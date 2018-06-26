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 Общество, Фоторепортаж
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 В центре Киева состоялся митинг в честь Дня крымскотатарского флага. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности 26 июня прошел митинг, приуроченный ко Дню крымскотатарского флага.

Об этом сообщает коррепондент Цензор.НЕТ. с места событий

В начале мероприятия прозвучали гимны Украины и крымскотатарского народа, а член Меджлиса Эскендер Бариев рассказал об истории национального символа крымских татар.

Также со вступительным словом выступил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Мы уверены в том, что в недалеком будущем мы снова все соберемся в Крыму, и крымскотатарский национальный флаг – в статусе крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе украинского государства – будет развеваться рядом с государственным флагом Украины", – сказал в своем выступлении Чубаров.

После официального закрытия Дня крымскотатарского флага на сцене выступили ряд крымскотатарских коллективов и артистов.

В центре Киева состоялся митинг в честь Дня крымскотатарского флага 01
В центре Киева состоялся митинг в честь Дня крымскотатарского флага 02
В центре Киева состоялся митинг в честь Дня крымскотатарского флага 03
В центре Киева состоялся митинг в честь Дня крымскотатарского флага 04
В центре Киева состоялся митинг в честь Дня крымскотатарского флага 05
В центре Киева состоялся митинг в честь Дня крымскотатарского флага 06
В центре Киева состоялся митинг в честь Дня крымскотатарского флага 07
В центре Киева состоялся митинг в честь Дня крымскотатарского флага 08
В центре Киева состоялся митинг в честь Дня крымскотатарского флага 09
В центре Киева состоялся митинг в честь Дня крымскотатарского флага 10
В центре Киева состоялся митинг в честь Дня крымскотатарского флага 11
В центре Киева состоялся митинг в честь Дня крымскотатарского флага 12

Источник: https://censor.net.ua/p3073638
 
   
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Лучше бы в Крыму вели партизанскую войну ...
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Да,они не чечены,они по чебурекам больше ... У центрі Києва відбувся мітинг на честь Дня кримськотатарського прапора - Цензор.НЕТ 381
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флагами помахали. В Киеве. Герои, ага. Ведь тут опасно это делать
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Могу поспорить. Если бы Крым по прежнему был украинским, то таких праздников на Крещатике бы не было.
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правильно потому что крымские татары жили бы в своем Крыму и проводили бы праздники там. Но Крым оккупирован фашистами
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чтобы крым был украинским татарским надо не митинги хороводить а ехать в крым и с оружием в руках освобождать свою землю от агрессора...... или татары как в во время второй мировой войны переметнулись на сторону врага?
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ центре Киева состоялся митинг в честь Дня крымскотатарского флага. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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