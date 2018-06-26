EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Фоторепортаж
  2514  66
Материалы по теме:
Все про:велосипед (89) Одесская область (1505) Нацполиция (7690) помощь (2849)

 Туристическая полиция Одесчины получила от ЕС специально оборудованные велосипеды. ФОТОрепортаж

Сегодня, 26 июня, в Одессе состоялась церемония передачи от Консультативной миссии Европейского Союза в Украине велосипедов и необходимого для патрулирования специального снаряжения для туристической полиции области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Туристическая полиция Одесчины получила от ЕС специально оборудованные велосипеды 01

"В наш регион в курортный сезон ежегодно прибывает много туристов. Именно здесь сконцентрировано наибольшее количество отдыхающих и чаще всего совершаются кражи и другие имущественные преступления. Благодаря этим велосипедам у нас будет возможность увеличить количество велопатрулей для предупреждения и недопущения правонарушений, - отметил и.о. начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Сергей Дьоров. - Спасибо нашим международным коллегам за оказанную помощь ".

Смотрите: Туристическая полиция начала работу в Одессе, - МВД. ФОТО

Туристическая полиция Одесчины получила от ЕС специально оборудованные велосипеды 02

Сотрудники батальона полиции особого назначения в составе новых 10 велопатрулей будут нести службу в курортных зонах Одесской области.

"Аналогичную помощь от Консультативного миссии ЕС уже получил Львов. Там мы также полностью оборудовали полицейские велосипедные патрули, которые уже успешно работают с мая ", - сообщил глава операционного департамента КМЕС Удо Моллер.

Также смотрите: К началу курортного сезона на морском побережье Херсонщины открыты 4 полицейские станции, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Туристическая полиция Одесчины получила от ЕС специально оборудованные велосипеды 03

Источник: https://censor.net.ua/p3073622
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
скоро на 7 км появятся в продаже шикарные велики,ну не верю что бы мусор его не подменил, еще и в Одессе Туристическая полиция Одесчины получила от ЕС специально оборудованные велосипеды - Цензор.НЕТ 6404
 показать весь комментарий
 
 
Щось не бачу Памели Андерсон , без неї це не патруль , а так собі.
 показать весь комментарий
 
 
Если ты о Pacifick Blue,то Памела Андерсон там не снималась.
 показать весь комментарий
 
Десь в 90х проходив пляжнополіцейський серіал з Памелкою .
 показать весь комментарий
 
Да-да,я именно о нём)) по интеру вроде.Не,ты просто сс спасателМи Малибу путаеш)
Вбей в поиске pacific blue,сразу выдает)
 показать весь комментарий
 
 
Де сирена та проблискові маячки? Де електрошокери? Де пересувна клітка для затриманих? Туристическая полиция Одесчины получила от ЕС специально оборудованные велосипеды - Цензор.НЕТ 2293
То фігня а не лісапеди!
 показать весь комментарий
 
 
Тю, что-то слабо ЕС только на велики расщедрился!
Все крутые полицейские уже на Сигвеях!

 показать весь комментарий
 
Этих бы ментов с этой техникой да на наши дороги,наша полиция на наших дорогах даже на четырех колесах уже поразбивала большую часть новеньких полицейских иномарок.
 показать весь комментарий
 
Даже Хulo-станские бараны осваивают )))
Туристична поліція Одещини отримала від ЄС спеціально обладнані велосипеди - Цензор.НЕТ 7764
 показать весь комментарий
 
 
Президент Рузвельт на халяву кормил Красную армию 4 года Даже прислал 40 миллионов пуговиц для гимнастерок ,за ВАТУ и бинты ваще молчу...,туалетной бумаги не присылал Тайга большая на РАБссии а бумаги нет Туристическая полиция Одесчины получила от ЕС специально оборудованные велосипеды - Цензор.НЕТ 5616
 показать весь комментарий
 
 
Пишите уже про все страны-получатели получатели по ленд-лизу, великобританию и т.д.
 показать весь комментарий
 
 
Так остальные получатели не придумывали свои отдельные исконные "отечественные войны", не стучат себя до сих пор в грудь копытом,заявляя о своей единоличной пААбеде,и не отрицают значения ленд-лиза в победе над нацистами. И шабашей не устраивают ежегодно на 9 мая.
 показать весь комментарий
 
 
Никто не отрицает значения пуговиц и т.п., просто другие пытаются это переоценить. И кто может запретить вводить специальные определения отдельных временных участков собственной истории? разрешения спросить надо что ли
 показать весь комментарий
 
Пуговиц? Туристична поліція Одещини отримала від ЄС спеціально обладнані велосипеди - Цензор.НЕТ 4087 Для разумного человека достаточно посмотреть общий обьем поставок в ссср по ленд-лизу,шоб убедиться, шо без этих поставок никакой пААбеды в "вЯЯликой ААтечественной" не было бы. Но это - для человека разумного,не для кацапус вулгарис.

