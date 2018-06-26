 Гройсман и премьер Дании Расмуссен обсудили противодействие агрессии РФ, украинские реформы и недопустимость строительства "Северного потока-2". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Начинаем визит в Данию. Первая встреча с главой правительства Королевства Ларсом Люкке Расмуссеном. Обсудили украинские реформы и общие позиции в противодействии российской агрессии и недопущении строительства "Северного потока - 2"", - написал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не признаем оккупацию Крыма РФ и нарушения территориальной целостности Украины, - премьер Дании Лекке Расмуссен



Фото: Гройсман/Facebook

По словам премьера, отдельно стороны обсудили экономическом блок.

"В прошлом году экспорт украинских товаров в Данию превысил $ 263 млн. Впрочем, такое положение дел не соответствует потенциалу наших стран. Поэтому активизируем отношения", - добавил Гройсман.