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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1265) сигареты (519) Харьков (3899) ГФС (2635)

 Налоговики изъяли в Харькове партию контрафактных сигарет стоимостью 700 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области изъяли из незаконного оборота крупную партию контрафактных сигарет, предназначенных для реализации через местную розничную сеть и интернет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики изъяли в Харькове партию контрафактных сигарет стоимостью 700 тыс. грн 01

В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч.2 ст.204 УК Украины было установлено, что на территории областного центра группой лиц осуществляется незаконное хранение и транспортировка с целью дальнейшего сбыта контрафактных табачных изделий без марок акцизного налога Украины. В дальнейшем сигареты планировали реализовывать через розничную сеть г.Харькова и интернет.

Налоговики изъяли в Харькове партию контрафактных сигарет стоимостью 700 тыс. грн 02

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Налоговики изъяли в Харькове партию контрафактных сигарет стоимостью 700 тыс. грн 03

По результатам обыска помещений, где происходило хранение контрафакта, из незаконного оборота изъяты табачные изделия известных торговых марок, не маркированные марками акцизного налога Украины, общей стоимостью почти 700 тыс. грн.

Налоговики изъяли в Харькове партию контрафактных сигарет стоимостью 700 тыс. грн 04

Также читайте: Налоговиками в Черновицкой области изъята партия молдавских сигарет без акцизных марок стоимостью более 1,8 млн грн. ФОТОрепортаж


Налоговики изъяли в Харькове партию контрафактных сигарет стоимостью 700 тыс. грн 05

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3073406
 
 
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700 тысяч - это не потеря конробандистов, а будущий навар налоговиков от перепродажи. Именно так и нужно понимать эту сумму.
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А пусть Гнося ещё поднимет цену на сигареты, может тогда все станут покупать только акцизные... Налоговики изъяли в Харькове партию контрафактных сигарет стоимостью 700 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4178
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То-ли еще будет после очередного подорожания сигарет и водки.
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P.S.Заботясь о нашем здоровье правительство поднимает только акциз оплачиваемый потребителем а производители сигарет и водки как имели в 300-500 процентов чистого дохода от продукции так и имеют.А о нашем здоровье почемуто заботится правительство и налоговики а не минздрав которому на народ насрать,развалили и то что хоть как то работало а нового не создали.
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Хоть бы раз показали, как они этот контрафакт уничтожают
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это закрытая вечеринка - съёмка запрещена Налоговики изъяли в Харькове партию контрафактных сигарет стоимостью 700 тыс. грн - Цензор.НЕТ 2855
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Сигареты и водка сейчас полностью левая во всех маркёрах,не говоря уже о магазинах,разных ганделиках.Потому что н₴логи никто не платит
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А Вы заметили что все выше опубликованные фото ярко илюстрируют до чего наше правительство акцизами и поборами довело народ?Человек уже не может себе позволить купить пачку сигарет и продавцы идя на встречу людям уже начали продавать сигареты поштучно иначе то что сигареты россыпю не обяснить.Видимо не загорами время когда начнут окурки банками продавать.Не 21 век а ,,лихие девяностые,, и бандитизм тот же и рабочый человек на зарплату прожить не может и госпоборы похлеще рекетирских.
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговики изъяли в Харькове партию контрафактных сигарет стоимостью 700 тыс. грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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