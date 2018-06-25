 "Нет расизму!": В Ужгороде проходит акция в поддержку ромов, ставших жертвами нападения под Львовом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Depo.Закарпатье.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Это вызывает "ужас и возмущение", - МИД о нападении на ромский табор во Львовской области
Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.
Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.
Позже городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Это вызывает "ужас и возмущение", - МИД о нападении на ромский табор во Львовской области
Насчет атаки на ромов... «Твереза і зла молодь» они же «Lemberg Jugend» является подразделением Misanthropic Division автором которой является звизда РуССоТВ Томаш Мацейчук, которого курирует СВР РФ
Собственно, у меня всьо
https://zloy-odessit.livejournal.com/2426678.html