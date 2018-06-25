 Злоумышленники разбили в Доброполье памятник воину АТО Александру Ермакову. Открыто уголовное дело, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Донецкой области.

"Вчера, 24 июня, в Добропольское отделение полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в городском парке на аллее памяти разбили памятник воину АТО", - сказано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники разбили памятник воину АТО Александру Ермакову, который погиб в 2015 году в боях под Дебальцево.

Правонарушения квалифицировано по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

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На месте работала следственно-оперативная группа. По данному факту проводятся следственные действия.

Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, которые уничтожили мемориал.