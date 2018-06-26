 Гройсман и премьер Дании Расмуссен обсудили противодействие агрессии РФ, украинские реформы и недопустимость строительства "Северного потока-2". ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Начинаем визит в Данию. Первая встреча с главой правительства Королевства Ларсом Люкке Расмуссеном. Обсудили украинские реформы и общие позиции в противодействии российской агрессии и недопущении строительства "Северного потока - 2"", - написал Гройсман.
По словам премьера, отдельно стороны обсудили экономическом блок.
"В прошлом году экспорт украинских товаров в Данию превысил $ 263 млн. Впрочем, такое положение дел не соответствует потенциалу наших стран. Поэтому активизируем отношения", - добавил Гройсман.
пс. ТУРКМЕНСЬКИЙ ГАЗразом з АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИМ ВЖЕ В ЄС!!
Бо часом гидко дивитися на всю цю нашу постсовкову "розкіш" без натяків на смак чи стиль.
Надо внести изменения в схемы транзита газа в Европу. А иначе,по мнению Порошенко,это будет целиком политический проект.
Ахметов начал импортовать уголь из США