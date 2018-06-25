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 Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16081) Ливия (632) похищение (1259)

 Неизвестные в Киеве похитили сына финансового атташе посольства Ливии Абдусалама, - "INSIDER". ФОТО

К сыну атташе применили физическую силу, затолкали в салон легкового автомобиля "Фольксваген Гольф" на номерах 369BPG.

25июня, в 12:05, в Киеве, в районе дома N62 по улице Тургеневской 2 мужчин совершили нападение на гражданина Республики Ливия Абдусалама. Об этом сообщили источники INSIDER в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

Пострадавший 1992 г.р. является сыном финансового атташе Посольства Республики Ливии.

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Неизвестные в Киеве похитили сына финансового атташе посольства Ливии Абдусалама, - INSIDER 01

К сыну атташе применили физическую силу, затолкали в салон легкового автомобиля "Фольксваген Гольф" на номерах 369BPG, с которым исчезли в неизвестном направлении.

Мотивы учения преступления в отношении гражданина иностранного государства в настоящее время не известны.

По данному факту объявлен план "Перехват".

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При осмотре места происшествия обнаружены и изъяты паспорт гражданина Республики Ливия по имени Абдусалама.

Сейчас Шевченковским УП решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений о данном событии по ст.146 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3073351
 
 
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Антонина Геращенко. Надо же повод для шмона евроблях придумать. поджёг рейхстага уже произошёл Неизвестные в Киеве похитили сына финансового атташе посольства Ливии Абдусалама, - "INSIDER" - Цензор.НЕТ 4697
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та отож - можуть, коли хочуть))), сенсацію склепати))
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Костя), тебе спамлять))) антоніни-витягнув! Невідомі в Києві викрали сина фінансового аташе посольства Лівії Абдусалама, - "INSIDER" - Цензор.НЕТ 5490
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Посыл в общество от шоко банды...
Евробляхеры ЗВЕРИ! Саме из за них таке зубожиння и разгул криминала!
ДОКОЛЕ!!!???))))
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обычное поведение ОПГ: одновременно вводится типа гуманная растаможка (для автодиллеров правда, но по ТВ показывают что для бляхеров-хОлявщиков), далее вой по поводу шмона мытныць которые эти бляхи пропускают, далее поджёг рейхстага на бляхах. Всем кто не согласен советую посмотреть фильм "Хвост виляет собакой" или "Плутовство", там даже о Савченко есть.
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Евробляхеры - обычные офуевшие жлобы. Т.е. самые, что ни на есть типичные прелставители населения.
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В чем их жлобство?
Что они не покупают АНУСЫ по цене МУЛЬТИВАНОВ?
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Жлобы не делятся с бюджетом на рюкзаки да стены. А если бы был БЮДЖЕТ!!!! Огого!!! Каждый бы Украинец мог на таком авто ездить!
Невідомі в Києві викрали сина фінансового аташе посольства Лівії Абдусалама, - "INSIDER" - Цензор.НЕТ 4406
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Они покупают бенз и дизель...как и я не бляхер
Соответственно платят налоги в казну...
Они ремонтируются на сто...тем самым кормят работяг...
И тд
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Скорее не бляхеры жлобы!))
Бо мечтали продать свои корыта...добавить 3 копейки и купить себе новые АНУСЫ)))
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В том же, в чем жлобство людей, ворующих доски на стройке, а не покупающих в магазине.
В схеме оформления машины на левого чувака в Латвии ничего такого нет?
Они не знали, что будут проблемы?

Вот и пошли нахер со СВОИМИ проблемами. Они могут бросить машину, где попало... Хреново, но поправимо - значит можно их машину фактически уничтожить в любом месте. Это ж не их машина.
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свои какие то разборки у арабов
интересно кто быстрее его найдёт? прокуратура или СБУ?
а если серьезно полюбасу кацапский след, без вариантов
возможно он был в списке 48-ым, а тот свинороский киллер просто забыл про него
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Может очередные учения ментов по романам Конан Дойля, отрабатывают фиктивное похищение, а скоро будет героическое освобождение.
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Может не стоит спешить с выводами!!!???
А вдруг это совместная операция ФСБУ с Югой КОНЬЯКОМ?))))
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Кац шо ты тут постоянно трешься?Пшелнах на срусайты.
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Номер эстонский)
Вот данные по Маантеамету

369BPG
VOLKSWAGEN GOLF VARIANT
VIN: WVWZZZ1JZ1W100488
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OСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Первичная регистрация:12.07.2000Категория:легковой автомобильKузов:универсалЦвет kузовa:серыйМотор:1896 cm 3Мощность мотора:66 kWTопливо:ДизельKоробка передач:механическаяПривод:передний приводРегистрационное свидетельство:EK866225

У транспортного средства отсутствует действующий техосмотр »Договор дорожного страхования отсутствуе

https://eteenindus.mnt.ee/public/soidukDetailvaadeAvalik.jsf
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"Мотивы учения преступления в отношении гражданина иностранного государства..." - чего? Учения что-ли проводят.
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Да какая разница. Послы, цыганы, геи, люди... за то весело.
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Я так розумію, що зараз, як з рогу достатку, посипляться закони проти "євробляхарів". Якщо таке відбудеться то не сумнівайтесь в тому, що це "акція" наших правоохоронців на чолі з аферистом Аваковим. Я чомусь навіть не здивуюсь... Через 5 днів після розстрілу в "Каравані" приватні структури отримали право (прийнято відповідний Закон України!) носити та застосовувати вогнепальну зброю...
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиНеизвестные в Киеве похитили сына финансового атташе посольства Ливии Абдусалама, - "INSIDER". ФОТО
 
 
 
 
 
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