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Все про:боевик (16303) Луганщина (3828) Нацполиция (7690) наемник (246)

 Бывший наемник "ЛНР" задержан на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО

В г. Счастье (Луганская область) оперативники уголовного розыска задержали 31-летнего жителя г. Довжанский , экс-наемника "МВД ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Бывший наемник ЛНР задержан на Луганщине, - Нацполиция 01

Мужчина рассказал, что в начале 2017 года после освобождения из мест лишения свободы он по предложению своего товарища вступил в так называемую  народную милицию "ЛНР". 

Прошел военную подготовку на полигоне, принимал участие в полномасштабных учениях, организованных российскими кураторами для двух НЗФ - "ЛНР" и "ДНР", где боевики использовали боевую технику и боеприпасы. После прохождения "боевого крещения" непосредственно удерживал позиции оккупантов в с. Новосветловка, х. Вишневый дол и с. Веселая Гора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-наемник РФ из бандформирования "Восток" сдался полиции на Донетчине

В октябре 2017 года из-за нарушения дисциплины боевика уволили. Не имея возможности никак себя реализовать из-за недостатка работы, денег и еды, он решил "пробраться" на территорию Украины, чтобы начать жизнь с "чистого листа".

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицированный по ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Также читайте: Наемник РФ из террористического бандформирования "Восток" задержан на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3073626
 
   
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Этого даже на обмен сплавить не получится...
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Как говорили классики :Какая гадость ета сраная рашка.Украинцы !!! вам моё уважение .,Избавляйвщсь от срани рашкиной..
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Заипали єти постоянные квадраты на мордах ублюдков!..От кого их скрывают?? Бывший наемник "ЛНР" задержан на Луганщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9522
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Властям Украины нужно прекратить заниматься этим цирком " бывший" " руки не в крови" и т. д. Нужно записать себе на лбу, что бывших боевиков не бывает . От того что они все бывшие , много украинцев погибли. Продажная власть выполняющая минские договорняки.
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тату ему на лбу сделать -образ скунса
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Это наверное очередной страж на блокпосту стоящий? Там уже прямо народность такая образовалась - блокпостяне!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБывший наемник "ЛНР" задержан на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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