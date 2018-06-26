 Чиновник Одесской таможни задержан при получении 650 долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник наладил механизм получения взяток от граждан Украины за беспрепятственный пропуск на территорию нашего государства автомобилей с иностранной регистрацией. Стоимость "проезда" одного такого авто составляла 50 долларов.

Смотрите: Таможенники пропускного пункта "Порубное" в Черновицкой области уличены в систематическом взяточничестве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в кафе вблизи таможенного поста при получении очередного "транша" в размере 650 долларов за пропуск тринадцати автомашин на "еврономерах".

Смотрите: Двое таможенников задержаны на Львовщине при получении 8 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.