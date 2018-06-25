 Налоговики изъяли в Харькове партию контрафактных сигарет стоимостью 700 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч.2 ст.204 УК Украины было установлено, что на территории областного центра группой лиц осуществляется незаконное хранение и транспортировка с целью дальнейшего сбыта контрафактных табачных изделий без марок акцизного налога Украины. В дальнейшем сигареты планировали реализовывать через розничную сеть г.Харькова и интернет.
По результатам обыска помещений, где происходило хранение контрафакта, из незаконного оборота изъяты табачные изделия известных торговых марок, не маркированные марками акцизного налога Украины, общей стоимостью почти 700 тыс. грн.
Продолжается следствие.