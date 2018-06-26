Об этом Цензор.НЕТ сообщила его супруга Алена Хоменко.
Напомним, 24 июня, в селе Крюковщина под Киевом произошло ДТП с участием внедорожника Chery Tiggo и Volkswagen Golf, в салоне последнего находилась беременная женщина. Volkswagen начал гореть, от взрыва больше всех пострадал житель Крюковщины Александр Хоменко. Он оказался рядом с местом ДТП и первым бросился помогать, вытянул беременную женщину и пытался не допустить возгорания (на видео в красной футболке).
Пострадавший находится в Киевском ожоговом центре, в отделении реанимации. У Александра есть жена и маленький ребенок. В данный момент к нему пустили только супругу.
"Сотрясение могзга, ожоги, контузия. Ему нужно вылежаться. У него сильнейшие головные боли, он не может кушать. Муж при памяти, разговаривает, улыбается. Сейчас сижу возле него. Врачи пошли навстречу и пустили меня - он кому-то помог, теперь помогают нам. Врачи очень хорошо относятся, и это нас сильно радует. Он все помнит. Говорит, что эмоции очень сильные были. Вырвать капот или дверь - нужно иметь силу. Все это прошло на эмоциях. Люди звонят, поддерживают. Мне это очень непривычно, ведь мы абсолютно непубличные люди", - сказала Алена Хоменко.
По ее словам, в данный момент медицинская помощь Александру предоставляется в достаточном количестве: "Поскольку это ожоговый центр, а у мужа больше идет нагрузка по нейрохирургии, то приезжают консультанты из БСП".
Супруга героя добавила, что муж очень беспокоится о судьбе спасенной им женщины: "Он постоянно спрашивает, как та беременная женщина. Удалось ли спасти ребенка? Мы же не дожидались скорой помощи. Проезжавшая мимо женщина согласилась доставить его в больницу, и мы согласились. Поэтому не знаем о судьбе той женщины".
Друг пострадавшего Артур Донец рассказал, что Александр длительное время работал водителем в Голосеевском монастыре. В последнее время он был сотрудником компании, предоставляющей услуги по экспресс-эвакуации автомобилей.
"Саша очень отзывчивый. Всегда приходит на помощь, да все это видели на видео", - добавил Артур.
Для желающих предоставить помощь Александру и его семье:
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Хоменко Алена Сергеевна.
"My family is of purely Ukrainian origin, having come from a village in the State of Kiev where my grandfather and great-grandfather were priests. However, we consider ourselves Russian by origin of a certain part of Russia, considering the Ukrainian people an integral part of Russia, just as Texas or Louisiana is an integral part of the United States". "Мой род чисто Украинского происхождения, из села Киевской губернии, где мой прадед и прапрадед были священниками. Однако мы считаем себя по происхождению русскими, из определённой части России, рассматривая украинский народ как интегрированную часть России так же, как Техас или Луизиана являются интегрированной частью Соединённых Штатов. Папа Сикорского был русский нацист самого коричневого колору. Научный антисемит, подводивший под антисемитизм - да-да -РАСОВУЮ ТЕОРИЮ. Ту самую. Выступал на процессе Шлёмы Бейлиса от обвинения"