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 Политика Украины
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Все про:агрессия (1324) Дания (167) Россия (69748) Гройсман (4144) реформы (3026) Северный поток (289) Расмуссен_Лекке (4)

 Гройсман и премьер Дании Расмуссен обсудили противодействие агрессии РФ, украинские реформы и недопустимость строительства "Северного потока-2". ФОТО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел переговоры с главой правительства Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в Копенгагене. Стороны обсудили украинские реформы, экономический блок вопросов, а также общие позиции в противодействии российской агрессии и недопущении строительства газопровода "Северный поток - 2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Начинаем визит в Данию. Первая встреча с главой правительства Королевства Ларсом Люкке Расмуссеном. Обсудили украинские реформы и общие позиции в противодействии российской агрессии и недопущении строительства "Северного потока - 2"", - написал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не признаем оккупацию Крыма РФ и нарушения территориальной целостности Украины, - премьер Дании Лекке Расмуссен

Гройсман и премьер Дании Расмуссен обсудили противодействие агрессии РФ, украинские реформы и недопустимость строительства Северного потока-2 01
Фото: Гройсман/Facebook

По словам премьера, отдельно стороны обсудили экономическом блок.

"В прошлом году экспорт украинских товаров в Данию превысил $ 263 млн. Впрочем, такое положение дел не соответствует потенциалу наших стран. Поэтому активизируем отношения", - добавил Гройсман.

Гройсман и премьер Дании Расмуссен обсудили противодействие агрессии РФ, украинские реформы и недопустимость строительства Северного потока-2 02

Источник: https://censor.net.ua/p3073521
 
 
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Ну и что после их встречи изменится? Что тот, что тот трутни. Ть-ху.
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Цена на газ для населения Украины уменьшится ?
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Тролл, хочешь что бы Украина снова сидела на газовой игле росии ? Ху... тебе в рот ! Будет так как в Дании , я готовлю борщ на электроплитке и в Украине будет готовить на электроплитке
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Ваня , ты убогий урод из раши , который хреново прогнулся перед ху@лом .
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Раб ху@ла , я с Дании и Слава Тебе Господи я никогда не был в Раши и не хочу там быть . Когда приезжаю в Украину , на 2 недели , то мне хватает депрессии
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Не надо к нам приезжать , депрессию дорого лечить . В Украине живут сильные люди . Страдающих депрессией у нас считают слабыми . Нам некогда страдать такой хернёй .
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а НАВІЩО УКРАЇНЦЯМ "дішовий гас" за який з НАС будудь драти податки як в часи кп=сс(=87%??) невже для того щоб тім хто більше жре-споживає було"харашо"? ВСІ будуть платити за ВСЕ що споживають 100% і лише неспроможні отримуватимуть субсідії. ТРУДЯЩІ НЕ БУДУТЬ ВЖЕ ГОДУВАТИ НЕНАЖЕРЛИВИХ БОГАТІЇВ Гройсман і прем'єр Данії Расмуссен обговорили протидію агресії РФ, українські реформи та неприпустимість будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7150
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Нет,но власть сможет продержаться ещё какое-то время и рапортовать про успехи.
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В общем и целом- съездил удачно, выделили животноводы датские сумму, эквивалентную 2,2 лярда гривен. Которые Пятый канал уже успел назвать 2,2 лярда долларов. Ну, бывает, ошиблись, в 26 раз.
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Удачно? А ну да... дали "откупную" и послали... бабочек ловить, а не "вмучиваться" в не свои дела.
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Ну и обойдет северный поток Данию и будет локти кусать как Болгария.
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Не смотрел я, на карту, но, полагаю, что речь о датском острове Борнхольм. А это- серьезная проблема, между прочим.
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Абсолютно в "дЫрочку"...Борнхольм как айсберг у пУти по курсу "Nord stream-2".
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казахскому кацапу эти острова до задницы,ему лишь бы верблюд доился и путина показыали
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Решение Дании по СП-2 уже не имеет особого значения и поэтому стройка уже началась.
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Решение Дании имеет особое значение, в плане цены этой трубы.
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Да не в плане самой "трубы"... Дания "приопускает" Ангелу... и есть за что.
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та будуй у себе в фєдєрастії все що заманеться!! А БЕЗ УКРАЇНИ ФЄДЄРАСТІЯ вже в ДУПІ!!
пс. ТУРКМЕНСЬКИЙ ГАЗразом з АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИМ ВЖЕ В ЄС!!
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Хаха, там максимальный обьём 10 млрд в год, это 5% от того что сейчас поставляет Газпром в ЕС.
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та не бреши - і дітям не смішно!! Гройсман і прем'єр Данії Расмуссен обговорили протидію агресії РФ, українські реформи та неприпустимість будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4732 З АзербайджануВЖЕ ЙДЕ вже до 16млрд. А за рік буде вже 30млрд... І жидоліліпук вже не буде СПЕКУЛЮВАТИ СЕРЕДНЄАЗІЙСЬКИМ ГАЗОМ- ТУРКМЕНИ-Казахи-Узбеки приєднаються!! а це ще МІНУС 40млрд... в балансі спекулянта пукіна!! так що прийдеться тобі особисто в трубу пукати щоб хоча б було так як зараз... у пукіна "дєнєх нєт ні на что"вже Гройсман і прем'єр Данії Расмуссен обговорили протидію агресії РФ, українські реформи та неприпустимість будівництва "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1890
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Обсудили. А теперь можно заскринить эту новость и если Дания выдаст разрешение на строительство СП-2 - ткнуть Гройсмана в скрин носом и признать его никаким дипломатом?
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А в цьому скромному будиночку, що на фото, резиденція данського прем'єра?
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Да , скромность это визитная карточка Дании .
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Если интересно можешь посмотреть какие дома в Дании продаются на www. boliga. dk
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Радий за вас.

Бо часом гидко дивитися на всю цю нашу постсовкову "розкіш" без натяків на смак чи стиль.
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Здесь понты , это дикость и хвастаться новым айфоном может толко сумашедшай . Датчане люблят например одиватся скромно , но чисто .
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Нещодавно на Белсаті переглянув фільм виробництва Норвегії (художній, сучасність). Мене вразила скромність те непретензійність у побуті норвежців. А це ж одна з найбагатших країн світу за рівнем прибутку на кожного громадянина.
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Это так само и в Дании и Швеции. Это почти один и тот менталитет и культура скандинавов.
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В Дании например министр МИД на роботу приезжает на велосипеде и это не понты , это норма жизни.
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Надо внести изменения в схемы транзита газа в Европу. А иначе,по мнению Порошенко,это будет целиком политический проект.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГройсман и премьер Дании Расмуссен обсудили противодействие агрессии РФ, украинские реформы и недопустимость строительства "Северного потока-2". ФОТО
 
 
 
 
 
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