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 Офицер-пограничник задержан в Днепре за систематическое взяточничество, - военная прокуратура. ФОТО

В Днепре за систематическое взяточничество задержан заместитель начальника отделения инспекторов отдела пограничной службы ''Днепр'' по персоналу Харьковского пограничного отряда Восточного территориального управления ГПСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Офицер-пограничник задержан в Днепре за систематическое взяточничество, - военная прокуратура 01

Установлено, что капитан А. за беспрепятственное пересечение границы граждан Украины требовал и систематически получал неправомерную выгоду.

25 июня во время получения очередной части взятки в сумме 3 600 гривен за предоставление информации о 6 гражданах Украины о пересечении ими границы Украины и наличия в них запрета на пересечение границы предприимчивый пограничник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Офицер-пограничник задержан в Днепре за систематическое взяточничество, - военная прокуратура 02

Ранее, в июне текущего года, он успел получить взятки на общую сумму 5 400 гривен.

Военной прокуратурой Днепропетровского гарнизона задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также читайте: Инспектор Черновицкого погранотряда задержан при получении 400 долл. взятки, - прокуратура

Источник: https://censor.net.ua/p3073400
 
   
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За кого нас держат? Сумма сменного нетрудового дохода рядового погранца в аэропортах Киева от 50000 грн. Разумеется, что-то отстегнет, но что-то же и останется детишкам на молочишко. Но гораздо интереснее, на ком и в каком высоком киевском кабинете замыкается этот денежный ручеек?
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пришла пора систематизировать взяточников, на механику и автомат, по типу как берут
-механический взяточник
-автоматический взяточник ))
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пан придурок(підпис 18 51) він просто такий як ви а може ще й жадібніший.. Офіцера-прикордонника затримано в Дніпрі за систематичне хабарництво, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 2627
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Сістєматіческоє, а раз-два то не вщот.
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Такой праздник сегодня, а цифры на табло - прям бальзам на душу. Боженька храни Уругвай!

Офіцера-прикордонника затримано в Дніпрі за систематичне хабарництво, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 1470
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Это уже не важно. Сегодня команда показала чего на самом деле стоит.
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автогол + пенальти + красная карточка и третья банка в ворота мокш дикий позор
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Бандеровцы просочились видимо в сборную Уругвая.Молодцы!
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циничные уругвайские бандеры распяли москалей в трусиках.....
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Новая формулировочка,"систематическое",в Хмельницком начальника патрульной полиции задержали за систематические взятки,тут пограничника.Кто на такие формулировки указание дал?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОфицер-пограничник задержан в Днепре за систематическое взяточничество, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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