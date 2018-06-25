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Все про:Киев (16081) похищение (1259) патрульная полиция (1116)

 Избили и требовали деньги: подробности похищения сына ливийского дипломата в Киеве. ФОТО

Мужчина, которого похитили сегодня в центре Киева, был обнаружен патрульной полицией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Патрульной полиции в Фейсбук.

Избили и требовали деньги: подробности похищения сына ливийского дипломата в Киеве 01

"Около 19 часов на перекрестке проспекта Григоренко и Дарницкого шоссе инспекторы обнаружили избитого мужчину. Во время общения патрульные выяснили, что именно его похитили несколькими часами ранее", - говорится в сообщении.

По словам мужчины, неизвестные затащили его в автомобиль, вывезли на заброшенную СТО, избили и требовали деньги. После злоумышленники снова посадили его в транспортное средство, завязали глаза повязкой и выбросили в лесополосе, недалеко от места, где его обнаружили патрульные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похищенный в Киеве сын ливийского дипломата найден, - Нацполиция

Инспекторы вызвали на место скорую. Пострадавшего госпитализировали.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются следователи.

Напоминаем, ранее сообщалось о похищении в Киеве сына финансового атташе посольства Ливии Абдусалама.

Источник: https://censor.net.ua/p3073437
 
 
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подхйулята порезвились..как еще вездИсущие гавнюзи тип 112 случайна рядішком не оказались ...
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хоть так и то слава богу...…. хотя дикость нынешнего бытия поражает.
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В стране полнейший бардак! Спасибо Пете за это!
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Київ наразі нагадує найгірші міста південної Америки, де немає закону та навіть "понятія" вже нічого не варті.
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Игнатьев Фофан, если твоего кацапа Лёху Макеева линчевали в Канкуне (Мексика)-это не значит,что нет закона (там полицейские на джипах с штурмовыми винтовками по квадратах ездят).
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Перед "выборами" началась травля националистов.
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некорректно писать "обнаружен полицией" он же сам к ним пришёл полиция нифига не сделала для этого процесса....написали бы "нашёлся похищенный"...
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Потребовали денег - побили - отпустили. И что это было?!
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Как что, сборище недоумков устроило провокацию. Тут главный вопрос не в похищении, а кто оплатил эту провокацию, тогда сразу станет очевиден мотив. Побили та вимагали гроші: подробиці викрадення сина лівійського дипломата в Києві - Цензор.НЕТ 2440
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В Украине криминальный хаос, ситуация полностью вышла из-под контроля.
Давно пора выводить Нацгвардию на улицы городов.
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А шо тут не ясного? Незабаром самміт НАТО. Далі буде.
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Нифига там не буде.Борзый аксакал,привык,що кобыла сама куётся.Ему напомнили,що це не так Побили та вимагали гроші: подробиці викрадення сина лівійського дипломата в Києві - Цензор.НЕТ 2364
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Ніхрена ти не зрозумів. Це антиреклама для України.
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Та да.СТО-это не хухры мухры.Шиномонтаж,як и подкова кобыл,для правоверных,это ритуал доставшийся им от предков.Бо по копыту,врагов можно отследить,а слетевшая подкова,говорит о том,що далеко не убежит Побили та вимагали гроші: подробиці викрадення сина лівійського дипломата в Києві - Цензор.НЕТ 5080
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияИзбили и требовали деньги: подробности похищения сына ливийского дипломата в Киеве. ФОТО
 
 
 
 
 
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