И,разумеется, вам никто не может запретить строчить свои пропагандонские сказки для русбыдла,которые вы постоянно переписываете наново. Туристична поліція Одещини отримала від ЄС спеціально обладнані велосипеди - Цензор.НЕТ 4087
 показать весь комментарий
 
У каждого свои акценты в пропаганде, в чем проблема?
 показать весь комментарий
 
Какие могут быть проблемы? Сказки для русбыдла - они и есть сказки для русбыдла. Людям они не интересны.
 показать весь комментарий
 
Очередное балабольство.Пруф на заявления о единоличной пААбеде или как оьычно балабол.
 показать весь комментарий
 
"...Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, за счет индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах», - заявил он(хуйло). Источник: https://censor.net.ua/v146646
 показать весь комментарий
 
 
Чушь специально пишете? - приведите полный текст, а то в одном предложении умудрились повырезать всё, что неудобно.
 показать весь комментарий
 
Чушь напорол твой фюрерок. Я его мычание только процитировал....со ссылочкой на уважаемый ресурс.Специально для русни там все написано на псевдославянском русском эсперанто. Черным по белому. Цитата хуйла.Шо не устраивает? Туристична поліція Одещини отримала від ЄС спеціально обладнані велосипеди - Цензор.НЕТ 1091
 показать весь комментарий
 
А ходули полицейским случайно не подкинули?
 показать весь комментарий
 
А Ютьюбе есть видео Аркадий Райкин 1974 год.
Дефицит называется.Ржака убойная.Всего 4 минуты и все понятно, почему ССре жили дебилы и бараны... Туристическая полиция Одесчины получила от ЕС специально оборудованные велосипеды - Цензор.НЕТ 8213 Туристическая полиция Одесчины получила от ЕС специально оборудованные велосипеды - Цензор.НЕТ 8213
 показать весь комментарий
 
....после 10 км ОЧКО горит и хочится в душ , а потом сидеть в КРЕСЛЕ часов 8 мь !!!)))))
 показать весь комментарий
 
Чергова маячня і піар аваківських подонків..
 показать весь комментарий
 
 
Це фейк) Туристическая полиция Одесчины получила от ЕС специально оборудованные велосипеды - Цензор.НЕТ 9266 Бо гiдрант стрiчку не рiзав, та сертифікат не видавав!
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо ЕС, но так можно и до стекляных бусиков дойти
 показать весь комментарий
 
 
Разве не абсурдно просить у всех миллиард долларов в долг "на жизнь" для страны, и при этом тратить 551 миллион евро на вертолеты для полиции?
 показать весь комментарий
 
 
это для разгона нищего, голодного лохтората! Туристична поліція Одещини отримала від ЄС спеціально обладнані велосипеди - Цензор.НЕТ 3268
 показать весь комментарий
 
В Иркутской области отказались тушить 13 лесных пожаров из за убыточности их тушения.
Я когда вчера просмотрел Видео в Ютьюбе ушам не поверил,думал Димка Камикадзе брешеть.. Туристична поліція Одещини отримала від ЄС спеціально обладнані велосипеди - Цензор.НЕТ 2068 Туристична поліція Одещини отримала від ЄС спеціально обладнані велосипеди - Цензор.НЕТ 2068
 показать весь комментарий
 
Позор -.Велосипедами помогают . Чиновники Нафтогаза сами себе начисляют премии в 40 миллионов долларов . министры юстиции сами себе рисуют по семь миллионов гривен в месяц , антикорупционеры так называемые ,квартиры элитные покупают за миллионы , сотнями тысяч премии сами себе рисуют и толку от них ноль .За эти деньги Украинских налогоплательщиков можно велосипедами всю Украину забросать .
 показать весь комментарий
 
 
Совет Европы выделил Украине 1 миллиард евро макроэкономической помощи.Отдать надо бабло надо бабе Юле для поездки в Иерусалим та Константинополь,чтобы Украине не дали Автокефалию,бо Юля їзде за свої скромні гроші... Туристична поліція Одещини отримала від ЄС спеціально обладнані велосипеди - Цензор.НЕТ 6143 Туристична поліція Одещини отримала від ЄС спеціально обладнані велосипеди - Цензор.НЕТ 6143Новинский уже съездил,теперь черед Юли...
 показать весь комментарий
 
А куда будет крепиться полицейская мигалка ?
А звуковая сирена ?
 показать весь комментарий
 
Може припинять водії піджимати велосипедистів до бардюра
 показать весь комментарий
 
Полицейские Лондона,Копенгагена и даже нищеброды КОПы многих штатов США используют велосипеды... Туристична поліція Одещини отримала від ЄС спеціально обладнані велосипеди - Цензор.НЕТ 5608
 показать весь комментарий
 
Навеяло анекдот...попали совок, американец и француз к дикарям в яму, кинули туда 2 чугунных шара и поставили условие, кто рассмешит вождя того отпустят а остальных съедят...француз с американцем показывали фокусы и не рассмешили их съели...
А совок рассмешил и его отпустили...он один шар проебал, а второй разбил...
 показать весь комментарий
 
Почему без страховочных боковых колесиков?
 показать весь комментарий
 
 
Не. Неправильная техника. Надо электросамокаты! Мало того, что я на нем любой велик сделаю, так они ж и компактны. Можно и по супермаркету за кем-нибудь поганяться. А велик... не, вчерашний день.
 показать весь комментарий
 
Красивые велики и нужные для туристической Одесчины,вот только меня терзают сомнения не те ли это вертолеты на которые правительство страны выделило пол миллиарда?
 показать весь комментарий
 
А что Вы сомневаетесь что Украина страна не ограниченных возможностей?Ведь уже закупили у Англии бронетранспортеры оказавшимися полицейскими автомобилями и рюкзаки для ВСУ по цене космических скафандров. Туристична поліція Одещини отримала від ЄС спеціально обладнані велосипеди - Цензор.НЕТ 2845
 показать весь комментарий
 
 
надо было им лучше роликовые коньки выдать
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортажТуристическая полиция Одесчины получила от ЕС специально оборудованные велосипеды. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх