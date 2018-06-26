EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, Фоторепортаж
  168  3
Материалы по теме:
Все про:взятка (3892) Кропивницкий (Кировоград) (346) чиновник (1249) Военная прокуратура (609)

 На взятке 36,5 тыс. грн задержан директор "Кировоградского ремонтного завода радиотехнического оборудования", - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Военной прокуратурой на взятке задержан директор "Кировоградского ремонтного завода радиотехнического оборудования" государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

На взятке 36,5 тыс. грн задержан директор Кировоградского ремонтного завода радиотехнического оборудования, - военная прокуратура 01

Денежные средства в сумме 36 500 грн директор завода требовал от директора ООО "Новая почта" за предоставление разрешения на беспрепятственный проезд автомобилей "Новой почты" на территорию завода.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое чиновников ГП "Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения" задержаны на взятке 10 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

26 июня при получении через посредника оговоренной суммы взятки должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.

На взятке 36,5 тыс. грн задержан директор Кировоградского ремонтного завода радиотехнического оборудования, - военная прокуратура 02
На взятке 36,5 тыс. грн задержан директор Кировоградского ремонтного завода радиотехнического оборудования, - военная прокуратура 03

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, продолжаются обыски в помещении завода.

Также смотрите: Чиновник ГФС задержан в Кропивницком на взятке 6 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Военной прокуратурой Кировоградского гарнизона решается вопрос о сообщение директору о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3073632
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ерунда .Если бы в лотерею играл как Ляшко , то уже 10 раз выиграл бы по миллиону , несколько участков земли и дом в 500 кв . м .
 показать весь комментарий
 
Посол України у Вірменії, Петро Литвин! Дезертир сектору "Д" під Іловайськом, покинув свої війська під час бою (Вікіпедія). Втік 25 серпня 2014 року до Київа, залишивши некерованими підпорядковані йому підрозділи, потім оббріхав і живих, і загиблих, не поніс ніякого покарання, пересидів у якихось "резервах", а з 19 червня наказом президента став повноважним послом України у Республіці Вірменія, єдина заслуга, тезко президента. Вельмишановні вірмени, ця особа не представляє мене у вашій країні, мене як українця, бо він трус та дезертир що втік з поля бою, при першій загрозі він і з посольства втече!(с)
На взятке 36,5 тыс. грн задержан директор "Кировоградского ремонтного завода радиотехнического оборудования", - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 2135
 показать весь комментарий
 
Пока не посадят Сеню-кролика за разворовывание миллиардов гривен, все остальное тупо реклама не о чем.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа взятке 36,5 тыс. грн задержан директор "Кировоградского ремонтного завода радиотехнического оборудования", - военная прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх