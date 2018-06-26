 Трое мужчин погибли, женщина и ребенок госпитализированы в результате аварии в Запорожской области, - полиция. ФОТО

В результате аварии три человека погибли на месте происшествия, двое, среди которых ребенок, доставлены в больницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.
"25 июня около 6:15 в Васильевском районе на 348 км автодороги Харьков-Симферополь, водитель автомобиля ГАЗ-24, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda Fabia, который двигался во встречном направлении.
В результате аварии погибли три человека - водитель и пассажир автомобиля ГАЗ, жители Васильевского района 1994 и 1987 года рождения, и водитель автомобиля Skoda, житель Харьковской области 1980 года рождения. Двое пассажиров автомобиля Skoda, женщина 1988 года рождения и девочка 2010 рождения, доставлены в районную больницу, - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Вот посмотрите, крайне поучительный ролик - что происходит при лобовом, если водитель не пристёгнут. Если бы он был пристёгнут, то отделался бы максимум шишкой на лбу, или вообще без единой царапины, при наличии подушки безопасности.
https://www.youtube.com/watch?v=d7iYZPp2zYY
гаишники практиканты на ДТП. опытный гаишник их учит :
- обратите внимание, курсанты, мужчина-водитель был пристегнут, он в шоковом состоянии, но медики оказывают ему помощь...
(около мужика с выпученными глазами и открытым ртом, копошатся медики)
- а вот его пассажирка, не была пристегнута.... вылетела от удара через лобовое стекло.... и лежит мертвая, через 10 метров от автомобиля... с чьим то членом во рту...
старе ж сидить..скниє потихеньку,чекаючи виборів,щоб потягнути за собою у труну