 Львовский облсовет хочет закрыть областной психдиспансер. Цель этого - перепродажа территории новым владельцам, - психолог Мирослава Старицкая-Луцишин. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава первичной профсоюзной организации диспансера, психолог поликлинического отделения психоневрологического диспансера Мирослава Старицкая-Луцишин, передает Цензор.НЕТ.

"4 мая 2018 года, случайно (!), работники диспансера на сайте областного совета обнаружили документ (в рубрике инициативы органов исполнительной власти) 1065-проект решения "О прекращении коммунального учреждения Львовского областного совета "Львовский областной клинический психоневрологический диспансер" путем присоединения его к коммунальному учреждению Львовского областного совета "Львовская областная клиническая психиатрическая больница", что противоречит ст. 49 Конституции Украины и нарушает конституционные права пациентов. Поскольку психиатрическая служба в результате присоединения ничего не выиграет, то напрашивается логический вывод - цель объединения очевидна - после него начнется "реорганизация" - вывод зданий и территорий из собственности психиатрической гигантской больницы и перепродажа новым владельцам", - заявила она.

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По ее данным, 24 мая 2018 г. жительница Львова опубликовала петицию против ликвидации диспансера. По состоянию на 5 июня петиция набрала необходимые 1000 голосов и была передана на рассмотрение.

"Мы трижды выходили на пикеты во время сессии облсовета, но нас игнорируют, никто из представителей власти к нам не вышел. Все встречи и совещания относительно нашего заведения происходили без нашего участия, нам об этом не сообщали и не приглашали. В случаях, когда нам удавалось попасть на такие заседания, то не давали возможности выступить, а различными способами пытались "закрыть" тему. Все наши попытки донести до власти нашу позицию и аргументы происходят в одностороннем порядке нашими официальными обращениями, которые остаются без ответа, либо через средства массовой информации. Зато, председатель ЛОГА вместе с директором Департамента здравоохранения инициировали внеплановую проверку деятельности нашего диспансера комиссией КРУ, и быстро получили на это разрешение Минздрава", - добавила Старицкая-Луцишин.

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"На учете в диспансере находится 14.5 тыс пациентов, из них 5 тыс. инвалидов 1 и 2 групп. Помещение диспансера находятся в престижном районе Львова, удобном для доезда, полностью отремонтированы и модернизированы в значительной степени за счет внебюджетных средств и не требуют капиталовложений. 26 июня 2018 г. в 14.00 в малом сессионном зале Львовского областного совета, по ул. Винниченко, 18 состоится общественное обсуждение будущего нашего заведения. Просим всех неравнодушных граждан, общественные организации, средства массовой информации приобщиться к обсуждениям и поддержать Львовский областной клинический психоневрологический диспансер! Помогите нам остановить намерения львовских чиновников и сохранить успешный и очень нужный в наше время медицинское учреждение. Надеемся на вашу помощь и поддержку!", - призвала она.



























