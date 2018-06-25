 Неизвестные в Киеве похитили сына финансового атташе посольства Ливии Абдусалама, - "INSIDER". ФОТО

25июня, в 12:05, в Киеве, в районе дома N62 по улице Тургеневской 2 мужчин совершили нападение на гражданина Республики Ливия Абдусалама. Об этом сообщили источники INSIDER в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавший 1992 г.р. является сыном финансового атташе Посольства Республики Ливии.
К сыну атташе применили физическую силу, затолкали в салон легкового автомобиля "Фольксваген Гольф" на номерах 369BPG, с которым исчезли в неизвестном направлении.
Мотивы учения преступления в отношении гражданина иностранного государства в настоящее время не известны.
По данному факту объявлен план "Перехват".
При осмотре места происшествия обнаружены и изъяты паспорт гражданина Республики Ливия по имени Абдусалама.
Сейчас Шевченковским УП решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений о данном событии по ст.146 УК Украины.
Евробляхеры ЗВЕРИ! Саме из за них таке зубожиння и разгул криминала!
ДОКОЛЕ!!!???))))
Что они не покупают АНУСЫ по цене МУЛЬТИВАНОВ?
Соответственно платят налоги в казну...
Они ремонтируются на сто...тем самым кормят работяг...
И тд
Бо мечтали продать свои корыта...добавить 3 копейки и купить себе новые АНУСЫ)))
В схеме оформления машины на левого чувака в Латвии ничего такого нет?
Они не знали, что будут проблемы?
Вот и пошли нахер со СВОИМИ проблемами. Они могут бросить машину, где попало... Хреново, но поправимо - значит можно их машину фактически уничтожить в любом месте. Это ж не их машина.
интересно кто быстрее его найдёт? прокуратура или СБУ?
а если серьезно полюбасу кацапский след, без вариантов
возможно он был в списке 48-ым, а тот свинороский киллер просто забыл про него
А вдруг это совместная операция ФСБУ с Югой КОНЬЯКОМ?))))
Вот данные по Маантеамету
369BPG
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT
VIN: WVWZZZ1JZ1W100488
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OСНОВНЫЕ ДАННЫЕ
Первичная регистрация:12.07.2000Категория:легковой автомобильKузов:универсалЦвет kузовa:серыйМотор:1896 cm 3Мощность мотора:66 kWTопливо:ДизельKоробка передач:механическаяПривод:передний приводРегистрационное свидетельство:EK866225
У транспортного средства отсутствует действующий техосмотр »Договор дорожного страхования отсутствуе
https://eteenindus.mnt.ee/public/soidukDetailvaadeAvalik.jsf