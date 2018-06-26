 Полиция изъяла метадона на полмиллиона гривен в Киеве. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что 29-летний житель Харькова вербовал студентов для распространения на правом берегу Киева метадона путем "закладок", который заказывал по почте и хранил вне дома.

"Во время обыска работники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили оптовую партию метадона - 1200 доз наркотика общей стоимостью около полумиллиона гривен", - говорится в сообщении.

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В настоящее время злоумышленник задержан, ему инкриминируют совершение противоправных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).









