 Около киевского супермаркета мужчину ранили ножом в живот из-за замечания. Злоумышленник задержан, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД в г.Киеве.

"Около полуночи в дежурную часть Днепровского управления полиции от врачей поступило сообщение, что возле супермаркета на проспекте Тычины 30-летнего мужчину ранили в живот. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие", - сказано в сообщении.

Как сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, правоохранители опросили свидетелей и узнали о некоторых обстоятельствах инцидента. Также очевидцы предоставили приметы, с помощью которых полицейские оперативно установили личность злоумышленника и его местонахождение.

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"Это 43-летний житель столицы, которой находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому на месте объяснить свой поступок не смог. Однако мы выяснили, что он живет в хостеле на Позняках, где в течение дня употреблял спиртное. Со временем оказался в другом районе. На выходе из супермаркета, где дополнительно покупал алкогольные напитки, стал приставать к прохожим. Однако рядом находилась компания мужчин, один из которых сделал замечание, на что и получил удар ножом в живот", - сообщил Александр Кузьмин.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правонарушителя задержали. По факту происшествия следователи начали уголовное производство по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.