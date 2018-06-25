 "Нет расизму!": В Ужгороде проходит акция в поддержку ромов, ставших жертвами нападения под Львовом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Depo.Закарпатье.

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В Ужгороде, на площади Народной, возле здания облгосадминистрации проходит акция в поддержку пострадавших во время погрома табора во Львове ромов. Участники требуют непредвзятого расследования убийства и погрома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это вызывает "ужас и возмущение", - МИД о нападении на ромский табор во Львовской области











Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это вызывает "ужас и возмущение", - МИД о нападении на ромский табор во Львовской области