EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  985  7
Все про:контрабанда (1503) наркотики (1326) Одесса (4988)

 Поставка наркотиков на $20 тысяч блокирована в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры блокировали в Одессе контрабанду психотропных веществ в нашей стране.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что гражданин одной из стран Закавказья, который временно проживает в Одессе, организовал переправку наркотиков из-за рубежа через почтовые сервисы. Запрещенные препараты наркоделец заказывал у своих знакомых, проживающих в одной из стран Европы.

"Товар", скрытый в отправлениях с продуктами питания, направлялся в Украину. Правоохранители задокументировали, что посылки с психотропами забирал брат наркодельца, которой является гражданином Украины. Злоумышленники реализовывали наркотик в розницу на территории региона.

Сотрудники СБ Украины задержали в Одессе организатора наркобизнеса согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередного почтового отправления. Правоохранители изъяли из посылки триста пятьдесят различных таблеток и порошкообразное вещество, содержащие в своем составе особо опасные наркотические вещества - бупренорфин, фентанил, морфин и кокаин. 

Стоимость изъятой партии наркотиков на "черном рынке" составляет почти двадцать тысяч долларов США. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к функционированию наркобизнеса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция ликвидировала нарколабораторию в Запорожской области: изъято 100 грамм метамфетамина и оружие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Поставка наркотиков на $20 тысяч блокирована в Одессе, - СБУ 01
Поставка наркотиков на $20 тысяч блокирована в Одессе, - СБУ 02
Поставка наркотиков на $20 тысяч блокирована в Одессе, - СБУ 03
Поставка наркотиков на $20 тысяч блокирована в Одессе, - СБУ 04
Поставка наркотиков на $20 тысяч блокирована в Одессе, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3073365
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
20 тыщ,это шо за позор такой,спросите у роснаркоконтроля как торговать нужно
 показать весь комментарий
 
 
Душили конкурентов и дальше продолжим душить!
 показать весь комментарий
 
 
В Мексике арестована вся полиция города Окампо. Их подозревают в попытке убийства кандидата в мэры.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПоставка наркотиков на $20 тысяч блокирована в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх