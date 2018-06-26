EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  6148  26
Материалы по теме:
Все про:ДТП (4886) Нацполиция (7690) смерть (5054) Запорожская область (567)

 Трое мужчин погибли, женщина и ребенок госпитализированы в результате аварии в Запорожской области, - полиция. ФОТО

На трассе Харьков-Симферополь в Васильевском районе автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим транспортным средством.

В результате аварии три человека погибли на месте происшествия, двое, среди которых ребенок, доставлены в больницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"25 июня около 6:15 в Васильевском районе на 348 км автодороги Харьков-Симферополь, водитель автомобиля ГАЗ-24, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda Fabia, который двигался во встречном направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Три человека погибли, девять травмированы - масштабное ДТП на Ривненщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате аварии погибли три человека - водитель и пассажир автомобиля ГАЗ, жители Васильевского района 1994 и 1987 года рождения, и водитель автомобиля Skoda, житель Харьковской области 1980 года рождения. Двое пассажиров автомобиля Skoda, женщина 1988 года рождения и девочка 2010 рождения, доставлены в районную больницу, - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Трое мужчин погибли, женщина и ребенок госпитализированы в результате аварии в Запорожской области, - полиция 01

Также смотрите: Жуткое ДТП на Днепропетровщине: автомобиль влетел в железобетонную опору - погибли три человека. ФОТОрепортаж

Трое мужчин погибли, женщина и ребенок госпитализированы в результате аварии в Запорожской области, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3073445
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ГАЗ-24 ... Нет слов; сколько же ещё автохлама по дорогам катается.
 показать весь комментарий
 
 
Загинули самі молоді люди,та й у більшості аварій теж гинуть не старі.
 показать весь комментарий
 
Xoтя бы пристёгиваться - тоже не помешало бы. Всё ж таки разница: шишка на лбу, или голова вдребезги.
 показать весь комментарий
 
 
aquarius580 459c2008 В такій аварій толку не буде,можна оцінити по фото.
 показать весь комментарий
 
Для Волги - сто пудов, всмятку. А вот насчёт Пежо я не уверен на 100%. Современные машины проектируются очень тщательно, с учётом массы факторов, чтобы даже при лобовом столкновении повреждения в салоне минимизировать.
Вот посмотрите, крайне поучительный ролик - что происходит при лобовом, если водитель не пристёгнут. Если бы он был пристёгнут, то отделался бы максимум шишкой на лбу, или вообще без единой царапины, при наличии подушки безопасности.
https://www.youtube.com/watch?v=d7iYZPp2zYY
 показать весь комментарий
 
немного черного юмора :
гаишники практиканты на ДТП. опытный гаишник их учит :
- обратите внимание, курсанты, мужчина-водитель был пристегнут, он в шоковом состоянии, но медики оказывают ему помощь...

(около мужика с выпученными глазами и открытым ртом, копошатся медики)
- а вот его пассажирка, не была пристегнута.... вылетела от удара через лобовое стекло.... и лежит мертвая, через 10 метров от автомобиля... с чьим то членом во рту...
 показать весь комментарий
 
 
зараз страшна ситуація, взагалі: гинуть молоді - війна,дороги,самогубства,кримінальні напади, потопельники - гинуть молоді,діти,які мали б стати майбутнім країни...
старе ж сидить..скниє потихеньку,чекаючи виборів,щоб потягнути за собою у труну
 показать весь комментарий
 
 
Братцы, убирайте совковый автохлам с дорог. Его проектировали безо всяких перспектив выживания водителя и пассажиров, если лобовое столкновение. Современные автомобили проектируются так чтобы те кто в салоне, пострадали по минимуму, если они пристёгнуты, и в салоне есть подушки безопасности.
 показать весь комментарий
 
 
Ну кроме шуток аквариум.Но ты толкаешь людей на агрессию против владельцев советских банок,хоть и знаешь,що их осталось не много.Зачем тебе это?Шо кенгуру нашептал? Три мужчины погибли, женщина и ребенок госпитализированы в результате аварии в Запорожской области, - полиция - Цензор.НЕТ 1374
 показать весь комментарий
 
Если их осталось немного - можно изыскать гос.средства и изъять их у населения, в обмен на какие-нибудь подержанные иномарки 10-15-летней давности. В Европе их просто пускают под пресс; а надо бы - перевезти в Украину, сделать инспекцию и капремонт, и в законодательном порядке обменять на старые советские агрегаты.
 показать весь комментарий
 
 
Изъять у населения...Не смеши меня аквариум.Эти банки и так за долги по комуналке изымут,або коллекторы по кредитам.Не усложняй
 показать весь комментарий
 
Та... Чушь; каким "коллекторам" это ржавое железо нужно ?
 показать весь комментарий
 
Та я тебе говорю.Ахмету пох шо пилять на лом.У моего знакомого копейку в счёт уплаты забрали. С миру по нитке квартирка в Лондоне
 показать весь комментарий
 
 
Думаю просто государство не успело навести порядок в этом вопросе. Нужна гос. программа.
 показать весь комментарий
 
 
жуть какая.... газ-24 судя по месту - планировал разворот через сплошную....... ну а шкода 60 явно не ехала....... всем было насрать на правила....
 показать весь комментарий
 
 
какие 60 на трассе, где разрешено 90? +20 - считай 110.
 показать весь комментарий
 
Скорее всего водила маневрировал между ям на дорогах и его занесло.
 показать весь комментарий
 
 
В Васильевском районе трасса трех-полосная: две в одну сторону, одна в другую, периодически меняются. Там выезжать на встречку вообще почти нигде нет необходимости. Эх..
 показать весь комментарий
 
Отсутствие какого-либо контроля скорости привело к АБСОЛЮТНОМУ пренебрежению водителями скоростного режима. Типа нет столько миллиардов для закупки средств фиксации скорости. Более 16 миллиардов грн. на закупку евровертолетов для начальства МВД нашлись, а на средства фиксации - нет!!! Вот и гибнут и калечатся тысячами на дорогах вот такие мужчины в рассвете сил и дети и женщины ни в чем не повинные. Кое-кто уже явно пересидел на своей должности...
 показать весь комментарий
 
 
А никто не подумал, что у древней Волги, ну, например, рулевая тяга выскочила...
 показать весь комментарий
 
Колеса не в раскрячку...значит не выскочила...
 показать весь комментарий
 
 
Просто в хлам... Жах...І від такого ніхто не застрахований
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияТрое мужчин погибли, женщина и ребенок госпитализированы в результате аварии в Запорожской области, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх