 Поставка наркотиков на $20 тысяч блокирована в Одессе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что гражданин одной из стран Закавказья, который временно проживает в Одессе, организовал переправку наркотиков из-за рубежа через почтовые сервисы. Запрещенные препараты наркоделец заказывал у своих знакомых, проживающих в одной из стран Европы.

"Товар", скрытый в отправлениях с продуктами питания, направлялся в Украину. Правоохранители задокументировали, что посылки с психотропами забирал брат наркодельца, которой является гражданином Украины. Злоумышленники реализовывали наркотик в розницу на территории региона.

Сотрудники СБ Украины задержали в Одессе организатора наркобизнеса согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения очередного почтового отправления. Правоохранители изъяли из посылки триста пятьдесят различных таблеток и порошкообразное вещество, содержащие в своем составе особо опасные наркотические вещества - бупренорфин, фентанил, морфин и кокаин.

Стоимость изъятой партии наркотиков на "черном рынке" составляет почти двадцать тысяч долларов США. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к функционированию наркобизнеса.

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