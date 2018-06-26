 Чиновник ГФС задержан в Кропивницком на взятке 6 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник, который осуществляет контроль за производством и оборотом алкогольной и табачной продукции, требовал от владелицы одной из кофеен областного центра ежемесячную дань за то, что он "закрывает глаза" на незаконную реализацию алкоголя.

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Сотрудники СБУ задержали налоговика неподалеку кафе после получения очередной взятки в размере 6 тысяч гривен.





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Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.