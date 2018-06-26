 На взятке 36,5 тыс. грн задержан директор "Кировоградского ремонтного завода радиотехнического оборудования", - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
Денежные средства в сумме 36 500 грн директор завода требовал от директора ООО "Новая почта" за предоставление разрешения на беспрепятственный проезд автомобилей "Новой почты" на территорию завода.
26 июня при получении через посредника оговоренной суммы взятки должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, продолжаются обыски в помещении завода.
Военной прокуратурой Кировоградского гарнизона решается вопрос о сообщение директору о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.