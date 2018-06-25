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 Общество, Фоторепортаж
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 Львовский облсовет хочет закрыть областной психдиспансер. Цель этого - перепродажа территории новым владельцам, - психолог Мирослава Старицкая-Луцишин. ФОТОрепортаж

Львовский облсовет хочет закрыть Львовский областной клинический психоневрологический диспансер путем присоединения его к Львовской областной клинической психиатрической больнице. Работники учреждения уверяют, что данная реорганизация не принесет никакого улучшения для пациентов, а имеет целью перепродажу новым владельцем территории психдиспансера.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава первичной профсоюзной организации диспансера, психолог поликлинического отделения психоневрологического диспансера Мирослава Старицкая-Луцишин, передает Цензор.НЕТ.

"4 мая 2018 года, случайно (!), работники диспансера на сайте областного совета обнаружили документ (в рубрике инициативы органов исполнительной власти) 1065-проект решения "О прекращении коммунального учреждения Львовского областного совета "Львовский областной клинический психоневрологический диспансер" путем присоединения его к коммунальному учреждению Львовского областного совета "Львовская областная клиническая психиатрическая больница", что противоречит ст. 49 Конституции Украины и нарушает конституционные права пациентов. Поскольку психиатрическая служба в результате присоединения ничего не выиграет, то напрашивается логический вывод - цель объединения очевидна - после него начнется "реорганизация" - вывод зданий и территорий из собственности психиатрической гигантской больницы и перепродажа новым владельцам", - заявила она.

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По ее данным, 24 мая 2018 г. жительница Львова опубликовала петицию против ликвидации диспансера. По состоянию на 5 июня петиция набрала необходимые 1000 голосов и была передана на рассмотрение.

"Мы трижды выходили на пикеты во время сессии облсовета, но нас игнорируют, никто из представителей власти к нам не вышел. Все встречи и совещания относительно нашего заведения происходили без нашего участия, нам об этом не сообщали и не приглашали. В случаях, когда нам удавалось попасть на такие заседания, то не давали возможности выступить, а различными способами пытались "закрыть" тему. Все наши попытки донести до власти нашу позицию и аргументы происходят в одностороннем порядке нашими официальными обращениями, которые остаются без ответа, либо через средства массовой информации. Зато, председатель ЛОГА вместе с директором Департамента здравоохранения инициировали внеплановую проверку деятельности нашего диспансера комиссией КРУ, и быстро получили на это разрешение Минздрава", - добавила Старицкая-Луцишин.

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"На учете в диспансере находится 14.5 тыс пациентов, из них 5 тыс. инвалидов 1 и 2 групп. Помещение диспансера находятся в престижном районе Львова, удобном для доезда, полностью отремонтированы и модернизированы в значительной степени за счет внебюджетных средств и не требуют капиталовложений. 26 июня 2018 г. в 14.00 в малом сессионном зале Львовского областного совета, по ул. Винниченко, 18 состоится общественное обсуждение будущего нашего заведения. Просим всех неравнодушных граждан, общественные организации, средства массовой информации приобщиться к обсуждениям и поддержать Львовский областной клинический психоневрологический диспансер! Помогите нам остановить намерения львовских чиновников и сохранить успешный и очень нужный в наше время медицинское учреждение. Надеемся на вашу помощь и поддержку!", - призвала она.

Львовский облсовет хочет закрыть областной психдиспансер. Цель этого - перепродажа территории новым владельцам, - психолог Мирослава Старицкая-Луцишин 01
Львовский облсовет хочет закрыть областной психдиспансер. Цель этого - перепродажа территории новым владельцам, - психолог Мирослава Старицкая-Луцишин 02
Львовский облсовет хочет закрыть областной психдиспансер. Цель этого - перепродажа территории новым владельцам, - психолог Мирослава Старицкая-Луцишин 03
Львовский облсовет хочет закрыть областной психдиспансер. Цель этого - перепродажа территории новым владельцам, - психолог Мирослава Старицкая-Луцишин 04
Львовский облсовет хочет закрыть областной психдиспансер. Цель этого - перепродажа территории новым владельцам, - психолог Мирослава Старицкая-Луцишин 05
Львовский облсовет хочет закрыть областной психдиспансер. Цель этого - перепродажа территории новым владельцам, - психолог Мирослава Старицкая-Луцишин 06
Львовский облсовет хочет закрыть областной психдиспансер. Цель этого - перепродажа территории новым владельцам, - психолог Мирослава Старицкая-Луцишин 07
Львовский облсовет хочет закрыть областной психдиспансер. Цель этого - перепродажа территории новым владельцам, - психолог Мирослава Старицкая-Луцишин 08
Львовский облсовет хочет закрыть областной психдиспансер. Цель этого - перепродажа территории новым владельцам, - психолог Мирослава Старицкая-Луцишин 09
Львовский облсовет хочет закрыть областной психдиспансер. Цель этого - перепродажа территории новым владельцам, - психолог Мирослава Старицкая-Луцишин 10
Львовский облсовет хочет закрыть областной психдиспансер. Цель этого - перепродажа территории новым владельцам, - психолог Мирослава Старицкая-Луцишин 11
Львовский облсовет хочет закрыть областной психдиспансер. Цель этого - перепродажа территории новым владельцам, - психолог Мирослава Старицкая-Луцишин 12
Львовский облсовет хочет закрыть областной психдиспансер. Цель этого - перепродажа территории новым владельцам, - психолог Мирослава Старицкая-Луцишин 13
Львовский облсовет хочет закрыть областной психдиспансер. Цель этого - перепродажа территории новым владельцам, - психолог Мирослава Старицкая-Луцишин 14

