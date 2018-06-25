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 Три человека погибли, девять травмированы - масштабное ДТП на Ривненщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

25 июня, около 19 часов на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" вблизи села Орловка Сарненского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом  Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций полиции Ривненской области.

В сообщении отмечается: "По предварительной информации водитель легкового автомобиля "Mercedes-Benz" на иностранной регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением "Киев-Ковель".

В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в грузовик (автоцистерну).

В результате ДТП три человека из микроавтобуса "Mercedes-Benz" погибли на месте происшествия, девять человек с травмами разной степени доставили в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа".

Три человека погибли, девять травмированы - масштабное ДТП на Ривненщине 01
Три человека погибли, девять травмированы - масштабное ДТП на Ривненщине 02

Источник: https://censor.net.ua/p3073435
 
 
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