 На Михайловской площади в Киеве в международный день поддержки жертв пыток установили символическую скульптуру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

26 июня 2018 года на Михайловской площади в Киеве правозащитники провели публичную акцию, а также открыли скульптуру, посвященную проблеме пыток. Подвижный арт-объект в виде щупальцев символизирует разрушительную силу пыток и вред, который они наносят жертвам и обществу в целом.

По информации организаторов ежегодно украинские суды рассматривают не более 10 дел по статье Уголовного Кодекса "пытки". Хотя только в прошлом году за медпомощью обратились более 2000 людей, которые жаловались на избиения в полиции. Пытки распространены на всей территории страны, а особенно - в зоне конфликта.

Выставка скульптуры продлится до 9 июля включительно.







