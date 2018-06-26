 На Михайловской площади в Киеве в международный день поддержки жертв пыток установили символическую скульптуру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
26 июня 2018 года на Михайловской площади в Киеве правозащитники провели публичную акцию, а также открыли скульптуру, посвященную проблеме пыток. Подвижный арт-объект в виде щупальцев символизирует разрушительную силу пыток и вред, который они наносят жертвам и обществу в целом.
По информации организаторов ежегодно украинские суды рассматривают не более 10 дел по статье Уголовного Кодекса "пытки". Хотя только в прошлом году за медпомощью обратились более 2000 людей, которые жаловались на избиения в полиции. Пытки распространены на всей территории страны, а особенно - в зоне конфликта.
Выставка скульптуры продлится до 9 июля включительно.
дібров - ваш куратор?
8 ч ·
В 1981 году во время голодовки в британской тюрьме Мейз 16 политических заключенных ирландцев, 10 человек погибли, 6 были спасены по просьбе родственников. Дольше всех голодовку выдержал Кевин Линч - он умер спустя 71 день. Мартин Херсон умер, продержавшись 46 дней.
Олег Сенцов голодает 44 дня.
Нужны действия. Что может сделать государство? Считаю, что ответные действия могут быть только такими - надо задерживать российских "журналистов"-пропагандистов, и не депортировать, а давать по каждому по 20 лет за поддержку терроризма. Потому что то, что делает российское телевидение и российское государство - это терроризм. Издевательство над Сенцовым - это издевательство над каждым из нас, жертвой мог стать любой гражданин Украины. Государство не может действовать соболезнованиями. Государство должно бить.
она в принципе может символизировать все что угодно, только таблички меняй.