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 Три мужчины погибли, женщина и ребенок госпитализированы в результате аварии в Запорожской области, - полиция. ФОТО

На трассе Харьков-Симферополь в Васильевском районе автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим транспортным средством.

В результате аварии три человека погибли на месте происшествия, двое, среди которых ребенок, доставлены в больницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"25 июня около 6:15 в Васильевском районе на 348 км автодороги Харьков-Симферополь, водитель автомобиля ГАЗ-24, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda Fabia, который двигался во встречном направлении.

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В результате аварии погибли три человека - водитель и пассажир автомобиля ГАЗ, жители Васильевского района 1994 и 1987 года рождения, и водитель автомобиля Skoda, житель Харьковской области 1980 года рождения. Двое пассажиров автомобиля Skoda, женщина 1988 года рождения и девочка 2010 рождения, доставлены в районную больницу, - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Три мужчины погибли, женщина и ребенок госпитализированы в результате аварии в Запорожской области, - полиция 01

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Три мужчины погибли, женщина и ребенок госпитализированы в результате аварии в Запорожской области, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3073445
 
 
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ГАЗ-24 ... Нет слов; сколько же ещё автохлама по дорогам катается.
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