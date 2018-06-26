 Туристическая полиция Одесчины получила от ЕС специально оборудованные велосипеды. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В наш регион в курортный сезон ежегодно прибывает много туристов. Именно здесь сконцентрировано наибольшее количество отдыхающих и чаще всего совершаются кражи и другие имущественные преступления. Благодаря этим велосипедам у нас будет возможность увеличить количество велопатрулей для предупреждения и недопущения правонарушений, - отметил и.о. начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Сергей Дьоров. - Спасибо нашим международным коллегам за оказанную помощь ".

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Сотрудники батальона полиции особого назначения в составе новых 10 велопатрулей будут нести службу в курортных зонах Одесской области.

"Аналогичную помощь от Консультативного миссии ЕС уже получил Львов. Там мы также полностью оборудовали полицейские велосипедные патрули, которые уже успешно работают с мая ", - сообщил глава операционного департамента КМЕС Удо Моллер.

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