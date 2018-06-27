 Украина готова увеличивать масштабы сотрудничества со странами G7, - Гройсман во время встречи с Фриланд. ФОТОрепортаж

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с министром иностранных дел Канады Фриланд, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Встреча состоялась в Копенгагене в рамках визита главы правительства Украины в Королевство Дания и совместного участия во Второй конференции по вопросам украинских реформ.

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"Благодарны за поддержку Украины в переговорах с международными партнерами и в вопросе противодействия строительству газопровода Северный поток-2", - сказал Владимир Гройсман.

Во время встречи был подписан двусторонний документ о сотрудничестве в сфере энергетики, в частности, при участии известной канадской корпорации ICORE NFP, созданной в соответствии с законодательством Канады с целью поддерживать и обеспечивать регуляторные и технические тренинги, стратегические консультативные услуги, информационные технологии, инновации и сотрудничество для регуляторов добывающей промышленности энергетических ресурсов во всем мире с целью достижения высокого уровня регулирования.

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