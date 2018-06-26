 Террористы применили на Донбассе российские управляемые снаряды "Краснополь". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал пользователь Necro Mancer.
Он отметил: ""Гражданская" война в Украине - это когда "трактористы" обстреливают позиции ВСУ найденным в шахте российским управляемым снарядом "Краснополь".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал пользователь Necro Mancer.
Он отметил: ""Гражданская" война в Украине - это когда "трактористы" обстреливают позиции ВСУ найденным в шахте российским управляемым снарядом "Краснополь".
В конце ноября 2014 года руководитель управления планирования вооружённых сил Украины полковник Владислав Шостак сообщил, что от производства артиллерийского снаряда «Квітник» пришлось отказаться, поскольку 70 % комплектующих для снаряда поступало из России.
По состоянию на начало апреля 2015 года, ГК «Укроборонпром» продолжал поиск поставщиков компонентов, необходимых для производства 152-мм снарядов «Квитник» для вооружённых сил Украины.
В октябре 2017 во время международной выставки «Оружие и Безопасность-2017» ГП НПК «Прогресс» впервые представило управляемый артиллерийский снаряд с лазерным полуактивным самонаведением калибра 152/155 мм «Квитник», изготовленный без российских комплектующих.
В советское время тульское КБП изготавливало снаряд Краснополь калибра 152 мм для советской армии и ее союзников. Снаряд имеет инерциальную систему наведения на среднем участке траектории, которая направляет его в целевой район, после чего активируется...
https://topwar.ru/109011-artilleriya-i-upravlyaemye-snaryady-krupnogo-kalibra.html
Скорее всего их было не так много, так как начали производить свои аналоги (Цветник, кажется).
При чем тут методички?
Работы по созданию управляемого 152-мм артиллерийского снаряда «Краснополь» были начаты в конце 1970-х годов в КБП.
и к тому же изготовление ГСН (головки самонаведения) осуществлялось Научно-производственным комплексом «Прогресс» (сейчас НВК «Прогресс», г. Нежин, Украина)