 Чиновник ГФС задержан в Кропивницком на взятке 6 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Чиновник, который осуществляет контроль за производством и оборотом алкогольной и табачной продукции, требовал от владелицы одной из кофеен областного центра ежемесячную дань за то, что он "закрывает глаза" на незаконную реализацию алкоголя.
Сотрудники СБУ задержали налоговика неподалеку кафе после получения очередной взятки в размере 6 тысяч гривен.
Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.
Вот реформы на лицо!!!
Все познается в сравнении
При Яныке и при Юле, ворам премии давали, а не арестовывали
пакуют потом распаковывают и отпускают
Hanna ☀ @HannaGun 2 ч.2 часа назад
Hanna ☀Ретвитнул(а) Irina
Україна очима європейців, які побудували в себе демократичне суспільство. А українці все ніяк не можуть подолати азіатщину в головах та упирів в провладних кріслах, які до них присмокталися й тягнуть останні соки.
Irina @Irina16135931
По работе приехал на фирму менеджер с Чехии. В шоке от количества дорогих машин на дорогах Киева. Сказал, что это первый признак высокой коррупции в стране. У них дорогая машина это редкость