EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  6159  37
Материалы по теме:
Все про:армия РФ (5599) ракеты (629)

 Террористы применили на Донбассе российские управляемые снаряды "Краснополь". ФОТО

Российские наемники на Донбассе применили против украинских воинов управляемый снаряд "Краснополь", российского производства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал пользователь Necro Mancer.

Он отметил: ""Гражданская" война в Украине - это когда "трактористы" обстреливают позиции ВСУ найденным в шахте российским управляемым снарядом "Краснополь".

Террористы применили на Донбассе российские управляемые снаряды Краснополь 01
Террористы применили на Донбассе российские управляемые снаряды Краснополь 02

Также читайте: Военные ВС РФ "засветили" секретную радиоэлектронную технику на оккупированном Донбассе, - ООС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3073646
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Эти снаряды производились еще с 80-х годов. И уже не раз там применялись обеими сторонами.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Насчет чего именно? Могу дать пруфы по любому своему утверждению.
 показать весь комментарий
 
"Краснополя" на вооружении у нас не было и нет. Терористи застосували на Донбасі російські керовані снаряди "Краснополь" - Цензор.НЕТ 3926
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Откуда знаешь?
 показать весь комментарий
 
есть аналог (или подобие) «Квитник» - украинский комплекс управляемого артиллерийского вооружения, разработанный научно-производственным комплексом «Прогресс» и ЦКБ «Точность» в ценах 2008 года - 200 тыс. грн.

В конце ноября 2014 года руководитель управления планирования вооружённых сил Украины полковник Владислав Шостак сообщил, что от производства артиллерийского снаряда «Квітник» пришлось отказаться, поскольку 70 % комплектующих для снаряда поступало из России.
По состоянию на начало апреля 2015 года, ГК «Укроборонпром» продолжал поиск поставщиков компонентов, необходимых для производства 152-мм снарядов «Квитник» для вооружённых сил Украины.
В октябре 2017 во время международной выставки «Оружие и Безопасность-2017» ГП НПК «Прогресс» впервые представило управляемый артиллерийский снаряд с лазерным полуактивным самонаведением калибра 152/155 мм «Квитник», изготовленный без российских комплектующих.
 показать весь комментарий
 
 
Есть док фильм из серии "Ударная сила". Там конструктор Краснополя рассказывает как они его испытывали еще во времена начала войны в Афгане. И первое его применение было именно в Афгане. Правда название точное не помню, но если уж так принципиально, могу поискать в Тубе.
 показать весь комментарий
 
Ты просто на оборонке не работал! Поверь мне что между экспериментальным образцом даже проверенным в полевых условиях и серийным - на который есть план по выпуску н-ного количества в месяц проходит очень много времени. Испытывали этот снаряд может и в Афгана в количестве пары- тройки штук а серию начали через 20 лет.Головки наведения тоже надо было где- то делать.
 показать весь комментарий
 
Если с ходу (не копаясь), то сразу находится инфа:
В советское время тульское КБП изготавливало снаряд Краснополь калибра 152 мм для советской армии и ее союзников. Снаряд имеет инерциальную систему наведения на среднем участке траектории, которая направляет его в целевой район, после чего активируется...

https://topwar.ru/109011-artilleriya-i-upravlyaemye-snaryady-krupnogo-kalibra.html



 показать весь комментарий
 
Фильмы из серии "Ударная сила" и телепиздо канал звезда .Два самых ,,авторитетных,, аналитических источника . Типа г@вноньюс и рашка тудей .
 показать весь комментарий
 
Предоставь пруфы что краснополь стоит, стоял на вооружении Украины, а пока что ты являешься ватным балаболистым говноедом.
 показать весь комментарий
 
Ну если он производился еще в СССР, а в Украине было сосредоточено самое лучшее и современное оружие того времени, то почему не должно было быть Краснополя?
Скорее всего их было не так много, так как начали производить свои аналоги (Цветник, кажется).
 показать весь комментарий
 
Я совсем не оспариваю то, что он прилетел от сепаров (иначе как бы его сфотали разорванным). Просто помню, что это далеко не новейшее оружие, так как еще лет 15 назад попадался фильм из серии "Ударная сила" про историю его создания. Не утверждаю, но возможно фильм называется "Лазерные войны".
При чем тут методички?
 показать весь комментарий
 
возможно и не врёт, ведь в тексте не уточнено что за снаряды "Краснополь", а так в вики говорит - История
Работы по созданию управляемого 152-мм артиллерийского снаряда «Краснополь» были начаты в конце 1970-х годов в КБП.
 показать весь комментарий
 
Вот только довели до ума его аж в 90-х в Хуйлостане.
 показать весь комментарий
 
 
не спорью, какую то модификацию возможно и в девеностые, в тексте не сказаны все нюансы и по фото, не определить, это дело экспертов по вооружению.
 показать весь комментарий
 
Начало разработок и запуск в серию в расейке занимает в среднем 20-25 лет .Так вот произвоДство серийное начало 2000 и стоит одно изделие 70 000 мертвых американских президентов.
 показать весь комментарий
 
 
Начало применения в Сирии и Украине с 2014 года.
 показать весь комментарий
 
"Применялись обеими сторонами" ? Где факты ?
 показать весь комментарий
 
А вот и первый ватный говноед прибежал, но только ты ошибся тут говна нет, которое ты так любишь.
 показать весь комментарий
 
Украина в свою очередь могла- бы вести контрбатарейный огонь с применением полученных из США радаров . Но судя по всему их уже или просрали или хранят в глубокой опе !!!
 показать весь комментарий
 
 
А кто ж мешает "третьей силе" нанести удар по вражеским трактористам управляемыми снарядами украинского производства?
 показать весь комментарий
 
 
Семитские обычаи не дают поднять руку на трактористов и шахтеров . Там же" ЕГО ЛЮДИ"!
 показать весь комментарий
 
третю силу вже давно запугали або купили
 показать весь комментарий
 
Так Турчинов пообещал высокоточное оружие на Донбассе. Видимо это оно и есть....
 показать весь комментарий
 
це ти також в мєтодічкє прочитав, чи саме висрало сєй шєдєвр? геніальний висновок напруженої роботи мозку втноголового шизоїда...
 показать весь комментарий
 
существуют же методы защиты групповых объектов от высокоточного оружия с лазерной системой наведения методом дезориентация системы наведения ВТО путем подсветки ложной цели ...
и к тому же изготовление ГСН (головки самонаведения) осуществлялось Научно-производственным комплексом «Прогресс» (сейчас НВК «Прогресс», г. Нежин, Украина)
 показать весь комментарий
 
Що я й казав, мінськ це ширма за якою між двома хуйлами нашим та кремлівським існує домовленість про іспит на наших людях новітньої кацапської зброї взамін на безперебійну працю заводів Педора Парашенко в рашці
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияТеррористы применили на Донбассе российские управляемые снаряды "Краснополь". ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх