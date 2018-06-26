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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Около киевского супермаркета мужчину ранили ножом в живот из-за замечания. Злоумышленник задержан, - полиция. ФОТОрепортаж

В Киеве полицейские задержали мужчину, который с ножом напал на посетителя супермаркета. Злоумышленник навеселе приставал к прохожим, а когда один из мужчин сделал замечание, набросился с угрозами и ранил его ножом в живот. Начато уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД в г.Киеве.

"Около полуночи в дежурную часть Днепровского управления полиции от врачей поступило сообщение, что возле супермаркета на проспекте Тычины 30-летнего мужчину ранили в живот. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие", - сказано в сообщении.

Около киевского супермаркета мужчину ранили ножом в живот из-за замечания. Злоумышленник задержан, - полиция 01

Как сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, правоохранители опросили свидетелей и узнали о некоторых обстоятельствах инцидента. Также очевидцы предоставили приметы, с помощью которых полицейские оперативно установили личность злоумышленника и его местонахождение.

Около киевского супермаркета мужчину ранили ножом в живот из-за замечания. Злоумышленник задержан, - полиция 02

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"Это 43-летний житель столицы, которой находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому на месте объяснить свой поступок не смог. Однако мы выяснили, что он живет в хостеле на Позняках, где в течение дня употреблял спиртное. Со временем оказался в другом районе. На выходе из супермаркета, где дополнительно покупал алкогольные напитки, стал приставать к прохожим. Однако рядом находилась компания мужчин, один из которых сделал замечание, на что и получил удар ножом в живот", - сообщил Александр Кузьмин.

Около киевского супермаркета мужчину ранили ножом в живот из-за замечания. Злоумышленник задержан, - полиция 03

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правонарушителя задержали. По факту происшествия следователи начали уголовное производство по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Около киевского супермаркета мужчину ранили ножом в живот из-за замечания. Злоумышленник задержан, - полиция 04

Суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3073486
 
 
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Топором надо было.
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по клаве пальцами,как обычно
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Сегодня такое время, что надо не замечания делать, а без свидетелей и камер в еб@ло бить и уходить. Быстро, доходчиво и безопасно.
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если Вы не заметили, то на улицах сейчас "дикий запад". Кто кого быстрее ушатал-тот и пойдёт дальше. Полиция даже примерно не справляется. По словам знакомого оперативника - они просто фиксируют преступления и всё. На расследование времени просто нет. Поэтому надежда только на себя и свои силы.
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+1
Ну а даже если б расследовали?
На здоровье пострадавшего из новости это вряд ли повлияет.
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на то вони й опера, щоб тільки фіксувати, а розслідуваннм займається слідчий, а на виклики виїздять патрульні, а як щось вже трапилось то ще чергова група.
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ага, полиция должна стоять около каждого долбоеба, чтобы он ничего не учудил. ты можешь и в германии подойти и на кого-то напасть, и полиция не поможет.
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так пока ушатывать будешь тебе нож вставят и никуда дальше не пойдешь перманентно. а еще как вариант ушатываемый ударяется головой об асфальт и жмурится...ты садишься на долго. лучше избегать стычек и звонить в полицию какая она там ни есть. не можешь избежать примени балон и себуйся меньше проблем в жизни будет
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Так что вас не устроило? Подозреваемый взят под стражу. Или будем и дальше ссылаться на слова вашего знакомого оперативника? Вы из отдела ОБС?
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Это кстати о замечаниях. Вызывайте полицию.
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Нет. Просто держитесь подальше или убегайте. А мусоров лучше избегать так же как и гопников, как и бандюков.
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мусор ходит с ножичком бухой. а для меня реформа полиции в том - что я не напрягаюсь когда рядом проходит патруль, потому что они не доколупываются, а могут даже помочь в чем-то если надо.
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Так вон новлстью ниже, Князев пиз@ит, что преступность уменьшилась. Шото не сходится инфа.
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Времена настали.. неделю назад разборонял 3-х дерущихся толи наркоманов, толи алкашей избивавших свою подругу такую же забулдыгу... причем все проходят мимо и хоть бы что. Но обошлось как-то без мордобития, драчуны видимо поняли что могу вломить
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Одна неудачная царапина и дальше пошел домой, награждать жену жизненным опытом наркоманов. Зато наркоманы поняли, шо можешь вломить.
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так я с ними не царапался, подругу за шкирку вытащил из заварухи и она побрела восвояси, а этим просто сказал - стоять не рыпаться.. так и стояли пока подруга не зашла за угол
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Что вы несёте? "Времена настали", а при Януковиче в случае драки сразу телепортироваля наряд Беркута и разборонял дерушихся? Или проходие все вместе задерживали злоумышленника?
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ку-ку, "времена настали" это было об общей криминогенной обстановке нынче, а то просто мелкий эпизод вспомнившийся из недавнего
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Видимо неустроило, что подозреваемый найден и задержан. В методичке же написано, что полиция бездействует. Вот и мается, болезный.
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Когда при следующем таком "ивенте" не повезёт схватить нож в пузо, будешь потом вспоминать этих самых "проходящих мимо" и думать, почему тебе не хватило трезвомыслия поступить так же.
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А как это житель столицы - и живет в хостеле на Позняках?))))))
Я уже молчу, когда называют киевлянином каждого жлоба, купившего гостинку...
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Проснись и пой - киевлян в Киеве больше нет. Они почти все давно съепали отсюда.
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На мій погляд , поліція спрацювала оперативно і затримала негідника ! Молодці !!
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Ты Уругвай с Украиной сравни, зачем мне РФ? Я живу в Украине и мне не интересно сравнение с РФ.
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там же вроде бы Диаспора Украинская есть ?
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нет среди 149 стран ? это чего нет кого нет ? не понят о же
Или вы с лукой к Урогваю присоедеятся решили или он к вам ?
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Лука, это ты? Ну так ты всегда свою линию гнёшь, не понимая к кому вопросы и какой они потому имеют смысл.

Greese, тема про бульбу и беласрашку плохо раскрыта.
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я не раскрываю тему про бульбу ,я раскрываю тему про референдум об Аннексии твоей страны РФ ией.
Или Лукашенко уже сказал,что его снова не так поняли? и он не говорил об этом ?
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Я обсуждаю запощенные тобой данные и не убегаю от темы, чтобы что-то гиденькое не по теме сказать.
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так ехай в Уругвай - хотя тебе паРаша ментальней...)
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это ведь не тебе, а на пост выше, но кому не нравится Украина - велком нах из Ukraine...(с)
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сім мільйнів вже виїхали (правда не всі - в Уругвай)
Решта готується.
Хто виїзжатиме останнім - не забудьте світло в Борисполі вимкнути.
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да ехай ты в паРашу - ноешь здесь...)
за свет не переживай...
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Смотря от кого рейтинги - места у всех везде разные.
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это к тому - что правильно делали когда бухло ночью не продавали
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Нервный народ пошел, чуть что, сразу нож вытаскивает, пистолет или гранату.
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Вопрос в готовности подобных кого-то травмировать или убить...
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Как-то странно снижается уровень преступности ,зарезанных,ограбленных,застреленных ,задушенных,обворованных всё больше ,пойманных всё меньше ,осужденных НЕТ вообще .
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Какое счастье, что тюрьмы в Украине пустые, если я правильно понял твой пост...
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Ну почему пустые ,там сидят те,кто ребёнку шоколадку стырил в супермаркете или те ,кто не дал полностью оккупировать Донбасс ,те кто купол взорвать хотел над зРадой .... Около киевского супермаркета мужчину ранили ножом в живот из-за замечания. Злоумышленник задержан, - полиция - Цензор.НЕТ 3747
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Ты себе противоречишь... только что до этого ты говорил, что не садят...
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Я говорил,что не садят того кого надо садить ,вот петю надо садить за коррупцию и измену родине ,сеню надо садить за невидимые стены ,гросю надо садить за роттерамы плюс ,авакова с сынком надо садить за рюкзаки и многих,многих,многих других негодяев а садят нищих,несчастных ,обворованных властью людей и Людей готовых с властью бороться !!!
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Ах, так вот как надо это твоё - "осужденных НЕТ вообще" понимать...
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засуджених за зарезанных,ограбленных,застреленных ,задушенных,обворованных зовсім нема.
дурку не жени.
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Извини, мне кто-то на цензоре подсунули в его пост слова "зарезанных,ограбленных,застреленных ,задушенных,обворованных всё больше ,пойманных всё меньше", а это даже безмозглому понятно, что меняется смысл сказанного...
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хоча ні - за зарізаного циганського злодія засуджені будуть.
Бо різати безкарно можна тільки українців.
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Точно, цыган злодей уж тем, что не арийской крови....
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а ти приїдь в Україну, тебе й посадять, будеш першим.
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Блин, что у людей в голове? Шаги просчитать дальше одной минуты не могут, на замечание сразу с ножом кидаются, не думая о последствиях. Короче, народ до чертиков допился. Вот настоящая беда Украины, а не цыгане и геи.
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Это может прозвучать цинично, но проспект Тычины в данном контексте как-то символизирует.
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бля а чего интересно замечатель ожидал? извинений? ну реально? считаешь что ктото неадекват звони в полицию. а замечания воспринимаются как наезд людьми и никак иначе
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Ты неправ, людьми воспринимаются нормально. А быдлом - как в описанном случае.
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люди изначально не ведут себя как быдло им и замечания не за что делать. делая замечание ты можешь с большой долей процента предположить что ты делаешь его быдлу и в лучшем случае будешь послан нахъ а в худшем как на картинке
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Хостел. Приезжий "активист"? Днепр, кстати, опять стал миллионником, как мне заявили в страховой при оформлении автогражданки (там стоимость у них выше для миллионников). Сказали с Донбасса много приехало.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОколо киевского супермаркета мужчину ранили ножом в живот из-за замечания. Злоумышленник задержан, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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