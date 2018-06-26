 Бронегруппа пограничников провела учения по борьбе с вражескими ДРГ в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

По сценарию учений, пограничники отработали элементы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, и осуществляли при этом упражнения учебных стрельб.

Выполняя задачи по противодиверсионное борьбе, сводное подразделение Донецко-Луганского регионального управления на бронетехнике осуществило марш на определенный рубеж и прининяло бой с противником, преодолевая расстояние в десятки километров по пересеченной местности.

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Такой маршрут стал определенным испытанием для водителей боевых машин и помог приобрести практический опыт по эксплуатации и управлению техникой в ​​сложных условиях местности. Операторы-наводчики отрабатывали приготовление башенного пулеметного вооружения к стрельбе, как в движении так и с короткими остановками. Остальной личный состав совершенствовал навыки десантирования из машин во время боя.

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"В составе сводного подразделения к учениям были привлечены бронетранспортеры, бронеавтомобили "Кугуар", специальный автотранспорт. В ходе выполнения учебно-боевой задачи отработаны упражнения стрельб из вооружения боевых бронированных машин, личного и группового оружия. Кроме этого пограничники усовершенствовали тактику действий подразделений при борьбе с ДРГ противника", - говорится в сообщении.

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