 Офицер-пограничник задержан в Днепре за систематическое взяточничество, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что капитан А. за беспрепятственное пересечение границы граждан Украины требовал и систематически получал неправомерную выгоду.

25 июня во время получения очередной части взятки в сумме 3 600 гривен за предоставление информации о 6 гражданах Украины о пересечении ими границы Украины и наличия в них запрета на пересечение границы предприимчивый пограничник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Ранее, в июне текущего года, он успел получить взятки на общую сумму 5 400 гривен.

Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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