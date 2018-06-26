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Все про:Киев (16085) права человека (756) пытки (410) Богачук Олег (624)

 На Михайловской площади в Киеве в международный день поддержки жертв пыток установили символическую скульптуру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

26 июня в международный день поддержки жертв пыток правозащитники провели центре Киева акцию и установили скульптуру

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

26 июня 2018 года на Михайловской площади в Киеве правозащитники провели публичную акцию, а также открыли скульптуру, посвященную проблеме пыток. Подвижный арт-объект в виде щупальцев символизирует разрушительную силу пыток и вред, который они наносят жертвам и обществу в целом.

По информации организаторов  ежегодно украинские суды рассматривают не более 10 дел по статье Уголовного Кодекса "пытки". Хотя только в прошлом году за медпомощью обратились более 2000 людей, которые жаловались на избиения в полиции. Пытки распространены на всей территории страны, а особенно - в зоне конфликта.

Выставка скульптуры продлится до 9 июля включительно.

На Михайловской площади в Киеве в международный день поддержки жертв пыток установили символическую скульптуру 01
На Михайловской площади в Киеве в международный день поддержки жертв пыток установили символическую скульптуру 02
На Михайловской площади в Киеве в международный день поддержки жертв пыток установили символическую скульптуру 03
На Михайловской площади в Киеве в международный день поддержки жертв пыток установили символическую скульптуру 04

Источник: https://censor.net.ua/p3073619
 
   
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Пора эту композицию на герб Украины вносить.
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Руслан Баглик з міста Тростянець Сумської області помер у госпіталі імені Мечникова після важкого поранення.20 років життя...Чому він був на війні у 20 років?!
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Юрий Бутусов
8 ч ·

В 1981 году во время голодовки в британской тюрьме Мейз 16 политических заключенных ирландцев, 10 человек погибли, 6 были спасены по просьбе родственников. Дольше всех голодовку выдержал Кевин Линч - он умер спустя 71 день. Мартин Херсон умер, продержавшись 46 дней.
Олег Сенцов голодает 44 дня.
Нужны действия. Что может сделать государство? Считаю, что ответные действия могут быть только такими - надо задерживать российских "журналистов"-пропагандистов, и не депортировать, а давать по каждому по 20 лет за поддержку терроризма. Потому что то, что делает российское телевидение и российское государство - это терроризм. Издевательство над Сенцовым - это издевательство над каждым из нас, жертвой мог стать любой гражданин Украины. Государство не может действовать соболезнованиями. Государство должно бить.
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Бутусов переплутав- це рашка країна-терорист, а не Україна.
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Крищенко сказал,что в мусарне все зашибись,а эти 2000 человек(только тех про кого известно) мацковский фейк ахентов хремля.
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очень хорошая, многофункциональная статУя.
она в принципе может символизировать все что угодно, только таблички меняй.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа Михайловской площади в Киеве в международный день поддержки жертв пыток установили символическую скульптуру. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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