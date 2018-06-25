 Жуткое ДТП на Днепропетровщине: автомобиль влетел в железобетонную опору - погибли три человека. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Управления ГСЧС в Днепропетровской области.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля ЗАЗ Vida не справился в управлением и допустил столкновение с железобетонной опорой внешнего освещения. На момент аварии в автомобиле находилось 3 человека: двое мужчин и женщина.
От полученных травм все трое скончались.
Подразделение ГСЧС с помощью спецоборудования изъяло тела погибших из искореженного автомобиля.
К работам привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.
Не ездите на автомобилях отечественного производства быстро - как правило защита пассажиров там полный отстой....
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нужно остановиться на обочине,війти и подішать пару минут свежим воздухом!
иногда может спасти от беді!
Аминь...