Источник: https://censor.net.ua/p3073368
 
 
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аналогічна ситуація і в Чернівцях - дуже лакомий шмат ЗЕМЛІ , в дуже цікавомі місці для бариг від "забудовного" ...
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А на ЧЬЁ попечении под ЧЬЮ ответственность передадут всех НЕДЕЕСПОСОБНЫХ и НЕАДЕКВАТНЫХ? КОГО посадят по уголовной статье, если с ними что-нибудь случится или они кого-нибудь убьют, причинят вред здоровью или уничтожат или попортят чью-либо собственность?
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И вопрос на "миллион": имеет ли право психически здоровый человек УБИТЬ психически больного (НЕДЕЕСПОСОБНОГО и НЕАДЕКВАТНОГО без должного надзора и контроля за ним), если тот угрожает его жизни ли физическому здоровью (или родных его и близких), является ли это "необходимой обороной"?
Вопрос очень актуален сегодня, когда куча психов разгуливают на свободе не контроля и опеки.
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Пора составлять списки депутатов-ублюдков и с началом Третьего Майдана их всех по списку к стенке. Да так, чтоб чаушеску в гробу перевернулся от страха и ужаса. Побороть коррупцию в Украине уже можно только одним способом - провести быструю зачистку Украины от коррупционеров. А списки нужны, чтоб ни один честный не пострадал, бо мы хорошие.
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кацапа третьомайданний, а на раші ти вже корупцію поборов, х...ла розстріляв з усією свитою?
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Это ты мне? А чего ты хуйла хуйлом не называешь? Ты украиномовный кремлёвский говно-тролль?
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И самое ГЛАВНОЕ, что Андруша тут ни при чём. Львівська облрада хоче закрити обласний психдиспансер. Мета цього - перепродаж території новим власникам, - психолог Мирослава Старицька-Луцишин - Цензор.НЕТ 9502
А больных поселят га грибовицкой помойке и будут они сортировать львовский мусор. Львівська облрада хоче закрити обласний психдиспансер. Мета цього - перепродаж території новим власникам, - психолог Мирослава Старицька-Луцишин - Цензор.НЕТ 9502
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Петіних подільників не зупинити. По всій країні така ситуація.
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Це направду класний і величезний шмат львівської землі.Можу помилятись,але гектарів так з п"ятнадцять і до центру з двадцять хвилин піхом...А чому ніхто не "реорганізує" психлікарню в Закладі,що тридцять км від Львова?Так саме тому...що тридцять км...А куди ж хворих?Гітлер,для прикладу,їх в концтабори прилаштовував,а в нашої влади тут щось нема якоїсь...опрєдєльонності...Я так зрозумів,що кого по іншим лікарням,кого по домам,а кого і на вулицю...щоб львівянам було веселіше ходити...Ех...Синютка,Синютка...Недаром тебе не називають інакше як Свинютка...Був порядний чєл,став злодій і президентський дуполиз...
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Надо психдиспанцер перевести в здание облсовета. И только так учить тварей. А потом громадой постановить раздать психбольных на попечение в семьи депутатов. А депутатом обеспечить психбольных едой и жилплощадью и медлечением за свой счет. И проконтролировать исполнение,всей громадой.
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Цензор.НЕТФотоОбществоЛьвовский облсовет хочет закрыть областной психдиспансер. Цель этого - перепродажа территории новым владельцам, - психолог Мирослава Старицкая-Луцишин. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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