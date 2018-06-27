EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, Фоторепортаж
  436  1
Материалы по теме:
Все про:оружие (3474) операция Объединенных сил (271)

 15 гранатометов, 11 автоматов, огнемет и почти 100 тысяч единиц патронов: в штабе ООС показали изъятое из незаконного оборота на Донбассе оружие. ФОТОрепортаж

Правоохранительные органы из состава Объединенных сил продолжают выявлять и пресекать неконтролируемый оборот оружия и его утечки из Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

"Во исполнение распоряжения командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, правоохранительные органы из состава Объединенных сил принимают действенные меры по выявлению и пресечению неконтролируемого оборота оружия и его утечки из района проведения операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Так, по данным штаба ООС, в течение мая-июня военные контрразведчики Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил изъяли из незаконного оборота: огнемет МРО-А, 15 ручных гранатометов, 3 пулемета, 11 автоматов, 2 пистолета, выстрелы гранатометные (различных модификаций) - более 1200 единиц, патронов различных калибров - почти 100 тыс. единиц, 15 минометных мин, 55 гранат, дымовые шашки и сигнальные ракеты.

15 гранатометов, 11 автоматов, огнемет и почти 100 тысяч единиц патронов: в штабе ООС показали изъятое из незаконного оборота на Донбассе оружие 01

"Силовики продолжают обнаруживать тайники "трофейного" оружия и боеприпасов, которые обустраивались при ведении активных боевых действий еще в 2014-2016 годах. Такие "закладки" тогда делали как боевики незаконных вооруженных формирований, так и военнослужащие подразделений национальных военных формирований Украины. В некоторых случаях, опасные предметы изымались из почтовых отправлений", - сообщили в ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Матиос: У нас 400 тысяч неучтенного оружия "гуляет" вне рамок права, это оружие из АТО

15 гранатометов, 11 автоматов, огнемет и почти 100 тысяч единиц патронов: в штабе ООС показали изъятое из незаконного оборота на Донбассе оружие 02

По установленным фактам противоправной деятельности начато 20 уголовных производств.

15 гранатометов, 11 автоматов, огнемет и почти 100 тысяч единиц патронов: в штабе ООС показали изъятое из незаконного оборота на Донбассе оружие 03

Отмечается, что причастные к такой деятельности гражданские лица, бывшие и действующие военнослужащие, принимавшие участие в антитеррористической операции (из состава Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, добровольческих батальонов и т.д.) будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.

15 гранатометов, 11 автоматов, огнемет и почти 100 тысяч единиц патронов: в штабе ООС показали изъятое из незаконного оборота на Донбассе оружие 04

"Полученные военными контрразведчиками военные средства поражения переданы военным подразделениям для постановки на учет и использования по назначению.

Командование Объединенных сил решительно противодействует вывозу на мирную территорию Украины оружия и боеприпасов, которые могут быть использованы для совершения тяжких преступлений, в том числе посягательство на жизнь людей или совершения диверсий", - подчеркнули в в штабе ООС.

15 гранатометов, 11 автоматов, огнемет и почти 100 тысяч единиц патронов: в штабе ООС показали изъятое из незаконного оборота на Донбассе оружие 05
15 гранатометов, 11 автоматов, огнемет и почти 100 тысяч единиц патронов: в штабе ООС показали изъятое из незаконного оборота на Донбассе оружие 06
15 гранатометов, 11 автоматов, огнемет и почти 100 тысяч единиц патронов: в штабе ООС показали изъятое из незаконного оборота на Донбассе оружие 07
15 гранатометов, 11 автоматов, огнемет и почти 100 тысяч единиц патронов: в штабе ООС показали изъятое из незаконного оборота на Донбассе оружие 08
15 гранатометов, 11 автоматов, огнемет и почти 100 тысяч единиц патронов: в штабе ООС показали изъятое из незаконного оборота на Донбассе оружие 09
15 гранатометов, 11 автоматов, огнемет и почти 100 тысяч единиц патронов: в штабе ООС показали изъятое из незаконного оборота на Донбассе оружие 10
15 гранатометов, 11 автоматов, огнемет и почти 100 тысяч единиц патронов: в штабе ООС показали изъятое из незаконного оборота на Донбассе оружие 11
Фото: пресс-служба ООС/ Facebook

15 гранатометов, 11 автоматов, огнемет и почти 100 тысяч единиц патронов: в штабе ООС показали изъятое из незаконного оборота на Донбассе оружие 12

Источник: https://censor.net.ua/p3073678
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПроисшествия15 гранатометов, 11 автоматов, огнемет и почти 100 тысяч единиц патронов: в штабе ООС показали изъятое из незаконного оборота на Донбассе оружие. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх