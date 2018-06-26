 Комбат 503-го батальона Сухаревский рассказал ученикам школы №42 Мариуполя о защите Украины и войне с Россией. ФОТОрепортаж

Фотографии с мероприятия в Фейсбук расместил Виктор Залевский, передает Цензор.НЕТ.
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Харьков Сумской
Смотрите дети, это Зушка. Когда она открывает огонь, орки бегут аж до Докучаевска...
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27.06.2018 00:52
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