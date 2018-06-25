 Неизвестные в Киеве похитили сына финансового атташе посольства Ливии Абдусалама, - "INSIDER". ФОТО

25июня, в 12:05, в Киеве, в районе дома N62 по улице Тургеневской 2 мужчин совершили нападение на гражданина Республики Ливия Абдусалама. Об этом сообщили источники INSIDER в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавший 1992 г.р. является сыном финансового атташе Посольства Республики Ливии.

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К сыну атташе применили физическую силу, затолкали в салон легкового автомобиля "Фольксваген Гольф" на номерах 369BPG, с которым исчезли в неизвестном направлении.

Мотивы учения преступления в отношении гражданина иностранного государства в настоящее время не известны.

По данному факту объявлен план "Перехват".

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При осмотре места происшествия обнаружены и изъяты паспорт гражданина Республики Ливия по имени Абдусалама.

Сейчас Шевченковским УП решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений о данном событии по ст.146 УК Украины.