 Налоговики изъяли в Харькове партию контрафактных сигарет стоимостью 700 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч.2 ст.204 УК Украины было установлено, что на территории областного центра группой лиц осуществляется незаконное хранение и транспортировка с целью дальнейшего сбыта контрафактных табачных изделий без марок акцизного налога Украины. В дальнейшем сигареты планировали реализовывать через розничную сеть г.Харькова и интернет.

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По результатам обыска помещений, где происходило хранение контрафакта, из незаконного оборота изъяты табачные изделия известных торговых марок, не маркированные марками акцизного налога Украины, общей стоимостью почти 700 тыс. грн.

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Продолжается следствие.