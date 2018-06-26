 Александр Хоменко, вытащивший беременную женщину из горящей машины после ДТП в Крюковщине, находится в тяжелом состоянии в реанимации. ВИДЕО+ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила его супруга Алена Хоменко.

Читайте также: В Харькове водитель чудом выжил в ДТП, выпав из машины во время удара о столб. ВИДЕО камер наблюдения

Напомним, 24 июня, в селе Крюковщина под Киевом произошло ДТП с участием внедорожника Chery Tiggo и Volkswagen Golf, в салоне последнего находилась беременная женщина. Volkswagen начал гореть, от взрыва больше всех пострадал житель Крюковщины Александр Хоменко. Он оказался рядом с местом ДТП и первым бросился помогать, вытянул беременную женщину и пытался не допустить возгорания (на видео в красной футболке).

Пострадавший находится в Киевском ожоговом центре, в отделении реанимации. У Александра есть жена и маленький ребенок. В данный момент к нему пустили только супругу.

"Сотрясение могзга, ожоги, контузия. Ему нужно вылежаться. У него сильнейшие головные боли, он не может кушать. Муж при памяти, разговаривает, улыбается. Сейчас сижу возле него. Врачи пошли навстречу и пустили меня - он кому-то помог, теперь помогают нам. Врачи очень хорошо относятся, и это нас сильно радует. Он все помнит. Говорит, что эмоции очень сильные были. Вырвать капот или дверь - нужно иметь силу. Все это прошло на эмоциях. Люди звонят, поддерживают. Мне это очень непривычно, ведь мы абсолютно непубличные люди", - сказала Алена Хоменко.

По ее словам, в данный момент медицинская помощь Александру предоставляется в достаточном количестве: "Поскольку это ожоговый центр, а у мужа больше идет нагрузка по нейрохирургии, то приезжают консультанты из БСП".

Супруга героя добавила, что муж очень беспокоится о судьбе спасенной им женщины: "Он постоянно спрашивает, как та беременная женщина. Удалось ли спасти ребенка? Мы же не дожидались скорой помощи. Проезжавшая мимо женщина согласилась доставить его в больницу, и мы согласились. Поэтому не знаем о судьбе той женщины".

Друг пострадавшего Артур Донец рассказал, что Александр длительное время работал водителем в Голосеевском монастыре. В последнее время он был сотрудником компании, предоставляющей услуги по экспресс-эвакуации автомобилей.

"Саша очень отзывчивый. Всегда приходит на помощь, да все это видели на видео", - добавил Артур.

Читайте также: Внедорожник и легковушка столкнулись на перекрестке в Крюковщине под Киевом. Один из автомобилей полностью сгорел. ВИДЕО камер наблюдения

Для желающих предоставить помощь Александру и его семье:

Карта ПриватБанка 5168 7555 3196 5412

Хоменко Алена Сергеевна.