 Один из руководителей патрульной полиции Хмельнитчины задержан за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что в течение апреля-июня 2018 полицейский наладил схему получения неправомерной выгоды за беспрепятственное перевозки крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Делец "упрощал" для субъектов хозяйствования механизм получения разрешения на беспрепятственную транспортировку указанных транспортных средств, без соблюдения соответствующей процедуры и необходимых сроков. Стоимость перевозки каждой единицы тяжелой техники составляла до 5000 гривен.

Злоумышленник также организовывал предоставление патрульного сопровождения во время перемещения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете после очередной "сделки" согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении полицейском о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями и Департаментом внутренней безопасности ГУ Нацполиции в Хмельницкой области, под процессуальным руководством прокуратуры".