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 Один из руководителей патрульной полиции Хмельнитчины задержан за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках и.о. начальника отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Хмельницкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что в течение апреля-июня 2018 полицейский наладил схему получения неправомерной выгоды за беспрепятственное перевозки крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Делец "упрощал" для субъектов хозяйствования механизм получения разрешения на беспрепятственную транспортировку указанных транспортных средств, без соблюдения соответствующей процедуры и необходимых сроков. Стоимость перевозки каждой единицы тяжелой техники составляла до 5000 гривен.

Злоумышленник также организовывал предоставление патрульного сопровождения во время перемещения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете после очередной "сделки" согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении полицейском о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно со следователями и Департаментом внутренней безопасности ГУ Нацполиции в Хмельницкой области, под процессуальным руководством прокуратуры".

Один из руководителей патрульной полиции Хмельнитчины задержан за систематическое взяточничество, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3073405
 
   
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Дикость и тупость формулировки СИСТЕМАТИЧНОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО ,вызывает сомнения в адекватности СБУ !!!
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А как понять систематическое? Раньше знали, что он взяточник, но прощали?
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Меня убивает слово ,,систематическое,, значит СБУ уже давно знала что этот крендель берет взятки и бездействоало,а возможно и получало откаты.А теперь не захотел давать или нашли кто дает откаты попбольше вот парня и повязали.
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Систематическое взяточниство по украински значит что человек в системе,у него крыша
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Он не успел начать "Жити по-новому", за что и поплатился...
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Спокійніше панове!! Чи може ви моКші?? Не розумієтесь на проБлемі то помовчіть!! Систематично це приблизно так! СБУ отримує першу інформацію про хабарництво. Далі підозруваний потрапляє під "нагляд". Щоб зафіксувати хабар треба провести певні ОПЕРАТИВНІ дії!! Це займає якийсь час! За цей же період хабарник може ще декілька раз отримати хабар який фіксується оперативним способом! При цьому отримані суми хабаря можуть бути незначними. А потім вже фінал коли зафіксовано декілька епізодів і більш значна сума "потрапляє" під заключну операцію по затриманню хабарника!
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ще би цбого - "свого " ( колишніх же небуває - правда ( ти ж в "темі")) взяли ...- а то все по "пескарям" ... Одного з керівників патрульної поліції Хмельниччини затримано за систематичне хабарництво, - СБУ - Цензор.НЕТ 6445, чи на нього зараз "табу" ...,, він попав в "обойму"....

...але це ( нижче) мабуть наклеп Одного з керівників патрульної поліції Хмельниччини затримано за систематичне хабарництво, - СБУ - Цензор.НЕТ 6445

Як діти нового губернатора Донеччини Олександра Куця отримали квартиру за 4 мільйони гривень

Одного з керівників патрульної поліції Хмельниччини затримано за систематичне хабарництво, - СБУ - Цензор.НЕТ 7812

22 червня Петро Порошенко призначив нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Ним став генерал-майор Служби безпеки України Олександр Куць. Оскільки декларації працівників СБУ є засекреченими, журналісти дослідили його статки за допомогою відкритих джерел.
Про це йдеться у розслідуванні збагачення нового губернатора Донеччини Олександра Куця в програмі "Наші Гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.
У вересні 2017 році батько, брат і Катерина Куць, яка, ймовірно, доводиться генералу дружиною, заснували у селі Лісники під Києвом обслуговуючий кооператив "Садове товариство "Садиба". Власниками 90-метрового будинку і 10 соток землі під ним, виявилися діти Куця - Анастасія та Олександр. Нерухомість була їм подарована 6 грудня 2017 року.
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119

Одного з керівників патрульної поліції Хмельниччини затримано за систематичне хабарництво, - СБУ - Цензор.НЕТ 2663

Проте того дня Анастасія й Олександр Куць отримали і значно цікавіший подарунок - квартиру площею 98 квадратних метрів у житловому комплексі бізнес-класу "Французький квартал", де ціни на подібні трикімнатні квартири тут стартують від 44 тисяч гривень за метр квадратний, тому вартість даного помешкання складає близько 4,3 мільйона.

Одного з керівників патрульної поліції Хмельниччини затримано за систематичне хабарництво, - СБУ - Цензор.НЕТ 3649

Згідно інформації із відкритого реєстру МВС, новий губернатор володіє автомобілем Volkswagen Touareg 2007 року виробництва, Катерина Куць також є власницею мікроавтобуса Volkswagen Multivan 2010 року. Приблизна вартість цих автівок на даний час становить приблизно 35-40 тисяч доларів.
До свого призначення у 2015-2017 роках Олександр Куць очолював Головне управління СБУ у Донецькій області, а раніше протягом року працював начальником спецслужби на Київщині. У 2009-2014 роках Олександр Іванович був заступником начальника відділу боротьби з корупцією і організованою злочинністю ГУ СБУ в Києві та Київській області.

https://24tv.ua/ukrayina_tag1119
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а брал бы не "систематично " , гляди до пОлховника бы "досидел" , а теперь пойдешь быкам хвосты крутыты... Одного з керівників патрульної поліції Хмельниччини затримано за систематичне хабарництво, - СБУ - Цензор.НЕТ 2923
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Потешная "власть" выдает за достижение, поймав какого-то провинциала, а ей вроде как и невдомек, кто крышует стихийный рынок вблизи метро Осокорки и на Позняках где пройти сквозь ряды торговок и торгашей становится все труднее. Доход вроде и неприметный, но гарантированный.
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А яка різниця - провінціал - столичний? Взяли хабарника - і молодці. А ти йди нах зі своїм стихійним ринком і кришею - маєш дані - пиши заяву в НАБУ чи прокуратуру. А то тут на сайті всі писаки охірєнні, борці за правду, а як до заяви - то зразу всцялися.
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сумливаюсь я однако , во первых бык у нас редкость , как и корова уже Одного з керівників патрульної поліції Хмельниччини затримано за систематичне хабарництво, - СБУ - Цензор.НЕТ 4303 , во вторых обиженый по судам пойдет наверняка , присудят зарплату за вынужденный прогул , судьи то люди чувственные , сами не святые..!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОдин из руководителей патрульной полиции Хмельнитчины задержан за систематическое взяточничество, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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