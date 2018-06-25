 Один из руководителей патрульной полиции Хмельнитчины задержан за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что в течение апреля-июня 2018 полицейский наладил схему получения неправомерной выгоды за беспрепятственное перевозки крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Делец "упрощал" для субъектов хозяйствования механизм получения разрешения на беспрепятственную транспортировку указанных транспортных средств, без соблюдения соответствующей процедуры и необходимых сроков. Стоимость перевозки каждой единицы тяжелой техники составляла до 5000 гривен.
Злоумышленник также организовывал предоставление патрульного сопровождения во время перемещения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете после очередной "сделки" согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении полицейском о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями и Департаментом внутренней безопасности ГУ Нацполиции в Хмельницкой области, под процессуальным руководством прокуратуры".
...але це ( нижче) мабуть наклеп
Як діти нового губернатора Донеччини Олександра Куця отримали квартиру за 4 мільйони гривень
22 червня Петро Порошенко призначив нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Ним став генерал-майор Служби безпеки України Олександр Куць. Оскільки декларації працівників СБУ є засекреченими, журналісти дослідили його статки за допомогою відкритих джерел.
Про це йдеться у розслідуванні збагачення нового губернатора Донеччини Олександра Куця в програмі "Наші Гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.
У вересні 2017 році батько, брат і Катерина Куць, яка, ймовірно, доводиться генералу дружиною, заснували у селі Лісники під Києвом обслуговуючий кооператив "Садове товариство "Садиба". Власниками 90-метрового будинку і 10 соток землі під ним, виявилися діти Куця - Анастасія та Олександр. Нерухомість була їм подарована 6 грудня 2017 року.
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119
Проте того дня Анастасія й Олександр Куць отримали і значно цікавіший подарунок - квартиру площею 98 квадратних метрів у житловому комплексі бізнес-класу "Французький квартал", де ціни на подібні трикімнатні квартири тут стартують від 44 тисяч гривень за метр квадратний, тому вартість даного помешкання складає близько 4,3 мільйона.
Згідно інформації із відкритого реєстру МВС, новий губернатор володіє автомобілем Volkswagen Touareg 2007 року виробництва, Катерина Куць також є власницею мікроавтобуса Volkswagen Multivan 2010 року. Приблизна вартість цих автівок на даний час становить приблизно 35-40 тисяч доларів.
До свого призначення у 2015-2017 роках Олександр Куць очолював Головне управління СБУ у Донецькій області, а раніше протягом року працював начальником спецслужби на Київщині. У 2009-2014 роках Олександр Іванович був заступником начальника відділу боротьби з корупцією і організованою злочинністю ГУ СБУ в Києві та Київській області.
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119
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