиц патронов: в штабе ООС показали изъятое из незаконного оборота на Донбассе оружие. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

"Во исполнение распоряжения командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, правоохранительные органы из состава Объединенных сил принимают действенные меры по выявлению и пресечению неконтролируемого оборота оружия и его утечки из района проведения операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Так, по данным штаба ООС, в течение мая-июня военные контрразведчики Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил изъяли из незаконного оборота: огнемет МРО-А, 15 ручных гранатометов, 3 пулемета, 11 автоматов, 2 пистолета, выстрелы гранатометные (различных модификаций) - более 1200 единиц, патронов различных калибров - почти 100 тыс. единиц, 15 минометных мин, 55 гранат, дымовые шашки и сигнальные ракеты.

"Силовики продолжают обнаруживать тайники "трофейного" оружия и боеприпасов, которые обустраивались при ведении активных боевых действий еще в 2014-2016 годах. Такие "закладки" тогда делали как боевики незаконных вооруженных формирований, так и военнослужащие подразделений национальных военных формирований Украины. В некоторых случаях, опасные предметы изымались из почтовых отправлений", - сообщили в ООС.

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По установленным фактам противоправной деятельности начато 20 уголовных производств.

Отмечается, что причастные к такой деятельности гражданские лица, бывшие и действующие военнослужащие, принимавшие участие в антитеррористической операции (из состава Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, добровольческих батальонов и т.д.) будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.

"Полученные военными контрразведчиками военные средства поражения переданы военным подразделениям для постановки на учет и использования по назначению.

Командование Объединенных сил решительно противодействует вывозу на мирную территорию Украины оружия и боеприпасов, которые могут быть использованы для совершения тяжких преступлений, в том числе посягательство на жизнь людей или совершения диверсий", - подчеркнули в в штабе ООС.















Фото: пресс-служба ООС/ Facebook