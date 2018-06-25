 Офицер-пограничник задержан в Днепре за систематическое взяточничество, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.
Установлено, что капитан А. за беспрепятственное пересечение границы граждан Украины требовал и систематически получал неправомерную выгоду.
25 июня во время получения очередной части взятки в сумме 3 600 гривен за предоставление информации о 6 гражданах Украины о пересечении ими границы Украины и наличия в них запрета на пересечение границы предприимчивый пограничник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Ранее, в июне текущего года, он успел получить взятки на общую сумму 5 400 гривен.
Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
нетрудовогодохода рядового погранца в аэропортах Киева от 50000 грн. Разумеется, что-то отстегнет, но что-то же и останется детишкам на молочишко. Но гораздо интереснее, на ком и в каком высоком киевском кабинете замыкается этот денежный ручеек?
-механический взяточник
-автоматический взяточник ))
Матиос: "В воюющей стране сделать органом расследования военных преступлений гражданских - это нонсенс"