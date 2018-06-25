 Три человека погибли, девять травмированы - масштабное ДТП на Ривненщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций полиции Ривненской области.
В сообщении отмечается: "По предварительной информации водитель легкового автомобиля "Mercedes-Benz" на иностранной регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением "Киев-Ковель".
В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в грузовик (автоцистерну).
В результате ДТП три человека из микроавтобуса "Mercedes-Benz" погибли на месте происшествия, девять человек с травмами разной степени доставили в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа".