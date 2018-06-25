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 Жуткое ДТП на Днепропетровщине: автомобиль влетел в железобетонную опору - погибли три человека. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 24 июня, на трассе Днепр-Кобеляки вблизи поселка Обуховское Днепровского района произошло ДТП, в котором погибли 3 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля ЗАЗ Vida не справился в управлением и допустил столкновение с железобетонной опорой внешнего освещения. На момент аварии в автомобиле находилось 3 человека: двое мужчин и женщина.

От полученных травм все трое скончались.

Подразделение ГСЧС с помощью спецоборудования изъяло тела погибших из искореженного автомобиля.

К работам привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате ДТП на Харьковщине, - полиция. ФОТО

Жуткое ДТП на Днепропетровщине: автомобиль влетел в железобетонную опору - погибли три человека 01
Жуткое ДТП на Днепропетровщине: автомобиль влетел в железобетонную опору - погибли три человека 02
Жуткое ДТП на Днепропетровщине: автомобиль влетел в железобетонную опору - погибли три человека 03
Жуткое ДТП на Днепропетровщине: автомобиль влетел в железобетонную опору - погибли три человека 04

Источник: https://censor.net.ua/p3073249
 
 
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Быстро поедешь - медленно понесут.....

Не ездите на автомобилях отечественного производства быстро - как правило защита пассажиров там полный отстой....
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Водитель помни, правой ногой ты давишь на крышку своего гроба.

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Ниче. Вон скоро соевая власть сузит дороги до 3 метров такие новости будут регулярными. А отбитые зеркала станут расходниками вместе с бензином. К тому же почему не говорят что автомобиль был на укробляхах? А так же сразу видно качество етих гробов на колесах которые выпускает Вальцман и Васадзе. В нормальной иномарке люди остались бы живы.
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речь шла о дорогах в городах, а вы что подумали? зачем в городах огромные шестиполосные автострады, для этого есть объездные...
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Нема там чим думати, лише на владу прокльони є чим сипати.
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Речь шла о сужении полос всех дорог. При етом вопреки здравому смыслу и поддавшись своей жажде наживы власть даже не понимает что ширина грузовика даже развозящего по магазинам хлеб минимум 2,5 метра. Тоесть водителям нужно будет ездить без боковых зеркал чтобы не встретиться со встречкой или с пешеходом.
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В том-то и дело, что окружных нет. В Киеве так точно.
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Сколько же было радости в ВР когда приняли закон о 50км. час. И как принято у нас, на это закон , как и на все остальные, положили большей член. Гибнут люди, а власти пожимают плечами,,мы же вам закон подарили, соблюдайте, выживайте,,
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В этом конкретном ДТП тоже власть виновата?
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есть такое время перед рассветом,когда при хорошей дороге и крейсерской скорості в организме вкл" на мгновение режим "дремота..просто плівет внимание на долю мгновения..єтого бівает достаточно!((
нужно остановиться на обочине,війти и подішать пару минут свежим воздухом!
иногда может спасти от беді!
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Вони завжди невчасно перебігають проїзджу частину ...
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Отбойники уже лет 10 как сгнили. Хотя они должны удерживать удар до 5 тонн.
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это клон авео который собирался в Запорожье.
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Дорога на снимках вроде приличная - значит просто долбон гнал вовсю. Туда ему и дорога. Сколько вижу имбицилов идущих в лобовую при обгоне. Жахлива ДТП на Дніпропетровщині: автомобіль влетів у залізобетонну опору - загинуло три людини - Цензор.НЕТ 2756
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Вряд ли. Если он заснул - значит на момент столкновения там было за 100 кмч. Против такого, в большинстве случаев, не спасает даже иномарка.
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какие-то декоративные отбойники, какую функцию они вообще там выполняют? даже легковушку не удержали
Жахлива ДТП на Дніпропетровщині: автомобіль влетів у залізобетонну опору - загинуло три людини - Цензор.НЕТ 9742
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖуткое ДТП на Днепропетровщине: автомобиль влетел в железобетонную опору - погибли три человека. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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