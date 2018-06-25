 Пограничник задержан на Одесчине при получении 5,2 тыс. грн взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Досудебным расследованием установлено, что сержант К., действуя из корыстных побуждений, получил от гражданина республики Молдова взятку в сумме 5 200 грн за незаконное перемещение через государственную границу Украины без предусмотренного законом разрешения.

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В понедельник, 25.06.2018, непосредственно во время совершения преступления пограничник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Военной прокуратурой Белгород-Днестровского гарнизона пограничнику готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 УК Украины и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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