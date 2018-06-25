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Все про:акция (1757) Ужгород (282) цыгане (86)

 "Нет расизму!": В Ужгороде проходит акция в поддержку ромов, ставших жертвами нападения под Львовом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Ужгороде проходит акция в поддержку ромов, которые пострадали в результате нападения на их табор на окраине Львова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Depo.Закарпатье.

...
В Ужгороде, на площади Народной, возле здания облгосадминистрации проходит акция в поддержку пострадавших во время погрома табора во Львове ромов. Участники требуют непредвзятого расследования убийства и погрома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это вызывает "ужас и возмущение", - МИД о нападении на ромский табор во Львовской области

Нет расизму!: В Ужгороде проходит акция в поддержку ромов, ставших жертвами нападения под Львовом 01
Нет расизму!: В Ужгороде проходит акция в поддержку ромов, ставших жертвами нападения под Львовом 02
Нет расизму!: В Ужгороде проходит акция в поддержку ромов, ставших жертвами нападения под Львовом 03
Нет расизму!: В Ужгороде проходит акция в поддержку ромов, ставших жертвами нападения под Львовом 04
Нет расизму!: В Ужгороде проходит акция в поддержку ромов, ставших жертвами нападения под Львовом 05

Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это вызывает "ужас и возмущение", - МИД о нападении на ромский табор во Львовской области

Источник: https://censor.net.ua/p3073362
 
   
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В трудовые лагеря всех или в АТО. Сколько, кстати, в АТО погибло -ЗА ЗАКАРПАТТЯ!!!-цыган??????????????????????????????
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попробовали бы на евреев с ножами напасть...через час весь мир с ума бы сходил...а ромов жалко - безобидные скупщики краденного и торговцы наркотиками...
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Да, хороший повод дали путлеровским СМИ. Хотя в Рашке ежемесячно убивают таджиков, узбеков, кавказцев, но никто не вопит о расизме и национализме.
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"Ні" расизму!": В Ужгороді відбувається акція на підтримку ромів, які стали жертвами нападу під Львовом - Цензор.НЕТ 3335Злой Одессит‏ @zloy_odessit 5 год.5 годин тому

Насчет атаки на ромов... «Твереза і зла молодь» они же «Lemberg Jugend» является подразделением Misanthropic Division автором которой является звизда РуССоТВ Томаш Мацейчук, которого курирует СВР РФ
Собственно, у меня всьо
https://zloy-odessit.livejournal.com/2426678.html
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акция ромов указывает, на организаторов антиукраинского,пропутинского сценария
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Опять СМИ не угоманятся с этой темой? Интересно кто приказ дал освещать данную тему?
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Декілька тижнів томе в Італіі в Римі те саме було.Покричали помінтигували винних затримали і все затихло.дурнів є багато.
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самое интересное, что еще не было суда и не выенесен приговор и собственно мотивы, нападавших задержали и предъявили им только нападение, но не на почве межнациональной розни, откуда вообще все эти митинги и выводы журнашлюх о мотивах? Даешь справедливые СМИ? с подтвержденными фактами.
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Нет расизму!": В Ужгороде проходит акция в поддержку ромов, ставших жертвами нападения под Львовом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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