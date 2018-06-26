 В центре Киева состоялся митинг в честь Дня крымскотатарского флага. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает коррепондент Цензор.НЕТ. с места событий

В начале мероприятия прозвучали гимны Украины и крымскотатарского народа, а член Меджлиса Эскендер Бариев рассказал об истории национального символа крымских татар.

Также со вступительным словом выступил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Мы уверены в том, что в недалеком будущем мы снова все соберемся в Крыму, и крымскотатарский национальный флаг – в статусе крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе украинского государства – будет развеваться рядом с государственным флагом Украины", – сказал в своем выступлении Чубаров.

После официального закрытия Дня крымскотатарского флага на сцене выступили ряд крымскотатарских коллективов и артистов.























