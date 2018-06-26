 Туристическая полиция Одесчины получила от ЕС специально оборудованные велосипеды. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"В наш регион в курортный сезон ежегодно прибывает много туристов. Именно здесь сконцентрировано наибольшее количество отдыхающих и чаще всего совершаются кражи и другие имущественные преступления. Благодаря этим велосипедам у нас будет возможность увеличить количество велопатрулей для предупреждения и недопущения правонарушений, - отметил и.о. начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Сергей Дьоров. - Спасибо нашим международным коллегам за оказанную помощь ".
Сотрудники батальона полиции особого назначения в составе новых 10 велопатрулей будут нести службу в курортных зонах Одесской области.
"Аналогичную помощь от Консультативного миссии ЕС уже получил Львов. Там мы также полностью оборудовали полицейские велосипедные патрули, которые уже успешно работают с мая ", - сообщил глава операционного департамента КМЕС Удо Моллер.
Вбей в поиске pacific blue,сразу выдает)
То фігня а не лісапеди!
Все крутые полицейские уже на Сигвеях!
И,разумеется, вам никто не может запретить строчить свои пропагандонские сказки для русбыдла,которые вы постоянно переписываете наново.
Дефицит называется.Ржака убойная.Всего 4 минуты и все понятно, почему ССре жили дебилы и бараны...
Я когда вчера просмотрел Видео в Ютьюбе ушам не поверил,думал Димка Камикадзе брешеть..
А звуковая сирена ?
А совок рассмешил и его отпустили...он один шар проебал, а второй разбил...