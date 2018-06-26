 Бывший наемник "ЛНР" задержан на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Мужчина рассказал, что в начале 2017 года после освобождения из мест лишения свободы он по предложению своего товарища вступил в так называемую народную милицию "ЛНР".

Прошел военную подготовку на полигоне, принимал участие в полномасштабных учениях, организованных российскими кураторами для двух НЗФ - "ЛНР" и "ДНР", где боевики использовали боевую технику и боеприпасы. После прохождения "боевого крещения" непосредственно удерживал позиции оккупантов в с. Новосветловка, х. Вишневый дол и с. Веселая Гора.

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В октябре 2017 года из-за нарушения дисциплины боевика уволили. Не имея возможности никак себя реализовать из-за недостатка работы, денег и еды, он решил "пробраться" на территорию Украины, чтобы начать жизнь с "чистого листа".

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицированный по ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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