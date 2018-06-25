 Злоумышленники разбили в Доброполье памятник воину АТО Александру Ермакову. Открыто уголовное дело, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Донецкой области.
"Вчера, 24 июня, в Добропольское отделение полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в городском парке на аллее памяти разбили памятник воину АТО", - сказано в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники разбили памятник воину АТО Александру Ермакову, который погиб в 2015 году в боях под Дебальцево.
Правонарушения квалифицировано по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).
На месте работала следственно-оперативная группа. По данному факту проводятся следственные действия.
Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, которые уничтожили мемориал.
Единственное что можно это видеокамеры установить..
а происходит это потому, что местная мусорня осталась та же, ещё и "укреплённая" теми, шо с ордло перешли. и влада на местах там, в основном, такая, шо место ей в тюрьме.
получается, что в тылу, рядом с фронтом, процветают антиукраинские силы. трындец какой-то.
но киевский олимп, канешна же, не причём. все потужные реформы проведены.
Але найцікавіше те, що люди з приватного сектора та в селах розмовляли українською. Тобто, всю цю кацапоґоворящую туди "сволоклі".