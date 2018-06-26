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Все про:взятка (3892) Кропивницкий (Кировоград) (346) СБУ (12640) ГФС (2640)

 Чиновник ГФС задержан в Кропивницком на взятке 6 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ разоблачили на систематическом вымогательстве взяток начальника одного из отделов Главного управления государственной фискальной службы в Кировоградской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник ГФС задержан в Кропивницком на взятке 6 тыс. грн, - СБУ 01

Чиновник, который осуществляет контроль за производством и оборотом алкогольной и табачной продукции, требовал от владелицы одной из кофеен областного центра ежемесячную дань за то, что он "закрывает глаза" на незаконную реализацию алкоголя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое чиновников ГФС задержаны на Сумщине на взятке 60 тыс. грн, - ГПУ. ФОТО

Сотрудники СБУ задержали налоговика неподалеку кафе после получения очередной взятки в размере 6 тысяч гривен.

Чиновник ГФС задержан в Кропивницком на взятке 6 тыс. грн, - СБУ 02
Чиновник ГФС задержан в Кропивницком на взятке 6 тыс. грн, - СБУ 03

Также смотрите: На взятке 11 тысяч задержан руководитель пенитенциарного учреждения в Кропивницком, - СБУ. ФОТОрепортаж

Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3073599
 
 
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Каждый день пачками пакуют ворье.
Вот реформы на лицо!!!
Все познается в сравнении
При Яныке и при Юле, ворам премии давали, а не арестовывали Чиновник ГФС задержан в Кропивницком на взятке 6 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 195
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а скольких посадили?
пакуют потом распаковывают Чиновник ГФС задержан в Кропивницком на взятке 6 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6192и отпускают
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!!!!!! Точняк!!! Когда Петруха сел в кресло, Мельник вернулся из штатов и сдался в руки "правосудия"...а гниду Волгу который при овоще сел, выпустили, наверно чтоб освободить койку для одного из трех Петиных друзей
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Шо то чиновники так низко пали или в них злыдни начинаются.А вы хотя бы написали долларов.
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Смотрим Е - декларации чиновников .Никто из них не заработал официально то что задекларировал =дворцы , десятки квартир и автомобилей .А это всё реальная корупция , взятки , откаты , рейдерство . - сажать и сажать тварей ..
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Все це,звісно,дуже добре,але коли ми вже прочитаємо на цензорі,що хабарник,(хоч один), засуджений на максимальний термінн з конфіскацією майна...
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А украинцы не замахаются потом каждому выплачивать компенсации?
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Взяли,чтобы не позорил великое имя взяточника.Вот украдет миллион вечнозеленых--сбушники тогда ему честь отдавать будут!
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он еще в Одессе не был.... - Киев в сравнении с ней нищета... Чиновника ДФС затримано в Кропивницькому на хабарі 6 тис. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1675

Чиновника ДФС затримано в Кропивницькому на хабарі 6 тис. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2731 Hanna ☀‏ @HannaGun 2 ч.2 часа назад
Hanna ☀Ретвитнул(а) Irina

Україна очима європейців, які побудували в себе демократичне суспільство. А українці все ніяк не можуть подолати азіатщину в головах та упирів в провладних кріслах, які до них присмокталися й тягнуть останні соки.

Чиновника ДФС затримано в Кропивницькому на хабарі 6 тис. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 9950 Irina‏ @Irina16135931

По работе приехал на фирму менеджер с Чехии. В шоке от количества дорогих машин на дорогах Киева. Сказал, что это первый признак высокой коррупции в стране. У них дорогая машина это редкость
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А кое-кто на Форуме пишет, что дорогие машины в "пробках", и очереди(?) в супермаркетах-это рост благосостояния народа.Ну тот, который здесь под ником созвучным с лжец лжец. Менеджер с Чехии ещё не видел дам зимой в Киеве, выходящих из вру и ап.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник ГФС задержан в Кропивницком на взятке 6 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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