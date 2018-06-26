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 Бронегруппа пограничников провела учения по борьбе с вражескими ДРГ в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Учебно-методические сборы с экипажами боевых бронированных машин Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы прошли в зоне ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Бронегруппа пограничников провела учения по борьбе с вражескими ДРГ в зоне ООС 01

По сценарию учений, пограничники отработали элементы борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, и осуществляли при этом упражнения учебных стрельб.

Выполняя задачи по противодиверсионное борьбе, сводное подразделение Донецко-Луганского регионального управления на бронетехнике осуществило марш на определенный рубеж и прининяло бой с противником, преодолевая расстояние в десятки километров по пересеченной местности.

Бронегруппа пограничников провела учения по борьбе с вражескими ДРГ в зоне ООС 02

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Бронегруппа пограничников провела учения по борьбе с вражескими ДРГ в зоне ООС 03
Бронегруппа пограничников провела учения по борьбе с вражескими ДРГ в зоне ООС 04

Такой маршрут стал определенным испытанием для водителей боевых машин и помог приобрести практический опыт по эксплуатации и управлению техникой в ​​сложных условиях местности. Операторы-наводчики отрабатывали приготовление башенного пулеметного вооружения к стрельбе, как в движении так и с короткими остановками. Остальной личный состав совершенствовал навыки десантирования из машин во время боя.

Бронегруппа пограничников провела учения по борьбе с вражескими ДРГ в зоне ООС 05

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Бронегруппа пограничников провела учения по борьбе с вражескими ДРГ в зоне ООС 06

"В составе сводного подразделения к учениям были привлечены бронетранспортеры, бронеавтомобили "Кугуар", специальный автотранспорт. В ходе выполнения учебно-боевой задачи отработаны упражнения стрельб из вооружения боевых бронированных машин, личного и группового оружия. Кроме этого пограничники усовершенствовали тактику действий подразделений при борьбе с ДРГ противника", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/p3073613
 
   
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Да, Рожа Барыги уже висит на всех углах. Зробили разом армію. Только почему то она постепенно разьбегается.......
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А де протикумулятивні екрани на бронетехниці? ДРГ ворога розстріляє цю броне-труппу за 30 секунд з гранатометів! Під час бою середня кількість пострілів з гранатометів по бронетехниці сягає 8 пострілів на хвилину, чотири машини можуть бути уражені за 30 секунд, що за цей час може зробити група прикордонників? Тільки героїчно загинути! За 30 секунд бронегрупа навіть не зрозуміє з яких позицій по ним веде вогонь ворог! БТР та бронемашини ДПСУ не обладнані сучасними приладами спостереження на телескопічних штангах, безпілотниками, радарами, сенсорами, вони сліпі та глухі, будуть сунутись по дорозі поки не наїдуть на фугас і не потраплять під обстріл з РПГ! Ще раз переконуюсь що влада абсолютно не переймається за бійців і не збирається давати їм техніку яка дає перевагу над ворогом в бою! Ну що складно було обшити бронемашини протикумулятивними сітками? Якщо не хочуть залізними решітками, можна купити за кордоном сітки які НАТО ставить на бронетехніку, які можна швидко зняти і поставити перед виїздом на завдання! Ну не можна так похабно ставитись до життя солдат та офіцерів і відправляти їх беззахисними проти озброєних та навчених диверсантів! Для БТР існують комплекти динамічного та активного захисту виробництва української компанії Мікротек - Ракетка, Ніж-Л, Заслін-Л, Шершень. Всі вони дають бронемашині додатковий захист і шанс вижити! То чому ж ДПСУ не ставить їх на свої машини?
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Лишь бы ляпнуть и измазать! Не наш человек сказал...не гражданин...
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Рабочая группа ватных психов на марше, 10 новостей подряд не связанных с Порошенко прошерстил и в каждой из них зрадовонючки ноют про него. На адекватную просьбу перестать упоминать Порошенко не к месту сразу льются обвинения в порохоботстве. Никакого уважения к тем кто читает новости на досуге и хочет обсуждать только конкретную тему новости, а не рыться в спаме и разборках местных зрадонаркоманов в поисках нормального обсуждения. Печально что на цензоре никак с этими спамерами не борются.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажБронегруппа пограничников провела учения по борьбе с вражескими ДРГ в зоне ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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