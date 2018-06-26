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 Общество, Фоторепортаж
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 Комбат 503-го батальона Сухаревский рассказал ученикам школы №42 Мариуполя о защите Украины и войне с Россией. ФОТОрепортаж

Комбат 503-го батальона Вадим Сухаревский провел встречу с учениками школы №42 Мариуполя.

Фотографии с мероприятия в Фейсбук расместил Виктор Залевский, передает Цензор.НЕТ.

Комбат 503-го батальона Сухаревский рассказал ученикам школы №42 Мариуполя о защите Украины и войне с Россией 01
Комбат 503-го батальона Сухаревский рассказал ученикам школы №42 Мариуполя о защите Украины и войне с Россией 02
Комбат 503-го батальона Сухаревский рассказал ученикам школы №42 Мариуполя о защите Украины и войне с Россией 03

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Комбат 503-го батальона Сухаревский рассказал ученикам школы №42 Мариуполя о защите Украины и войне с Россией 04
Комбат 503-го батальона Сухаревский рассказал ученикам школы №42 Мариуполя о защите Украины и войне с Россией 05
Комбат 503-го батальона Сухаревский рассказал ученикам школы №42 Мариуполя о защите Украины и войне с Россией 06

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Комбат 503-го батальона Сухаревский рассказал ученикам школы №42 Мариуполя о защите Украины и войне с Россией 07
Комбат 503-го батальона Сухаревский рассказал ученикам школы №42 Мариуполя о защите Украины и войне с Россией 08
Комбат 503-го батальона Сухаревский рассказал ученикам школы №42 Мариуполя о защите Украины и войне с Россией 09
Комбат 503-го батальона Сухаревский рассказал ученикам школы №42 Мариуполя о защите Украины и войне с Россией 10

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Комбат 503-го батальона Сухаревский рассказал ученикам школы №42 Мариуполя о защите Украины и войне с Россией 11
Комбат 503-го батальона Сухаревский рассказал ученикам школы №42 Мариуполя о защите Украины и войне с Россией 12

Источник: https://censor.net.ua/p3073650
 
   
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Смотрите дети, это Зушка. Когда она открывает огонь, орки бегут аж до Докучаевска...
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Цензор.НЕТФотоОбществоКомбат 503-го батальона Сухаревский рассказал ученикам школы №42 Мариуполя о защите Украины и войне с Россией. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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