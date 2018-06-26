 Террористы применили на Донбассе российские управляемые снаряды "Краснополь". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал пользователь Necro Mancer.

Он отметил: ""Гражданская" война в Украине - это когда "трактористы" обстреливают позиции ВСУ найденным в шахте российским управляемым снарядом "Краснополь".





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