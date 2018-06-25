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Все про:памятник (1779) Донецкая область (3992) герой (166)

 Злоумышленники разбили в Доброполье памятник воину АТО Александру Ермакову. Открыто уголовное дело, - полиция. ФОТО

В Доброполье (Донецкая область) злоумышленники разбили памятник воину АТО Александру Ермакову, который погиб в 2015 году в боях под Дебальцево.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Донецкой области.

"Вчера, 24 июня, в Добропольское отделение полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в городском парке на аллее памяти разбили памятник воину АТО", - сказано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники разбили памятник воину АТО Александру Ермакову, который погиб в 2015 году в боях под Дебальцево.

Злоумышленники разбили в Доброполье памятник воину АТО Александру Ермакову. Открыто уголовное дело, - полиция 01

Правонарушения квалифицировано по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

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На месте работала следственно-оперативная группа. По данному факту проводятся следственные действия.

Злоумышленники разбили в Доброполье памятник воину АТО Александру Ермакову. Открыто уголовное дело, - полиция 02

Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, которые уничтожили мемориал.

Источник: https://censor.net.ua/p3073271
 
 
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Как можно такие памятники ставить и без охраны ? Ладно правительство не может так как дел полно важных.Но волонтеры,патриоты,добровольцы куда смотрят ?
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Это кто же будет добровольно и бесплатно памятники охранять?
Единственное что можно это видеокамеры установить..
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При желании а оно есть у патриотов которых большинство все можно.Поэтому и удивился что такие священные места без присмотра
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Хоть одного ублюдка поймали? Зато когда кацапским памятникам губы накрасили то мусора всех по тревоге подняли.
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Надеюсь европа шокированая нападением на чавелл и в этом случае будет шокирована или это для них нормально.
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Гляди благодеятель наш, как народ "радуется"...Второй срок хочет.. (то ли себе, то ли ему)
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Я бы не советовал тратить в такой момент деньги. Когда бывшие регионалы и боевики запросто шастают по Украине. - Слишком больно смотреть.Сейчас нужно лучше установить общий памятник очень хорошего качества,для всех. И установить камеры слежения с группой молниеносного перехвата.Ну и главное..- Досажать наконец верхушку регионалов. Это от них все идет.И коммунистов.
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Если и ставить такие памятники то и охрану автоматически либо камеру слежения.По другому такой вандализм не победить.
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мрази.
а происходит это потому, что местная мусорня осталась та же, ещё и "укреплённая" теми, шо с ордло перешли. и влада на местах там, в основном, такая, шо место ей в тюрьме.

получается, что в тылу, рядом с фронтом, процветают антиукраинские силы. трындец какой-то.

но киевский олимп, канешна же, не причём. все потужные реформы проведены.
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Був колись у Добропіллі. Кого не запитай -- сидів. Усі розмови "кзот", "зона", "бакланка". Тьху!
Але найцікавіше те, що люди з приватного сектора та в селах розмовляли українською. Тобто, всю цю кацапоґоворящую туди "сволоклі".
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Нужны новые идеи для объединения народа. Общее для нации большое дело. Например строить мост на луну.
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Какой вы сердобольный, братик старшой да северные, кто бы еще о нас так беспокоился. Зловмисники розбили в Добропіллі пам'ятник воїну АТО Олександру Єрмакову. Відкрито кримінальну справу, - поліція - Цензор.НЕТ 2266
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Мацковии нужен " свежачок" из Украины. Попытка подрыва памятника в Харькове и этот вандализм - звенья одной цепи . Виновата хунта мацковских карликов .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗлоумышленники разбили в Доброполье памятник воину АТО Александру Ермакову. Открыто уголовное дело, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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