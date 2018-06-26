 На взятке 36,5 тыс. грн задержан директор "Кировоградского ремонтного завода радиотехнического оборудования", - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Денежные средства в сумме 36 500 грн директор завода требовал от директора ООО "Новая почта" за предоставление разрешения на беспрепятственный проезд автомобилей "Новой почты" на территорию завода.

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26 июня при получении через посредника оговоренной суммы взятки должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.





В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, продолжаются обыски в помещении завода.

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Военной прокуратурой Кировоградского гарнизона решается вопрос о сообщение директору о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.