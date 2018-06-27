EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, За рубежом
  37  0
Все про:G7 (239) Дания (172) Кабмин (10545) Канада (1108) Гройсман (4144) Фриланд Хрыстя (74)

 Украина готова увеличивать масштабы сотрудничества со странами G7, - Гройсман во время встречи с Фриланд. ФОТОрепортаж

Украина готова всесторонне наращивать сотрудничество со странами "Большой семерки" по широкому кругу вопросов - от безопасности до защиты условий гендерного равенства.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с министром иностранных дел Канады Фриланд, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Встреча состоялась в Копенгагене в рамках визита главы правительства Украины в Королевство Дания и совместного участия во Второй конференции по вопросам украинских реформ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дания выделит 64 млн евро на реформы в Украине, - Расмуссен. ВИДЕО

"Благодарны за поддержку Украины в переговорах с международными партнерами и в вопросе противодействия строительству газопровода Северный поток-2", - сказал Владимир Гройсман.

Во время встречи был подписан двусторонний документ о сотрудничестве в сфере энергетики, в частности, при участии известной канадской корпорации ICORE NFP, созданной в соответствии с законодательством Канады с целью поддерживать и обеспечивать регуляторные и технические тренинги, стратегические консультативные услуги, информационные технологии, инновации и сотрудничество для регуляторов добывающей промышленности энергетических ресурсов во всем мире с целью достижения высокого уровня регулирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никогда не поворачивайтесь к России спиной - сразу получите удар, - Гройсман

Украина готова увеличивать масштабы сотрудничества со странами G7, - Гройсман во время встречи с Фриланд 01
Украина готова увеличивать масштабы сотрудничества со странами G7, - Гройсман во время встречи с Фриланд 02
Украина готова увеличивать масштабы сотрудничества со странами G7, - Гройсман во время встречи с Фриланд 03

Источник: https://censor.net.ua/p3073654
 
 
VEhrdlVXczVSMEV3VERkUmRXUkhRakJNZWxGelRrTTVaazVEYXpCWlJGRjFUa00zTUV4RVVYWmtRekJKVGtOc01GbEVVbWs1UjBJd1dVeFNhbms0ZGxKNlpEZ3dTbkpSYzA1RGVEQk1lbEYxVGtNNVprNURWVEJNUkZGMlpFTTBNRms1T0RCS2NsRnpUa001TUV4RVVYUk9RM2M9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраина готова увеличивать масштабы сотрудничества со странами G7, - Гройсман во время встречи с Фриланд. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх