 Избили и требовали деньги: подробности похищения сына ливийского дипломата в Киеве. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Патрульной полиции в Фейсбук.

"Около 19 часов на перекрестке проспекта Григоренко и Дарницкого шоссе инспекторы обнаружили избитого мужчину. Во время общения патрульные выяснили, что именно его похитили несколькими часами ранее", - говорится в сообщении.

По словам мужчины, неизвестные затащили его в автомобиль, вывезли на заброшенную СТО, избили и требовали деньги. После злоумышленники снова посадили его в транспортное средство, завязали глаза повязкой и выбросили в лесополосе, недалеко от места, где его обнаружили патрульные.

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Инспекторы вызвали на место скорую. Пострадавшего госпитализировали.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются следователи.

Напоминаем, ранее сообщалось о похищении в Киеве сына финансового атташе посольства Ливии Абдусалама.